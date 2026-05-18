Phong tỏa tài khoản ngân hàng với những ai thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau

Hà Giang | 18-05-2026 - 10:12 AM | Kinh tế số

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

Công an tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/5 cho biết, hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok đang tràn lan các buổi livestream đá gà với những lời quảng cáo đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, đằng sau những trận đấu nảy lửa là những cái bẫy tinh vi được giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản và thông tin của người tham gia.

Với tình hình trên, người dân cần hết sức cảnh giác trước các thủ đoạn dẫn dụ nạp tiền khuyến mãi ảo, nguy cơ bị đánh cắp danh tính, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và những hệ lụy pháp lý, xã hội khôn lường từ vấn nạn cờ bạc trực tuyến này.

Thủ đoạn phổ biến nhất của các trang web cá cược là đưa ra các chương trình khuyến mãi "khủng" đánh vào lòng tham như nạp ít nhận nhiều hoặc tặng tiền miễn phí khi mở tài khoản. Thực chất, đây chỉ là chiêu trò dẫn dụ ban đầu.

Khi người chơi thắng số tiền lớn, hệ thống sẽ lập tức khóa tài khoản, báo lỗi hoặc yêu cầu nạp thêm các khoản "phí duy trì", "phí xác minh" để rút tiền. Cuối cùng, người chơi không những không rút được tiền thắng mà còn mất luôn cả số tiền vốn đã nạp vào.

Nguy hiểm hơn, việc tham gia các trang web này khiến người dùng đối mặt với rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân cực kỳ nghiêm trọng. Để đăng ký, người chơi phải cung cấp họ tên, số điện thoại và liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng. Kẻ xấu có thể sử dụng thông tin này để bán cho bên thứ ba, thực hiện hành vi lừa đảo hoặc cài cắm mã độc, sử dụng đường link giả mạo (Phishing) để chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản chỉ trong vài phút.

Bên cạnh đó, việc chuyển tiền vào các tài khoản cờ bạc còn có thể khiến tài khoản ngân hàng của người dân bị cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra hành vi đánh bạc trái phép.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, cờ bạc trực tuyến không bao giờ là con đường làm giàu mà chỉ dẫn đến nợ nần chồng chất, khiến nhiều người sa vào bẫy "tín dụng đen" và gây tan vỡ hạnh phúc gia đình. Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, người dân tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ hay các trang web cá cược không rõ nguồn gốc.

Người dân cũng không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai trên mạng xã hội. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác với các hội nhóm "kéo" tài xỉu, đá gà và tích cực tố cáo các bài viết, livestream có nội dung cờ bạc trái phép để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Hà Giang

