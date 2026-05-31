Laptop Windows đầu tiên dùng CPU NVIDIA sẽ ra mắt trong tuần tới?

Sau nhiều năm thống trị thị trường chip AI cho trung tâm dữ liệu, NVIDIA có thể sắp bước vào một mặt trận hoàn toàn mới: bộ xử lý trung tâm dành cho máy tính cá nhân chạy Windows.

Theo Axios, trong tuần tới NVIDIA và Microsoft dự kiến sẽ trình làng những mẫu máy tính Windows đầu tiên sử dụng chip NVIDIA làm bộ xử lý chính. Đây sẽ là lần đầu tiên các mẫu máy tính Windows thương mại sử dụng CPU do NVIDIA thiết kế thay vì các bộ xử lý quen thuộc từ Intel, AMD hoặc Qualcomm.

Nguồn tin cho biết các sản phẩm mới không chỉ xuất hiện dưới thương hiệu Surface của Microsoft mà còn đến từ nhiều nhà sản xuất máy tính khác, trong đó có Dell.

Thông tin này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tham vọng kéo dài nhiều năm của NVIDIA. Từ năm 2023, Reuters từng đưa tin công ty đang phát triển các bộ xử lý có khả năng chạy hệ điều hành Windows của Microsoft dựa trên kiến trúc Arm. Khi đó, NVIDIA được cho là muốn tận dụng kinh nghiệm thiết kế chip tiết kiệm điện để tiến vào thị trường máy tính cá nhân, lĩnh vực lâu nay do Intel và AMD thống trị.

Việc Microsoft lựa chọn hợp tác với NVIDIA cũng phản ánh nỗ lực lâu dài của hãng phần mềm Mỹ trong việc đưa các dòng chip tiết kiệm điện hơn lên máy tính Windows. Tuy nhiên, những nỗ lực trước đây vẫn chưa tạo ra cú hích doanh số đủ lớn để thay đổi cục diện thị trường. Trong khi đó, Apple đã chuyển toàn bộ dòng máy Mac sang chip tự thiết kế và tiếp tục giới thiệu thế hệ MacBook mới dùng chip M5 vào tháng 3 năm nay.

Nếu thông tin từ Axios chính xác, NVIDIA sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của không chỉ Intel và AMD mà còn cả Qualcomm. Hiện Qualcomm là nhà cung cấp chính các bộ xử lý Arm cho laptop Windows, trong khi Intel và AMD vẫn nắm phần lớn thị trường máy tính Windows truyền thống.

Những thông báo mới được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại hai sự kiện lớn diễn ra trong tuần tới. Tại Đài Bắc, các hãng công nghệ sẽ tham dự triển lãm Computex, một trong những sự kiện phần cứng lớn nhất thế giới. Cùng thời điểm đó, Microsoft cũng tổ chức hội nghị dành cho nhà phát triển Build tại San Francisco. Theo Axios, hai sự kiện này sẽ là nơi Microsoft và NVIDIA chính thức công bố các mẫu máy tính mới.

Trước thềm các sự kiện, tài khoản chính thức của Windows, NVIDIA và Arm đồng loạt đăng tải thông điệp úp mở trên mạng xã hội với cụm từ "kỷ nguyên mới của máy tính cá nhân", kèm theo tọa độ dẫn tới thành phố Đài Bắc. Động thái hiếm thấy này càng làm dấy lên đồn đoán rằng ba công ty đang chuẩn bị cho một thông báo chung liên quan tới thế hệ máy tính Windows mới.

Ngoài phần cứng, Microsoft cũng được cho là sẽ giới thiệu các tính năng phần mềm mới cho phép AI Agent thực hiện nhiều tác vụ trực tiếp trên máy tính thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào đám mây. Nếu điều đó xảy ra, sự xuất hiện của CPU NVIDIA trên laptop Windows có thể trở thành một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm xây dựng thế hệ máy tính AI mới.

Hiện NVIDIA chưa đưa ra bình luận về thông tin trên, trong khi Microsoft từ chối xác nhận kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, nếu các nguồn tin chính xác, tuần tới có thể đánh dấu lần đầu tiên thị trường laptop Windows chứng kiến sự xuất hiện của một đối thủ CPU hoàn toàn mới đến từ công ty đang thống trị cuộc đua AI toàn cầu.