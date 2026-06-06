Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị lừa hàng trăm triệu đồng vì đầu tư xuất khẩu trái cây qua mạng xã hội

| | Kinh tế số

Được mời “đầu tư xuất khẩu trái cây” trên mạng với lợi nhuận cao, ban đầu tiền đầu tư ít các đối tượng trả gốc và lãi đầy đủ, khi số tiền lớn các đối tượng viện nhiều lý do để bị hại nộp thêm tiền, một người ở Vĩnh Long đã bị lừa hơn 400 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa nhận tin báo bị lừa đảo qua mạng bằng chiêu trò mời đầu tư xuất khẩu trái cây, nông sản với cam kết lợi nhuận cao.

Theo đó, chị N.T.N.K (SN 1997, ngụ xã Lộc Thuận, Vĩnh Long) qua Facebook đọc được quảng cáo một trang web 'đầu tư xuất khẩu trái cây', lợi nhuận cao từ 6%-12% cho mỗi chuyến hàng, thời gian hoàn vốn nhanh, có thể rút tiền ngay sau khi hoàn tất đầu tư.

Bị lừa hàng trăm triệu đồng vì đầu tư xuất khẩu trái cây qua mạng xã hội- Ảnh 1.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn chị K. tham gia đầu tư thử với số tiền 2 triệu đồng. Chỉ sau thời gian ngắn thì nhận lại tiền gốc và lãi hơn 2,1 triệu đồng chuyển về tài khoản ngân hàng . Tiếp tục đầu tư lần thứ hai với 5 triệu đồng, chị K cũng nhận lại được 5,4 triệu đồng.

Tin đây là hoạt động đầu tư thật và lợi nhuận cao, chị K tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư, nhưng khi rút tiền hệ thống không phản hồi. Các đối tượng lấy lý do người tham gia phải hoàn tất đủ số lượt đầu tư mới được rút tiền gốc và lãi, nên chị K tiếp tục chuyển.

Các đối tượng còn đưa bị hại vào nhóm chat có nhiều thành viên tự xưng nhân viên chăm sóc khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư để tạo sự tin tưởng.

Trong nhóm chat, các đối tượng liên tục yêu cầu chị K. đóng thêm tiền thuế, tiền đặt cọc tất toán, phí xác minh tài khoản, phí hoàn tất hồ sơ… và hứa nộp xong sẽ cho rút toàn bộ số tiền gốc và lãi.

Tổng số tiền chị K. đã chuyển hơn 438 triệu đồng. Chỉ đến khi bị các đối tượng cắt liên lạc, tiền không thấy đâu, chị K mới nhận ra mình bị lừa và đến công an trình báo.

Công an Vĩnh Long khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng, không tham gia các hình thức đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc, không được cấp phép hoạt động.

Cơ quan Thuế vừa phát thông báo mới

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
WWDC 2026: Thế giới chờ đợi lần chủ trì cuối cùng của Tim Cook

WWDC 2026: Thế giới chờ đợi lần chủ trì cuối cùng của Tim Cook Nổi bật

Công nghệ 5/6: Viettel AI tăng cường sức mạnh với mô hình ngôn ngữ 120B tham số

Công nghệ 5/6: Viettel AI tăng cường sức mạnh với mô hình ngôn ngữ 120B tham số Nổi bật

CEO Cloudflare thừa nhận điều chưa từng có trong lịch sử Internet: Bot AI đã vượt mặt con người sớm hơn dự đoán

CEO Cloudflare thừa nhận điều chưa từng có trong lịch sử Internet: Bot AI đã vượt mặt con người sớm hơn dự đoán

22:02 , 05/06/2026
Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có thể vượt qua sinh trắc học chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân

Phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới, có thể vượt qua sinh trắc học chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của người dân

17:45 , 05/06/2026
Dụ dỗ qua mạng bằng “vỏ bọc” phụ nữ thành đạt, nhóm lừa đảo chiếm đoạt 36,5 tỷ đồng

Dụ dỗ qua mạng bằng “vỏ bọc” phụ nữ thành đạt, nhóm lừa đảo chiếm đoạt 36,5 tỷ đồng

16:31 , 05/06/2026
Khách mua 121 đơn rồi hoàn trả, shipper phải đền hơn 35 triệu đồng: Thủ đoạn lừa đảo mới cực kỳ tinh vi

Khách mua 121 đơn rồi hoàn trả, shipper phải đền hơn 35 triệu đồng: Thủ đoạn lừa đảo mới cực kỳ tinh vi

15:57 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên