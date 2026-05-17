Bị tố "lươn lẹo" tốc độ mở ứng dụng, sếp Microsoft đáp trả: "Apple và Linux đều làm vậy"

Microsoft dự kiến sẽ cải thiện hiệu năng Windows 11 bằng một thủ thuật ép xung CPU chớp nhoáng khi mở ứng dụng. Tuy nhiên, trước làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng cho rằng hãng đang "lấp liếm" các vấn đề cốt lõi, một giám đốc cấp cao của công ty đã chính thức lên tiếng bảo vệ nước đi này và thẳng thắn chỉ ra sự thiếu hiểu biết của giới phê bình.

Bị tố "ăn gian" với tính năng Low Latency Profile

Gần đây, Microsoft đã giới thiệu một kỹ thuật mới mang tên 'Low Latency Profile' (Cấu hình độ trễ thấp). Về cơ bản, tính năng này sẽ đẩy tốc độ vi xử lý lên cao trong khoảng một đến ba giây để tạo đà, giúp việc mở các ứng dụng hoặc Start menu diễn ra mượt mà và phản hồi nhanh hơn. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy thủ thuật này thực sự mang lại cảm giác tốc độ rõ rệt cho Windows 11 trong các tình huống sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, thay vì được đón nhận, Microsoft lại vấp phải những ý kiến tiêu cực. Nhiều người dùng trên nền tảng X cho rằng hãng đang "ăn gian" và dùng sức mạnh phần cứng thô để che đậy sự nặng nề của hệ điều hành. Một bình luận gay gắt viết: "Thật nhục nhã khi MicroSlop (từ lóng mỉa mai Microsoft) phải tăng hiệu suất bộ xử lý một cách chớp nhoáng chỉ để làm cho ứng dụng mở nhanh hơn. Không công ty nào khác dám làm điều tương tự."

Ngay lập tức, Scott Hanselman - Phó Chủ tịch phụ trách Kỹ thuật của Microsoft và là nhân vật chủ chốt trong đội ngũ khắc phục sự cố Windows 11 năm nay - đã trực tiếp phản pháo trên X. Ông thẳng thắn chỉ ra rằng đây là một kỹ thuật tiêu chuẩn của ngành khoa học máy tính.

"Tất cả các hệ điều hành hiện đại đều làm thế, bao gồm cả macOS và Linux," Hanselman nhấn mạnh. "Đó không phải là 'ăn gian'; đây là cách các hệ thống hiện đại mang lại cảm giác mượt mà: chúng tạm thời tăng tốc độ CPU và ưu tiên các tác vụ tương tác để giảm độ trễ." Ông còn châm biếm thêm: "Apple cũng làm thế này và tất cả các bạn đều yêu thích nó."

Khi một người dùng phàn nàn và lấy ví dụ về việc hãy thử tưởng tượng smartphone cũng phải chạy tối đa công suất CPU mỗi khi chạm vào màn hình, Hanselman giải thích rằng smartphone của chúng ta đang làm điều đó liên tục. Mỗi lần chạm đều đánh thức các nhân xử lý, tăng xung nhịp, kết xuất khung hình, sau đó rơi lại trạng thái nghỉ chỉ trong vài mili-giây. Đó chính là khái niệm 'Mở rộng tần số động' (Dynamic frequency scaling) - một khái niệm vô cùng cơ bản của thiết bị điện tử hiện đại.

Khi niềm tin xói mòn, mọi nỗ lực đều bị hoài nghi

Những lập luận của Hanselman hoàn toàn chính xác về mặt kỹ thuật, và việc cộng đồng mạng liên tục vùi dập mọi nỗ lực sửa lỗi của Microsoft là có phần bất công. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này cũng cần nhìn nhận lại nguồn gốc của làn sóng phẫn nộ.

Phản ứng gay gắt này là hệ quả của nhiều năm người dùng Windows 11 cảm thấy tiếng nói của mình bị phớt lờ. Rất nhiều bản vá lỗi đã được tung ra một cách hời hợt, làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng. Nhiều nhà phê bình không trực tiếp chê bai Low Latency Profile, mà họ coi đây chỉ là một miếng băng gạc tạm bợ, không giải quyết được căn nguyên của vấn đề: sự chậm chạp của các ứng dụng cốt lõi trên Windows 11 (đặc biệt là các ứng dụng dựa trên nền tảng web) và tình trạng quản lý tài nguyên bộ nhớ kém hiệu quả.

Microsoft Copilot dùng tới 97% CPU khi mở ứng dụng với chế độ Low Latency Profile được bật.

Dù vậy, thái độ gần đây của Microsoft trong việc nhanh chóng triển khai các bản vá quan trọng và tích cực đối thoại với cộng đồng là một tín hiệu đáng mừng. Người dùng có lẽ nên cho hãng thêm thời gian để chứng minh, dù sự thất vọng bắt nguồn từ kỷ nguyên Windows 10 vẫn còn in hằn quá sâu.

Vậy tại sao Microsoft không tích hợp thủ thuật CPU này ngay từ ngày đầu ra mắt Windows 11, trong khi các nền tảng máy tính để bàn khác đã tận dụng nó từ lâu?

Câu trả lời rất có thể nằm ở bài toán tối ưu hóa năng lượng và thời lượng pin. Các nguồn tin nội bộ từ Microsoft cho biết tác động đến pin của Low Latency Profile hiện tại là rất nhỏ. Hơn nữa, với dung lượng pin ngày càng "khủng" trên các mẫu laptop hiện đại, Windows 11 giờ đây đã có đủ không gian để tự do bung xõa hiệu năng mà không sợ người dùng cạn pin giữa chừng.

Đáng chú ý, Hanselman tiết lộ rằng tính năng này sẽ hoạt động cực kỳ mượt mà trên các dòng laptop Windows 11 sử dụng vi xử lý kiến trúc ARM (chẳng hạn như dòng chip Snapdragon). Những bộ vi xử lý này được thiết kế để thay đổi các trạng thái điện năng một cách chớp nhoáng và tối ưu hơn nhiều so với các dòng CPU x86 truyền thống từ AMD hay Intel.