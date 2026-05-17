Không chỉ GPU, AI tự hành đang kéo nhu cầu CPU máy chủ tăng mạnh

Xu hướng AI tự hành đang làm thay đổi nhu cầu về chip xử lý đồ họa và kéo theo sự tăng trưởng bất ngờ trong nhu cầu chip xử lý trung tâm (CPU) dành cho máy chủ. Nhà sản xuất vật liệu bảng mạch Ibiden của Nhật Bản vừa công bố số liệu tài chính cho thấy tác động của xu hướng này đang lan rộng đến chuỗi cung ứng thượng nguồn, và tốc độ tăng trưởng đang nhanh hơn nhiều so với dự kiến.

Ibiden là ai và tại sao điều này quan trọng?

Ibiden là nhà sản xuất Nhật Bản chuyên cung cấp tấm nền đóng gói chip (IC package substrate), lớp kết nối giữa chip và bảng mạch chính bên trong máy chủ. Đây là một trong những linh kiện nằm sâu nhất trong chuỗi cung ứng chip AI, thường ít được chú ý hơn so với các nhà sản xuất chip nổi tiếng. Sản phẩm của Ibiden phục vụ cho cả chip đồ họa AI, CPU máy chủ, lẫn chip chuyên dụng (ASIC), loại chip tùy chỉnh do các công ty như Broadcom phát triển, thường hoạt động song song với chip của NVIDIA.

Nhu cầu CPU tăng mạnh nhờ AI tự hành

Ibiden vừa công bố kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm nay. Trong đó, mảng Điện tử của công ty, phụ trách tấm nền chip, được dự báo đạt doanh thu 330 tỷ Yen cho năm tài chính 2026 (kết thúc tháng 3/2027), tăng so với mức dự báo trước đó là 310 tỷ Yen. Mức tăng này đến từ hai nguồn chính: sản phẩm máy chủ đa dụng và chip chuyển mạch, trong đó sản phẩm đa dụng phục vụ trực tiếp cho thị trường CPU máy chủ.

Ibiden lý giải sự tăng trưởng này là do ngành AI đang chuyển dịch từ giai đoạn đào tạo mô hình sang giai đoạn suy luận và vận hành thực tế, hay còn gọi là AI tự hành. Ở giai đoạn đào tạo, chip đồ họa hiệu năng cao chiếm ưu thế. Nhưng khi AI được triển khai để xử lý tác vụ hàng ngày liên tục, CPU máy chủ đa dụng lại trở nên thiết yếu hơn.

Trước đó, trong báo cáo tài chính đầu năm nay, Intel cũng đưa ra nhận định tương tự, rằng xu hướng AI tự hành sẽ khôi phục vị thế của CPU trong hệ sinh thái AI, bên cạnh chip đồ họa và ASIC.

Công suất sản xuất tăng gần gấp đôi vào 2026, vượt gấp đôi vào 2028

Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh, Ibiden lên kế hoạch mở rộng công suất đáng kể. Công ty dự kiến công suất sản xuất năm 2026 sẽ đạt 1,8 lần so với năm 2024. Đến năm 2028, con số này được kỳ vọng lên tới 2,4 lần mức năm 2024, tức gần gấp hai rưỡi chỉ trong vòng bốn năm.

Động lực cho đà tăng trưởng dài hạn này đến từ ba mảng: chip AI chuyên dụng (ASIC), chip đồ họa máy chủ AI, và CPU máy chủ đa dụng. Trong khi đó, nhu cầu từ thị trường máy tính cá nhân lại được dự báo sẽ giảm, phản ánh sự chuyển dịch đầu tư ngành bán dẫn từ thiết bị tiêu dùng sang hạ tầng AI.