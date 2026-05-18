Cơn sốt "nhận lương từ Mark Zuckerberg": Meta trả tiền cho người Việt liệu có tạo nên làn sóng rác nội dung AI?

Trong nhiều năm, Facebook không còn được xem là mảnh đất hấp dẫn nhất để kiếm tiền trực tiếp từ nội dung tại Việt Nam. Nhiều nhà sáng tạo trẻ đã chuyển trọng tâm sang TikTok hay YouTube, những nền tảng có cơ chế chia doanh thu rõ ràng hơn và khả năng tăng trưởng nhanh hơn. Facebook thậm chí dần bị gắn với hình ảnh “mạng xã hội của phụ huynh”, trong bối cảnh không ít creator than phiền về việc tương tác suy giảm trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, cục diện đang thay đổi khi Meta bắt đầu tung ra các đòn bẩy tài chính mới để kéo creator quay trở lại Facebook. Theo công bố chính thức từ Meta, Facebook đã chi gần 3 tỷ USD cho các chương trình kiếm tiền dành cho nhà sáng tạo trong năm 2025, tăng 35% so với năm trước và là mức payout cao nhất từ trước tới nay.

Song song với đó, Meta cũng đang mở rộng các cơ chế kiếm tiền tới nhiều nhà sản xuất nội dung (creator) tại Việt Nam thông qua chương trình Content Monetization và Creator Fast Track.

Dù vậy, cùng với cơ hội mới là một nỗi lo khác khi Facebook có thể sớm chứng kiến làn sóng “xưởng content AI” hoạt động quy mô lớn, nơi chatbot viết kịch bản, AI clone giọng nói và hệ thống dựng video tự động được dùng để sản xuất hàng loạt nội dung tối ưu thuật toán nhằm khai thác dòng tiền từ Meta.

Meta đang dùng tiền để "mua lại" những bộ óc sáng tạo từ tay đối thủ?

Meta hiểu rất rõ rằng Facebook không còn giữ được sức hút áp đảo đối với thế hệ creator trẻ như thời kỳ hoàng kim. Trong bối cảnh TikTok và YouTube ngày càng thống trị thị trường video ngắn, tập đoàn của Mark Zuckerberg buộc phải tăng mạnh chi tiêu để giữ chân và kéo nhà sáng tạo quay trở lại hệ sinh thái của mình.

Chiến dịch Creator Fast Track được xem là phát súng mở màn cho nỗ lực này. Theo các thông tin Meta công bố, những creator đủ điều kiện sở hữu khoảng 100.000 người theo dõi có thể nhận hỗ trợ lên tới khoảng 1.000 USD/tháng, trong khi các tài khoản lớn hơn có thể được hỗ trợ tới 3.000 USD/tháng trong giai đoạn đầu tham gia chương trình.

Song song với hỗ trợ tài chính, Meta cũng đẩy mạnh các công cụ phân phối nội dung và tăng trưởng dành cho creator mới trên Facebook. Đồng thời, hãng tiến hành hợp nhất nhiều tính năng kiếm tiền trước đây vào một hệ thống chung mang tên Content Monetization Program (CMP).

Trong cơ cấu nội dung mới, Reels tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Một số báo cáo ngành social media cho thấy video ngắn hiện chiếm phần lớn doanh thu payout dành cho creator trên Facebook.

Động thái chi tiền mạnh tay cho creator phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn mà Facebook phải đối mặt trong cuộc đua với TikTok và YouTube. Nếu trước đây creator phải tìm cách thích nghi với thuật toán Facebook để tồn tại, thì giờ đây Meta lại đang phải dùng cả tiền mặt lẫn ưu tiên phân phối nội dung để giữ nguồn cung creator ở lại nền tảng.

Trong bản đồ kiếm tiền trực tuyến (MMO) toàn cầu, Việt Nam từ lâu được xem là một trong những thị trường có cộng đồng phát triển mạng xã hội và kiếm tiền số hoạt động rất mạnh tại Đông Nam Á. Quốc gia này sở hữu lực lượng lao động trẻ, nhạy bén với công nghệ, có khả năng tối ưu nền tảng mạng xã hội tốt và chi phí sản xuất nội dung tương đối thấp.

Khi Meta bắt đầu mở rộng các chương trình trả tiền cho nhà sáng tạo trong bối cảnh AI tạo nội dung bùng nổ, nhiều chuyên gia trong ngành cho rằng thị trường Việt Nam có thể sớm chứng kiến sự xuất hiện của các “xưởng content AI” hoạt động quy mô lớn.

Hiện nay, các công cụ AI tạo video, dựng clip tự động và giả lập giọng nói tiếng Việt đang trở nên rẻ hơn và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Điều này mở đường cho hàng loạt mô hình sản xuất nội dung công nghiệp như fanpage kể chuyện lịch sử hoặc tâm linh bằng hình ảnh AI, video tin tức giật gân được dựng bằng chatbot và phần mềm edit tự động, hay các clip sử dụng công nghệ clone giọng nói người nổi tiếng nhằm tối ưu lượt xem.

Các dạng video chỉ có hình ảnh, recap phim hay video kể chuyện tự động vốn đã phổ biến trên TikTok và YouTube Shorts cũng được dự báo sẽ tăng mạnh trên Facebook nếu cơ chế trả tiền mới đủ hấp dẫn.

Trước đây, nhiều mô hình xây dựng trang (Farm Page) tại Việt Nam chủ yếu kiếm tiền bằng bán hàng, affiliate hoặc điều hướng traffic sang website bên ngoài để khai thác quảng cáo. Tuy nhiên, khi Meta bắt đầu trả tiền trực tiếp dựa trên lượt xem và hiệu suất nội dung, động lực của thị trường đã thay đổi đáng kể.

Một số chuyên gia lo ngại điều này có thể thúc đẩy làn sóng sản xuất nội dung AI hàng loạt nhằm tối ưu reach và doanh thu từ nền tảng, tương tự những gì từng xảy ra với YouTube Shorts và TikTok trong giai đoạn video ngắn bùng nổ.

Bài học nhãn tiền từ YouTube Shorts và nguy cơ "rác hóa" Facebook

Khi một nền tảng mạng xã hội trả tiền dựa chủ yếu trên các chỉ số định lượng như lượt xem hợp lệ, thời gian xem và mức độ tương tác, nó gần như mặc định tạo ra động lực tối ưu hóa nội dung ở quy mô công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, AI đang trở thành công cụ đặc biệt phù hợp với cuộc đua thuật toán. Các hệ thống tạo nội dung bằng AI có thể liên tục thử nghiệm và tối ưu những yếu tố giữ chân người xem như tỷ lệ retention, phần mở đầu gây sốc, nội dung kích động tranh cãi hay các mô-típ drama dễ lan truyền.

Với nhiều mô hình sản xuất nội dung tự động bằng AI hiện nay, mục tiêu lớn nhất không còn là giá trị thông tin, mà là tối đa hóa thời gian người dùng ở lại nền tảng.

Điều này đặt ra áp lực lớn đối với các creator làm nội dung nguyên bản. Trong khi một video thực tế có thể mất nhiều ngày để lên ý tưởng, quay dựng và hậu kỳ, thì các hệ thống AI có thể tạo ra hàng loạt video faceless chỉ trong thời gian rất ngắn.

Một số chuyên gia trong ngành quảng cáo số lo ngại rằng nếu lượng nội dung chất lượng thấp tăng quá nhanh, thị trường có thể chứng kiến tình trạng “pha loãng mức độ chú ý”, khiến hiệu quả quảng cáo và doanh thu creator chịu áp lực lớn hơn.

TikTok và YouTube Shorts trước đây từng đối mặt với làn sóng video AI chất lượng thấp như podcast clipping hàng loạt, video kể chuyện bằng AI voice hay các clip copy format gần như giống hệt nhau. Nhiều chuyên gia cho rằng Facebook hoàn toàn có thể gặp áp lực tương tự nếu cuộc đua payout creator tiếp tục nóng lên trong kỷ nguyên nội dung bằng AI tràn lan.

Meta dĩ nhiên nhận thức được nguy cơ này. Họ liên tục tuyên bố siết chặt kỷ luật với nội dung sao chép như giảm phân phối các video reup, cắt tính năng kiếm tiền của tài khoản vi phạm và ưu tiên các nhà sáng tạo nguyên bản.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI tạo sinh đang khiến ranh giới giữa “nội dung gốc” và “nội dung tái chế” ngày càng khó phân định. Các công cụ AI hiện nay có thể nhanh chóng biến đổi video bằng cách clone giọng nói, tự động dịch thuật, thay khuôn mặt bằng deepfake, xáo trộn khung hình hay thêm hiệu ứng mới nhằm khiến nội dung khác biệt về mặt kỹ thuật.

Điều đó khiến các hệ thống kiểm duyệt tự động của Meta đối mặt với bài toán ngày càng phức tạp khi phân biệt đâu là sáng tạo có giá trị gia tăng thực sự, đâu chỉ là một phiên bản “xào nấu bằng AI” được tối ưu để né thuật toán phát hiện reup.

Khi nghề "nuôi page" hồi sinh dưới dạng các nhà máy sản xuất tự động

Sự xuất hiện của các chương trình kiếm tiền từ Meta đang dần vẽ lại bức tranh MMO tại Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, chỉ một nhóm nhỏ vài người cũng có thể vận hành hệ thống fanpage với quy mô lớn nhờ AI tạo sinh.

Thay vì cần ê-kíp quay dựng truyền thống, họ sử dụng các mô hình ngôn ngữ như OpenAI GPT để viết kịch bản, dùng ElevenLabs để tạo giọng đọc AI, rồi tận dụng CapCut cùng các công cụ tự động hóa để dựng và xuất bản video hàng loạt. Điều này giúp chi phí vận hành giảm mạnh so với mô hình sản xuất nội dung truyền thống.

Song song đó, một bộ phận từng làm SEO hoặc affiliate marketing cũng đang dịch chuyển sang mô hình vận hành fanpage bằng AI, tập trung tối ưu thuật toán phân phối và doanh thu từ lượt xem. Sau nhiều năm bị Meta siết chặt, mô hình “nuôi page” đang có dấu hiệu quay trở lại dưới một phiên bản mới, tự động hóa cao hơn, mở rộng nhanh hơn và mang đậm tính AI-native.

Nhìn một cách khách quan, các chương trình kiếm tiền của Meta đang mở ra cơ hội đáng kể cho creator economy tại Việt Nam. AI tạo sinh giúp giảm mạnh chi phí sản xuất nội dung, cho phép nhiều nhóm nhỏ hoặc cá nhân trẻ nhanh chóng tham gia thị trường video số với nguồn lực tối thiểu.

Tuy nhiên, mặt trái của mô hình này cũng ngày càng rõ rệt. Khi doanh thu được gắn trực tiếp với lượt xem và thời gian giữ chân người dùng, động cơ sản xuất nội dung số lượng lớn bằng AI có thể gia tăng mạnh. Điều đó kéo theo nguy cơ bùng nổ video spam, tin giả, nội dung thao túng cảm xúc, deepfake mạo danh người nổi tiếng hay các “content farm” được tối ưu hóa chủ yếu để phục vụ thuật toán phân phối.

Meta đang đặt cược lớn vào nền kinh tế sáng tạo nhằm duy trì sức hút của Facebook trước áp lực cạnh tranh từ TikTok và YouTube. Nhưng thách thức nằm ở chỗ tốc độ phát triển của AI tạo sinh đang khiến chi phí sản xuất nội dung giảm nhanh chưa từng có, trong khi các hệ thống kiểm duyệt và xác thực nội dung của nền tảng vẫn gặp khó trong việc theo kịp.

Điều đó có thể khiến cuộc cạnh tranh trên mạng xã hội trong những năm tới không chỉ còn là cuộc đua về ý tưởng sáng tạo, mà còn là cuộc đua về khả năng tự động hóa sản xuất nội dung bằng AI ở quy mô lớn./