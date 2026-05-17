Cảnh báo giả mạo fanpage của các khách sạn, resort, homestay để lừa đảo

Bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu đặt phòng khách sạn, resort, homestay của người dân tăng cao. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã giả mạo fanpage của các cơ sở lưu trú uy tín nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo lập các fanpage có giao diện gần giống với trang web, fanpage của các resort, khách sạn, homestay uy tín. Những fanpage này có hàng chục nghìn lượt theo dõi, sử dụng số điện thoại đường dây nóng để liên hệ, tư vấn, thậm chí có tích xanh từ Facebook, chạy quảng cáo để tạo độ uy tín.

Các đối tượng còn mua bình luận “ảo” về việc đặt phòng hay khen ngợi các resort, khách sạn để tạo lòng tin với du khách, đi kèm các chương trình khuyến mại với mức giá hấp dẫn. Sau khi khách hàng liên hệ tư vấn và chốt chuyển khoản đặt cọc, đối tượng lừa đảo thông báo khách hàng chuyển sai nội dung và yêu cầu chuyển lại tiền để bộ phận kế toán xác nhận và hoàn lại số tiền thừa. Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển khoản với số tiền lớn hơn, đối tượng đã chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Kiểm tra kỹ thông tin fanpage, cảnh giác với những quảng cáo đặt phòng với mức giá quá rẻ so với thị trường, thực hiện so sánh mức giá trên các nền tảng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín (như: Booking, Agoda, Traveloka...).

- Tham khảo ý kiến của những người đã từng lưu trú tại khách sạn bạn muốn đặt thông qua các trang như TripAdvisor, Google Reviews hoặc các trang đặt phòng uy tín thường có những đánh giá chi tiết của du khách trước đó.

- Chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn trước khi thanh toán thông qua các thông tin liên hệ trên trang chính thức như số hotline hoặc gửi email trực tiếp để xác minh thông tin về phòng và dịch vụ.

- Không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống,…

- Tuyệt đối không tải xuống các ứng dụng lạ hay ấn vào các đường link không xác định từ bên thứ ba.