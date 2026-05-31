Không phải OpenAI, đây mới là thế lực đáng gờm sắp nuốt trọn miếng bánh AI 400 tỷ USD

Cơn sốt kiếm tiền từ AI của nước Mỹ đang vấp phải một thực tế phũ phàng: hầu hết các doanh nghiệp vẫn loay hoay tìm kiếm lợi nhuận thực tế.

Trong bối cảnh đó, ngành công nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin trị giá 300 tỷ USD của Ấn Độ đang nhanh chóng nhảy vào để giành lấy "tầng triển khai", phần việc phức tạp, tẻ nhạt nhưng tối quan trọng để biến AI thực sự thành cỗ máy hái ra tiền.

Sau nhiều thập kỷ vận hành hệ thống công nghệ cho các ngân hàng, hãng bán lẻ và bệnh viện toàn cầu, các tên tuổi lớn của Ấn Độ như Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro và Tech Mahindra đang đặt cược vào mối quan hệ khách hàng lâu năm để đưa AI vào thực tiễn trên quy mô lớn.

Khi 95% dự án AI chỉ nằm trên giấy

Mặc dù làn sóng AI tạo sinh bùng nổ mạnh mẽ, việc đưa công nghệ này vào vận hành thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Báo cáo vào tháng 8/2025 của MIT Media Lab chỉ ra rằng có tới 95% dự án thử nghiệm AI tạo sinh tại các doanh nghiệp thất bại do tích hợp lỗi và "khoảng cách về năng lực" giữa công cụ có sẵn và đội ngũ nhân sự.

Thêm vào đó, khảo sát năm 2026 của Bain cho thấy dù 90% giám đốc điều hành đang thử nghiệm AI, có tới 60% thừa nhận hệ thống dữ liệu và công nghệ tại doanh nghiệp của họ chưa sẵn sàng.

"Giá trị thực sự của ngành IT là sự thấu hiểu sâu sắc bối cảnh kinh doanh lẫn hạ tầng công nghệ của từng doanh nghiệp để đưa công nghệ vào quy trình vận hành một cách trơn tru," ông N. Chandrasekaran, Chủ tịch Tata Group phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ về Tác động của AI vào tháng 2/2026.

Sự bế tắc của doanh nghiệp Mỹ chính là cơ hội cho người Ấn Độ. "Câu hỏi cốt lõi không phải là ai xây dựng được mô hình AI mạnh nhất, mà là ai có thể khiến AI hoạt động hiệu quả trong một môi trường doanh nghiệp hỗn độn, nơi tích tụ hàng thập kỷ nợ quy trình, nợ dữ liệu và nợ công nghệ," ông Ashwin Venkatesan, chuyên gia nghiên cứu tại hãng tư vấn HFS Research, nhận định. "Đó chính là lãnh địa mà các hãng IT Ấn Độ am hiểu nhất."

Ông Nandan Nilekani, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Infosys, gọi đây là "khoảng cách triển khai". Ông hóm hỉnh chia sẻ với các nhà đầu tư: "Có những hệ thống cũ kỹ đến mức doanh nghiệp phải thuê lại những cụ già 70-75 tuổi vì không ai khác hiểu nổi hệ thống hoạt động ra sao.

Công nghệ sẽ ngày càng tốt hơn nhờ hàng tỷ USD đổ vào, nhưng việc triển khai thực tế tại doanh nghiệp thì không hề dễ dàng. Đó là lúc chúng tôi xuất hiện."

Đánh cược tương lai: Tự "gặm nhấm" chính mình hay hành động bứt phá?

Sự chuyển dịch sang dịch vụ AI của các doanh nghiệp Ấn Độ không chỉ để đón đầu xu thế, mà còn là một cuộc chiến sinh tồn. Năng lực tự động hóa các tác vụ văn phòng vốn là "gà đẻ trứng vàng" cho các dịch vụ outsource của Ấn Độ giờ đây lại trở thành tử huyệt khi tác nhân AI phát triển vượt bậc.

Mối đe dọa này hiện rõ đến mức chỉ số chứng khoán ngành IT Ấn Độ đã lao dốc gần 6% hồi đầu tháng 2/2026, ngay sau khi Anthropic ra mắt công cụ tự động hóa công việc văn phòng mang tên Claude Cowork.

Nếu các hãng dịch vụ Ấn Độ triển khai thành công các tác nhân AI có thể thay thế công việc của 500 nhân viên văn phòng, họ cũng vô tình tự tay bóp nghẹt nguồn doanh thu truyền thống của chính mình.

Dù vậy, những con số thực tế cho thấy các ông lớn Ấn Độ đang chuyển mình rất nhanh:

TCS, với gần 600.000 nhân sự, quản lý hệ thống cho Citibank, GM, Rolls-Royce ghi nhận hơn 2,3 tỷ USD doanh thu dịch vụ AI quy năm trong quý 1/2026, chiếm khoảng 7,5% tổng doanh thu và tăng mạnh từ mức 1,8 tỷ USD của quý trước.

Infosys với khoảng 320.000 nhân sự, phục vụ Apple, Goldman Sachs cho biết đã triển khai AI cho 90% trong số 200 khách hàng lớn nhất, mang lại doanh thu dịch vụ AI chiếm 5,5% tổng doanh thu vào quý cuối năm 2025.

Tech Mahindra cũng ghi nhận nhu cầu bùng nổ từ các lĩnh vực sản xuất, viễn thông và y tế cho các giải pháp tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quy trình tự vận hành bằng AI.

Cuộc chạm trán cân não với các ông lớn tư vấn Mỹ

Để hiện thực hóa tham vọng, các hãng IT Ấn Độ đã nhanh chóng bắt tay với các thế lực phát triển AI hàng đầu. TCS đã ký thỏa thuận hợp tác với Google Cloud, Nvidia, OpenAI và Microsoft; trong khi Infosys liên minh với Anthropic và OpenAI.

Tuy nhiên, cuộc chơi này đưa họ vào thế đối đầu trực tiếp với các "gã khổng lồ" tư vấn và công nghệ của Mỹ như Accenture, Deloitte, McKinsey hay IBM, những cái tên vốn đã bám rễ sâu trong ngân sách tái cấu trúc của các tập đoàn phương Tây.

Điển hình như IBM, doanh thu mảng AI tạo sinh của họ đã vượt mốc 12,5 tỷ USD vào năm 2025.

Thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp Ấn Độ là "năng lực tư vấn thượng nguồn". Theo chuyên gia Venkatesan, các hãng IT Ấn Độ thường chỉ tham gia vào dự án sau khi bài toán đã được định hình bởi một công ty tư vấn Mỹ.

"Sự quen thuộc với hệ thống là chưa đủ. Các hãng Ấn Độ vẫn thiếu năng lực tư vấn để ngồi cùng bàn quyết định chiến lược và thiết lập chương trình nghị sự với các lãnh đạo cấp cao so với Accenture hay McKinsey."

Dù vậy, cơ hội phía trước là cực kỳ khổng lồ. Công ty nào dẫn dắt được các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn chuyển giao AI đầy hỗn độn này sẽ đứng ở trung tâm của một trong những chu kỳ chi tiêu công nghệ lớn nhất lịch sử. Infosys dự báo, quy mô thị trường dịch vụ AI toàn cầu có thể đạt từ 300 tỷ đến 400 tỷ USD vào năm 2030.

Nguồn: Rest of World