Bị lừa hàng trăm triệu đồng vì đầu tư xuất khẩu trái cây qua mạng xã hội

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa nhận tin báo bị lừa đảo qua mạng bằng chiêu trò mời đầu tư xuất khẩu trái cây, nông sản với cam kết lợi nhuận cao.

Theo đó, chị N.T.N.K (SN 1997, ngụ xã Lộc Thuận, Vĩnh Long) qua Facebook đọc được quảng cáo một trang web 'đầu tư xuất khẩu trái cây', lợi nhuận cao từ 6%-12% cho mỗi chuyến hàng, thời gian hoàn vốn nhanh, có thể rút tiền ngay sau khi hoàn tất đầu tư.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc.

Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng hướng dẫn chị K. tham gia đầu tư thử với số tiền 2 triệu đồng. Chỉ sau thời gian ngắn thì nhận lại tiền gốc và lãi hơn 2,1 triệu đồng chuyển về tài khoản ngân hàng . Tiếp tục đầu tư lần thứ hai với 5 triệu đồng, chị K cũng nhận lại được 5,4 triệu đồng.

Tin đây là hoạt động đầu tư thật và lợi nhuận cao, chị K tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư, nhưng khi rút tiền hệ thống không phản hồi. Các đối tượng lấy lý do người tham gia phải hoàn tất đủ số lượt đầu tư mới được rút tiền gốc và lãi, nên chị K tiếp tục chuyển.



Các đối tượng còn đưa bị hại vào nhóm chat có nhiều thành viên tự xưng nhân viên chăm sóc khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư để tạo sự tin tưởng.

Trong nhóm chat, các đối tượng liên tục yêu cầu chị K. đóng thêm tiền thuế, tiền đặt cọc tất toán, phí xác minh tài khoản, phí hoàn tất hồ sơ… và hứa nộp xong sẽ cho rút toàn bộ số tiền gốc và lãi.

Tổng số tiền chị K. đã chuyển hơn 438 triệu đồng. Chỉ đến khi bị các đối tượng cắt liên lạc, tiền không thấy đâu, chị K mới nhận ra mình bị lừa và đến công an trình báo.

Công an Vĩnh Long khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao trên mạng, không tham gia các hình thức đầu tư trực tuyến không rõ nguồn gốc, không được cấp phép hoạt động.