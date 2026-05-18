Hướng dẫn chi tiết cách làm hộ chiếu trên ứng dụng VNeID, không cần đến trực tiếp

Để sử dụng dịch vụ, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động và đã cài đặt ứng dụng VNeID. Toàn bộ quy trình thực hiện được hướng dẫn rõ ràng, gồm các bước sau:

Bước 1 : Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trường hợp người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện thông qua tài khoản của người đại diện hợp pháp.

Bước 2: Tại mục tìm kiếm, nhập từ khóa “hộ chiếu”, lựa chọn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước, xác thực bằng passcode và tiến hành tạo hồ sơ mới.

Ở bước hoàn thiện hồ sơ, hệ thống sẽ tự động điền các thông tin cá nhân từ dữ liệu định danh điện tử. Người dân cần kiểm tra lại, bổ sung nếu còn thiếu và tải lên ảnh chân dung đúng quy định. Ảnh phải có nền trắng, rõ mặt, nhìn thẳng, chụp trong vòng 6 tháng gần nhất; không đeo kính màu, không đội mũ và trang phục nghiêm túc.

Bước 3: Lựa chọn cơ quan tiếp nhận là Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh phù hợp để xử lý hồ sơ.

Ở bước xác nhận, cần khai báo đầy đủ thông tin, lựa chọn loại hộ chiếu và hình thức nhận kết quả. Người dân có thể nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính; trong đó, phương án nhận qua bưu điện được khuyến khích để tiết kiệm thời gian đi lại.

Ngoài ra, một số trường hợp cần lưu ý: Nếu vẫn còn hộ chiếu cũ thì phải nộp lại theo quy định; nếu bị mất hộ chiếu, cần bổ sung tờ khai TK5 (tờ khai báo mất hộ chiếu phổ thông).

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, xác nhận cam kết và gửi hồ sơ. Sau khi hoàn tất, trạng thái xử lý sẽ được cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VNeID, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ giải quyết.