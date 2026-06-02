Cơ quan Thuế vừa phát thông báo mới

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình tra cứu, phản ánh và xử lý các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế, ngành Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile cùng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, người nộp thuế có thể gửi phản hồi về các vấn đề phát sinh liên quan đến nghĩa vụ thuế hoàn toàn bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Việc bổ sung tính năng này không chỉ giúp tăng cường tương tác giữa người nộp thuế và cơ quan thuế mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu quản lý thuế.

Bên cạnh việc bổ sung kênh phản ánh trực tuyến, cơ quan thuế cũng khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên kiểm tra thông tin nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Các thông tin về số thuế phải nộp, tiền chậm nộp và các nghĩa vụ tài chính phát sinh đều được cập nhật để người dùng thuận tiện tra cứu.

Trường hợp phát hiện thông tin nghĩa vụ thuế chưa chính xác, chưa đầy đủ hoặc có vướng mắc cần được giải đáp, người nộp thuế có thể sử dụng chức năng “Gửi phản hồi” trên ứng dụng eTax Mobile để phản ánh trực tiếp tới cơ quan thuế.

Để việc tiếp nhận và xử lý được thực hiện nhanh chóng, người nộp thuế cần cung cấp đầy đủ nội dung vướng mắc, thông tin liên hệ cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có). Đây là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin kịp thời.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, cơ quan thuế sẽ thực hiện rà soát, phản hồi và giải quyết thông tin bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng thời, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk khuyến khích người nộp thuế thường xuyên cập nhật và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thuận tiện trong việc tra cứu thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế cũng như tương tác với cơ quan thuế khi cần thiết.

Để gửi phản hồi đến cơ quan thuế thông qua ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế thực hiện theo các bước sau: