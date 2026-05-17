Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên bằng thủ đoạn “nhờ chuyển đồ”

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên.

Thủ đoạn hoạt động là lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các em học sinh, sinh viên nhất là lứa tuổi từ 12-16 tuổi, đối tượng lạ mặt tiếp cận các em đi một mình trên đường, sau đó nhờ giao đồ, lấy hộ đồ và sẽ trả công từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng khi chuyển hàng xong.

Đối tượng đưa các gói đồ được bọc kín, thực chất không có giá trị nhờ chuyển đến một địa điểm. Tuy nhiên đối tượng yêu cầu các em phải để lại tài sản như điện thoại, ví tiền… để làm tin.

Để tăng phần tin tưởng, đối tượng sẽ đưa cho các em chiếc chìa khóa xe máy mà đối tượng đang điều khiển để đứng ở đó chờ, khi các em quay lại sẽ trả tiền công và trả lại đồ vật làm tin.

Tuy nhiên khi các em học sinh, sinh viên giao đồ đến địa điểm theo chỉ dẫn thì không gặp ai, khi quay lại, đối tượng đã sử dụng chìa khóa khác để mở xe tẩu thoát và chiếm đoạt tài sản.



Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện các đối tượng nghi vấn.

Ngoài ra, Công an tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS, Tiểu học trên toàn địa bàn về việc phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên.

Cơ quan công an đề nghị gia đình, các trường học tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các thủ đoạn lừa đảo cho các em học sinh để nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, phát hiện thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng khi bị lừa đảo.