Công nghệ 18/5: AI lần đầu xuất hiện tại World Cup 2026

AI lần đầu xuất hiện tại World Cup 2026

World Cup 2026 sẽ đánh dấu bước ngoặt khi trí tuệ nhân tạo chính thức tham gia vào giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Công nghệ Football AI Pro do Lenovo phát triển sẽ cung cấp dữ liệu thời gian thực, phân tích hàng triệu điểm dữ liệu và hơn 2.000 chỉ số liên quan đến pressing, di chuyển, chiến thuật và chuyển đổi lối chơi.

Nhờ hệ thống này, huấn luyện viên có thể thử nghiệm chiến thuật qua mô phỏng 3D, trong khi cầu thủ nhận được phân tích cá nhân hóa. AI cũng giúp các đội bóng nhỏ có cơ hội ngang bằng với những đội giàu truyền thống, bởi dữ liệu được chia sẻ công bằng cho tất cả.

Ngoài ra, công nghệ quét 3D trong một giây sẽ hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định việt vị chính xác hơn, đồng thời giúp khán giả dễ dàng hiểu các tình huống VAR. Với 48 đội và 104 trận đấu, World Cup 2026 hứa hẹn không chỉ là lễ hội bóng đá mà còn là màn trình diễn công nghệ đột phá.

Cats Lock: Ứng dụng Mac chống "thảm họa bàn phím" từ mèo

Một ứng dụng Mac mới mang tên Cats Lock vừa xuất hiện trên App Store với mức giá chỉ 3 USD, hứa hẹn giải quyết tình huống quen thuộc: mèo vô tình giẫm lên bàn phím gây ra hàng loạt thao tác ngoài ý muốn. Ứng dụng cho phép khóa bàn phím nhanh chóng bằng một cú nhấp chuột hoặc phím tắt, ngăn chặn mọi nhập liệu khi thú cưng xâm chiếm không gian làm việc.

Không chỉ dừng lại ở việc khóa, Cats Lock còn tích hợp âm thanh cảnh báo khi phát hiện mèo bước lên bàn phím. Người dùng thậm chí có thể tự ghi âm để tạo hiệu ứng riêng. Đặc biệt, chế độ Stealth Mode giúp ứng dụng hoạt động âm thầm, không gây gián đoạn khi bạn đang xem video, đọc tài liệu hay tham gia họp trực tuyến.

Cats Lock được phát triển bởi lập trình viên độc lập Todd Alexander, tương thích với macOS 14.0 (Sonoma) trở lên.

OpenAI tặng ChatGPT Plus miễn phí cho người dân Malta

OpenAI vừa công bố chương trình đặc biệt dành cho toàn bộ công dân Malta: miễn phí sử dụng ChatGPT Plus trong vòng một năm. Đây là lần đầu tiên một quốc gia được hưởng ưu đãi toàn diện từ dịch vụ AI nổi tiếng này, nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo trong đời sống hàng ngày.

ChatGPT Plus vốn mang lại trải nghiệm vượt trội với tốc độ phản hồi nhanh hơn, khả năng truy cập ưu tiên ngay cả khi hệ thống quá tải và hỗ trợ các tính năng mới nhất. Việc mở rộng dịch vụ miễn phí cho Malta được xem là bước đi chiến lược, giúp người dân nước này tiếp cận công nghệ tiên tiến mà không phải lo chi phí.

Động thái này cũng phản ánh nỗ lực của OpenAI trong việc phổ biến AI một cách công bằng và rộng rãi. Với sự hỗ trợ từ ChatGPT Plus, Malta có thể trở thành một trong những quốc gia tiên phong ứng dụng AI vào giáo dục, kinh doanh và dịch vụ công.