Việt Nam thăng hạng hệ sinh thái khởi nghiệp, kinh tế số đóng góp hơn 14% GDP

Ngày 1/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương, thông tin về những kết quả nổi bật của ngành khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian qua.

Nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao trong quý I/2026 đạt 50,76%. Đáng chú ý, theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 của StartupBlink, Việt Nam tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 50 thế giới – mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay.

Tính đến hết tháng 5/2026, cả nước có 963 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 sàn giao dịch khoa học và công nghệ cùng 37 trung tâm đổi mới sáng tạo tại 26/34 tỉnh, thành phố.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 50,2%. Kinh tế số năm 2025 ước đóng góp 14,02% GDP, tương đương khoảng 72,1 tỷ USD.

Việt Nam tiếp tục ghi nhận những bước tiến về hạ tầng số khi tốc độ Internet băng rộng di động đạt 207,3 Mbps, xếp thứ 11/104 quốc gia; tốc độ băng rộng cố định đạt 287,33 Mbps, đứng thứ 11/154 quốc gia. Cả nước hiện có hơn 110,5 triệu thuê bao Internet băng rộng di động, trong đó có 24,29 triệu thuê bao 5G.

Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ bưu chính tháng 5/2026 ước đạt 8.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho công nghệ mới

Trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trí tuệ nhân tạo, viễn thông, bưu chính và chuyển đổi số.

Nổi bật là Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương chủ trì họp báo thường kỳ tháng 5.



Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành hàng loạt quyết định liên quan đến danh mục công nghệ chiến lược, công nghệ cao ưu tiên phát triển, chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, chương trình viễn thông công ích đến năm 2030 và các bộ dữ liệu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo.

Theo Bộ KH&CN, các chính sách mới tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển hạ tầng số, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình chuyển đổi số.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và AI

Trong tháng 5, Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng.

Đáng chú ý, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ được tổ chức tại New Delhi với sự tham dự và phát biểu định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Bộ cũng tổ chức các hoạt động hợp tác với Sri Lanka, Thụy Điển, Singapore, Hoa Kỳ và nhiều đối tác quốc tế trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ vệ tinh, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ.

Từ ngày 18 đến 20/5, Bộ tổ chức Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mới.

Tập trung phát triển công nghệ chiến lược trong tháng 6 Thông tin về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và viễn thông.



