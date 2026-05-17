Studio đứng sau Greedfall sắp biến mất, 71 nhân viên mất việc sau lệnh "thanh trừng"

Studio Spiders, đơn vị đứng sau Greedfall và Steelrising, đang đi đến chặng cuối sau khi bị yêu cầu thanh lý từ ngày 29/4. Theo công đoàn ngành trò chơi điện tử tại Pháp STJV, nguyên nhân xuất phát từ cách điều hành bị cho là cẩu thả và có chủ đích từ ban lãnh đạo Spiders cùng công ty mẹ Nacon.

Trong tuyên bố công khai, STJV cho biết trong vài tuần tới Spiders sẽ chấm dứt tồn tại, kéo theo 71 lao động mất việc, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và con đường nghề nghiệp. Công đoàn nói nguyên nhân chính thức được đưa ra là Spiders không tạo đủ lợi nhuận và không có đề nghị tiếp quản. Tuy nhiên, theo đánh giá của STJV, những gì diễn ra cho thấy đây là kết quả của một quá trình mà Nacon đã chủ động đẩy tới từ trước.

STJV cho rằng kể từ khi Nacon mua lại Spiders vào năm 2019, studio này gần như không còn khả năng tự quyết đúng nghĩa. Theo mô tả của công đoàn, Spiders chỉ còn là một vỏ bọc, hoạt động như một bộ phận nằm trong cấu trúc của Nacon nhưng lại được sắp xếp theo cách có thể bị tách bỏ bất cứ lúc nào theo quyết định từ cấp điều hành. Công đoàn nhận định điều đó đã xảy ra khi Nacon chọn đóng cửa studio.

Theo STJV, quyết định này thực ra đã được định hình từ nhiều tháng trước. Công đoàn cáo buộc ban lãnh đạo Nacon hủy các dự án mà Spiders đang thực hiện, đồng thời kéo dài quá trình ký hợp đồng mới với chính studio này. Không dừng ở đó, Nacon còn bị cho là đã ngăn Spiders ký hợp đồng với các nhà phát hành khác, khiến studio không còn đường lui để duy trì hoạt động hoặc tìm cơ hội tự cứu mình.

STJV cũng nói rằng ngay cả sau khi Spiders bị đặt vào diện tái cơ cấu theo quyết định của tòa án, Nacon vẫn có thể ký hợp đồng để duy trì hoạt động cho studio nếu thật sự muốn cứu doanh nghiệp. Theo công đoàn, các quản tài xác nhận Nacon chưa từng thể hiện ý định tiếp tục ký hợp đồng với Spiders, qua đó cho thấy tập đoàn này không có mong muốn giữ studio tồn tại. Bên cạnh đó, STJV cho rằng ban quản lý ở cả Spiders lẫn Nacon đã phớt lờ nhiều cảnh báo từ đại diện người lao động liên quan đến tình hình tài chính, chiến lược và cách điều hành trong các đợt tham vấn bắt buộc hằng năm.

Từ những dữ kiện đó, STJV kết luận việc thanh lý Spiders là một lựa chọn có tính toán từ trước, chứ không đơn thuần là hệ quả bất ngờ của khó khăn tài chính. Công đoàn cũng nhấn mạnh sự ra đi của Spiders là tổn thất lớn với ngành phát triển trò chơi điện tử tại Pháp, bởi đây là một trong những studio lâu đời của nước này kể từ khi thành lập năm 2008. Dự án cuối cùng bị hủy mang tên Mist vì thế sẽ không bao giờ được ra mắt.

Trong phần cuối tuyên bố, STJV bày tỏ sự bất bình khi người lao động mất việc sau nhiều năm làm việc với mức lương bị cho là thấp. Công đoàn kêu gọi người chơi không chi tiền cho các trò chơi do Nacon phát hành, với lập luận rằng việc tiếp tục mua sản phẩm sẽ vô tình tưởng thưởng cho cách hành xử của tập đoàn này. STJV cũng nói cuộc đấu tranh sẽ không dừng lại sau khi Spiders biến mất, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân sự của Spiders, những nhà phát triển ở các công ty con khác của Nacon và toàn bộ lao động trong ngành đang chật vật để tồn tại.

Đây không phải lần đầu người lao động tại Spiders công khai phản đối ban lãnh đạo. Trước đó vào tháng 8/2024, các thành viên trong studio đã viết thư ngỏ và tổ chức đình công, tố cáo môi trường làm việc kém và cho rằng cấp quản lý phủ nhận sự tồn tại của các vấn đề nội bộ.