Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Studio đứng sau Greedfall sắp biến mất, 71 nhân viên mất việc sau lệnh "thanh trừng"

Theo Max | 17-05-2026 - 16:37 PM | Kinh tế số

Công đoàn STJV cáo buộc Nacon đã chủ động hủy dự án và chặn cơ hội tự cứu của Spiders trước khi đóng cửa.

Studio Spiders, đơn vị đứng sau Greedfall và Steelrising, đang đi đến chặng cuối sau khi bị yêu cầu thanh lý từ ngày 29/4. Theo công đoàn ngành trò chơi điện tử tại Pháp STJV, nguyên nhân xuất phát từ cách điều hành bị cho là cẩu thả và có chủ đích từ ban lãnh đạo Spiders cùng công ty mẹ Nacon.

Trong tuyên bố công khai, STJV cho biết trong vài tuần tới Spiders sẽ chấm dứt tồn tại, kéo theo 71 lao động mất việc, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và con đường nghề nghiệp. Công đoàn nói nguyên nhân chính thức được đưa ra là Spiders không tạo đủ lợi nhuận và không có đề nghị tiếp quản. Tuy nhiên, theo đánh giá của STJV, những gì diễn ra cho thấy đây là kết quả của một quá trình mà Nacon đã chủ động đẩy tới từ trước.

STJV cho rằng kể từ khi Nacon mua lại Spiders vào năm 2019, studio này gần như không còn khả năng tự quyết đúng nghĩa. Theo mô tả của công đoàn, Spiders chỉ còn là một vỏ bọc, hoạt động như một bộ phận nằm trong cấu trúc của Nacon nhưng lại được sắp xếp theo cách có thể bị tách bỏ bất cứ lúc nào theo quyết định từ cấp điều hành. Công đoàn nhận định điều đó đã xảy ra khi Nacon chọn đóng cửa studio.

Theo STJV, quyết định này thực ra đã được định hình từ nhiều tháng trước. Công đoàn cáo buộc ban lãnh đạo Nacon hủy các dự án mà Spiders đang thực hiện, đồng thời kéo dài quá trình ký hợp đồng mới với chính studio này. Không dừng ở đó, Nacon còn bị cho là đã ngăn Spiders ký hợp đồng với các nhà phát hành khác, khiến studio không còn đường lui để duy trì hoạt động hoặc tìm cơ hội tự cứu mình.

Studio đứng sau Greedfall sắp biến mất, 71 nhân viên mất việc sau lệnh "thanh trừng"- Ảnh 1.

STJV cũng nói rằng ngay cả sau khi Spiders bị đặt vào diện tái cơ cấu theo quyết định của tòa án, Nacon vẫn có thể ký hợp đồng để duy trì hoạt động cho studio nếu thật sự muốn cứu doanh nghiệp. Theo công đoàn, các quản tài xác nhận Nacon chưa từng thể hiện ý định tiếp tục ký hợp đồng với Spiders, qua đó cho thấy tập đoàn này không có mong muốn giữ studio tồn tại. Bên cạnh đó, STJV cho rằng ban quản lý ở cả Spiders lẫn Nacon đã phớt lờ nhiều cảnh báo từ đại diện người lao động liên quan đến tình hình tài chính, chiến lược và cách điều hành trong các đợt tham vấn bắt buộc hằng năm.

Từ những dữ kiện đó, STJV kết luận việc thanh lý Spiders là một lựa chọn có tính toán từ trước, chứ không đơn thuần là hệ quả bất ngờ của khó khăn tài chính. Công đoàn cũng nhấn mạnh sự ra đi của Spiders là tổn thất lớn với ngành phát triển trò chơi điện tử tại Pháp, bởi đây là một trong những studio lâu đời của nước này kể từ khi thành lập năm 2008. Dự án cuối cùng bị hủy mang tên Mist vì thế sẽ không bao giờ được ra mắt.

Trong phần cuối tuyên bố, STJV bày tỏ sự bất bình khi người lao động mất việc sau nhiều năm làm việc với mức lương bị cho là thấp. Công đoàn kêu gọi người chơi không chi tiền cho các trò chơi do Nacon phát hành, với lập luận rằng việc tiếp tục mua sản phẩm sẽ vô tình tưởng thưởng cho cách hành xử của tập đoàn này. STJV cũng nói cuộc đấu tranh sẽ không dừng lại sau khi Spiders biến mất, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân sự của Spiders, những nhà phát triển ở các công ty con khác của Nacon và toàn bộ lao động trong ngành đang chật vật để tồn tại.

Đây không phải lần đầu người lao động tại Spiders công khai phản đối ban lãnh đạo. Trước đó vào tháng 8/2024, các thành viên trong studio đã viết thư ngỏ và tổ chức đình công, tố cáo môi trường làm việc kém và cho rằng cấp quản lý phủ nhận sự tồn tại của các vấn đề nội bộ.

Theo Max

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
cong nghe, studio

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cả triệu người thức đêm xem robot đi làm, điều gì đang xảy ra ở Thung lũng Silicon?

Cả triệu người thức đêm xem robot đi làm, điều gì đang xảy ra ở Thung lũng Silicon? Nổi bật

Kỷ nguyên 'Bot săn Bot': AI đang biến Internet thành chiến trường bản quyền, nơi con người chính thức bị gạt ra khỏi cuộc chơi tỷ USD

Kỷ nguyên 'Bot săn Bot': AI đang biến Internet thành chiến trường bản quyền, nơi con người chính thức bị gạt ra khỏi cuộc chơi tỷ USD Nổi bật

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

16:00 , 17/05/2026
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên bằng thủ đoạn “nhờ chuyển đồ”

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên bằng thủ đoạn “nhờ chuyển đồ”

15:30 , 17/05/2026
Không chỉ GPU, AI tự hành đang kéo nhu cầu CPU máy chủ tăng mạnh

Không chỉ GPU, AI tự hành đang kéo nhu cầu CPU máy chủ tăng mạnh

14:24 , 17/05/2026
Bị tố "lươn lẹo" tốc độ mở ứng dụng, sếp Microsoft đáp trả: "Apple và Linux đều làm vậy"

Bị tố "lươn lẹo" tốc độ mở ứng dụng, sếp Microsoft đáp trả: "Apple và Linux đều làm vậy"

13:32 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên