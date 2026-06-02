| | Kinh tế số

Lần đầu ra mắt robot hình người, công ty của tỉ phú Phạm Nhật Vượng gây chú ý tại 2 sự kiện lớn

Dyno - robot hình người thông minh của Tập đoàn Vingroup đang được phát triển với định hướng trở thành trợ lý đa nhiệm trong môi trường sống hiện đại.

Ngày 1-6, VinDynamics, công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, chính thức giới thiệu robot hình người đầu tiên mang tên Dyno tại 2 sự kiện công nghệ và robotics hàng đầu thế giới: Hội nghị Quốc tế về Robot và Tự động hóa (ICRA 2026) diễn ra từ ngày 1 đến 5-6 tại Vienna, Áo và Triển lãm Công nghệ Computex Taipei 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5-6 tại Đài Loan (Trung Quốc).

Sở hữu nền tảng AI tiên tiến cùng hệ thống cảm biến nhận diện môi trường nhạy bén, Dyno được tối ưu cho các tác vụ an ninh, bảo vệ tại các khu đô thị, khuôn viên và các tổ hợp dịch vụ.

Mẫu robot còn được định hướng trở thành trợ lý gia đình với khả năng hỗ trợ thực hiện nhiều công việc thường nhật nhờ sải tay linh hoạt và khả năng thao tác khéo léo với vật thể.

Điểm nhấn đặc biệt tại ICRA 2026 và Computex 2026 là phần trình diễn ứng dụng thực tế của người máy Dyno trong vai trò hướng dẫn viên.

Công nghệ người máy này từng được đưa vào thử nghiệm trước đó tại Vinpearl Safari Phú Quốc, một trong những công viên chăm sóc động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam.

Trong môi trường ngoài trời, Dyno thể hiện khả năng giao tiếp tự nhiên, thuyết minh bằng nhiều ngôn ngữ và phản hồi linh hoạt các câu hỏi từ du khách, mang lại trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.

Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng robot hình người trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

Robot hình người Dyno thử nghiệm thực tế tại Vinpearl Safari Phú Quốc

Cũng tại hai sự kiện, VinDynamics giới thiệu hệ sinh thái công nghệ robot toàn diện do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu và phát triển.

Ngoài robot hình người hoàn chỉnh Dyno, công ty còn trưng bày hai cấu phần cốt lõi có giá trị cao gồm động cơ chuyên dụng và bàn tay robot với khả năng thao tác linh hoạt đạt chuẩn quốc tế, cũng như giới thiệu bộ dữ liệu huấn luyện AI chuyên biệt được tối ưu hóa cho các kịch bản ứng dụng thực tế.

Ông La Mạnh Hùng, Chủ tịch VinDynamics, chia sẻ: "Sự kiện giới thiệu Dyno tại ICRA 2026 và Computex 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng đối với VinDynamics mà còn thể hiện khát vọng của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong việc tham gia vào một trong những lĩnh vực công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.

Với niềm tin robot hình người sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống, VinDynamics đang tập trung phát triển các công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn, lấy con người làm trung tâm".

Ngoài VinDynamics, một số thương hiệu khác trong hệ sinh thái của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tập trung vào nghiên cứu công nghệ cao như VinRobotics (Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và tích hợp người máy thông minh); VinMotion (nghiên cứu và ứng dụng công nghệ người máy đa năng) hay VinSpace (công nghệ hàng không vũ trụ).

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

Trước thềm gia nhập siêu dự án 67 tỷ USD, Chủ tịch Tào Đức Thắng trải lòng: "Viettel sẵn sàng trả 'học phí' cho những thất bại khi CBNV dũng cảm làm điều chưa ai làm"

Việt Nam thăng hạng hệ sinh thái khởi nghiệp, kinh tế số đóng góp hơn 14% GDP

Trường đại học nổi tiếng của Nga bất ngờ quan tâm tới loạt công nghệ Việt Nam đang phát triển

10:30 , 02/06/2026
Sau dân văn phòng, đến lượt lao động tay nghề cao đối mặt làn sóng AI mới từ OpenAI

Từng bị gọi là "lừa đảo", cả Phố Wall cười nhạo, một hãng Trung Quốc hiện nắm công nghệ dẫn trước phương Tây 10 năm

08:54 , 02/06/2026
AI Agent sẽ là tương lai của điện toán AI, nhưng CPU mới là điểm nghẽn: NVIDIA sẽ phá nút thắt đó bằng CPU Vera

