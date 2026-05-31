Công an điều tra giao dịch hàng triệu đồng của loạt thanh niên SN 2003, 2004, 2006, 2008

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố Lưu Hồng Tâm vì hành vi đánh bạc trên không gian mạng (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Trong thời gian qua, cơ quan Công an các tỉnh, thành phố liên tục điều tra các đối tượng có hành vi Đánh bạc trên không gian mạng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều đối tượng vẫn còn ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Trước tình trạng này, Công an đã đưa ra khuyến cáo tới các bậc phụ huynh về việc sử dụng Internet của con em.

Theo đó, vào ngày 30/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tỉnh Phú Thọ truy tố 1 đối tượng về hành vi Đánh bạc trên địa bàn xã Tam Nông.

Ngày 1/1, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tam Nông phát hiện Lưu Hồng Tâm (sinh năm 2004, trú tại khu 13, xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) có biểu hiện tham gia đánh bạc trên không gian mạng.

Cơ quan Công an sau đó đã tiến hành mời trường hợp này đến trụ sở Công an xã làm việc. Quá trình làm việc, Tâm tự khai nhận bản thân có tham gia đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức sử dụng điện thoại di động đăng ký tài khoản và tham gia đánh bạc trên ứng dụng “Now888” có địa chỉ “https://m.v888xxx.com”.

Quá trình tham gia đánh bạc, Tâm sử dụng số tài khoản Ngân hàng VietinBank mang tên Lưu Hồng Tâm để thực hiện nạp việc nạp tiền và rút tiền khi tham gia chơi.

Đáng chú ý, trong ngày 26/12/2025, Tâm đã nạp tổng số tiền 3.390.000 đồng để tham gia đánh bạc và đã thắng cược rút về tài khoản tổng số tiền 11.000.000 đồng. Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 tỉnh Phú Thọ truy tố đối với Lưu Hồng Tâm về tội “Đánh bạc” theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Tiên Hoa phối hợp làm rõ vụ đánh bạc trên không gian mạng. Quá trình điều tra xác định Vũ Duy Nam (SN 2008, trú tại thôn An Tào, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên), Lê Đức Mạnh (SN 2006, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thành Đạt (SN 2003, trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên) đã sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet truy cập website B52 tham gia đánh bạc trực tuyến.

Cán bộ Công an xã TIên Hoa, tỉnh Hưng Yên làm việc với đối tượng trong vụ án Đánh bạc trên không gian mạng (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Các đối tượng này đánh bạc với các hình thức tài xỉu, trò chơi điện tử đổi thưởng. Trong đó, riêng Vũ Duy Nam đã sử dụng tổng số tiền 17 triệu đồng để đánh bạc trực tuyến và thắng 29 triệu đồng; các đối tượng Lê Đức Mạnh và Nguyễn Thành Đạt tham gia đánh bạc với số tiền lần lượt là 10 triệu đồng và 9 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi “Đánh bạc”; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an cho biết, vụ việc là lời cảnh báo đối với thanh thiếu niên về tác hại của cờ bạc trên không gian mạng. Công an xã Tiên Hoa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, quản lý chặt chẽ việc sử dụng internet của con em; tuyệt đối không tham gia các hoạt động cờ bạc dưới mọi hình thức; kịp thời tố giác các hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan Công an nơi gần nhất.