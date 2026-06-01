Công nghệ 1/6: Chứng nhận đăng ký xe điện tử đã có trên VNeID và VNeTraffic

Từ 8/6, chứng nhận đăng ký xe điện tử được tích hợp trên VNeID và VNeTraffic

Theo Thông tư 37/2026 của Bộ Công an, dữ liệu điện tử của chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID và ứng dụng giao thông VNeTraffic do Bộ Công an quản lý, vận hành.

Chứng nhận đăng ký xe điện tử trên VNeID. (Ảnh: MH)

Thông tư mới sửa đổi, bổ sung một số quy định về đăng ký và kiểm định phương tiện. Theo đó, chủ xe có thể nhận kết quả đăng ký xe thông qua Cổng Dịch vụ công, dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe tùy theo nhu cầu.

Việc tích hợp giấy đăng ký xe trên VNeID và VNeTraffic giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin phương tiện ngay trên điện thoại, hạn chế việc phải mang theo giấy tờ bản giấy khi cần xuất trình hoặc kiểm tra thông tin.

Bên cạnh đó, Thông tư 37 cũng bổ sung quy định liên quan đến thủ tục chuyển quyền sở hữu phương tiện. Cụ thể, trong trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng Dịch vụ công sẽ có giá trị pháp lý tương đương chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 8/6 được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông, tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến phương tiện.

Mỹ ngăn doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ Nvidia

Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành hướng dẫn mới nhằm bịt một lỗ hổng trong quy định kiểm soát xuất khẩu, qua đó ngăn các công ty con của doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài tiếp cận các dòng chip AI tiên tiến do Mỹ sản xuất, bao gồm những bộ xử lý Blackwell mới nhất của Nvidia.

Vi xử lý Nvidia GB10 Grace Blackwell Superchip. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, hướng dẫn được Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) công bố ngày 1/6, làm rõ rằng các yêu cầu cấp phép xuất khẩu đối với chip AI tiên tiến không chỉ áp dụng với các thực thể đặt tại Trung Quốc mà còn với các doanh nghiệp có trụ sở Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài.

Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện lo ngại rằng các công ty AI Trung Quốc có thể đã tận dụng kẽ hở trong chính sách để mua chip thông qua các chi nhánh tại những quốc gia như Malaysia.

Về phía Nvidia, đại diện công ty cho biết hướng dẫn mới không làm thay đổi hoạt động kinh doanh hiện tại do Bộ Thương mại Mỹ trước đó đã yêu cầu hãng phải xin giấy phép khi xuất khẩu các dòng chip AI tiên tiến.

Apple lùi lịch ra mắt kính thông minh AI đến cuối năm 2027

Dự án kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple được cho là sẽ ra mắt muộn hơn dự kiến, khi hãng phải đối mặt với một số trở ngại trong quá trình phát triển sản phẩm.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple hiện đặt mục tiêu phát hành mẫu kính AI đầu tiên vào cuối năm 2027. Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng thiết bị này có thể được công bố trong năm 2026 và bắt đầu giao hàng từ đầu năm 2027.

Apple hiện chưa có sản phẩm kính thông minh nào trên thị trường. (Nguồn: Cnet)

Dù bị trì hoãn, dự án vẫn được xem là một trong những ưu tiên chiến lược hàng đầu của Apple. Gurman cho biết CEO Tim Cook là người đặc biệt quan tâm đến sản phẩm này và coi đây là bước đi quan trọng trong tương lai của hãng. Trong khi đó, John Ternus - người được cho là sẽ kế nhiệm Tim Cook vào tháng 9 tới - cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy dự án trong hai năm qua.

Theo các thông tin rò rỉ, kính thông minh của Apple sẽ sở hữu nhiều tùy chọn thiết kế khác nhau nhằm tạo sự khác biệt với các đối thủ trên thị trường. Hãng được cho là đang thử nghiệm nhiều kiểu gọng kính, từ dạng hình chữ nhật giống Ray-Ban Wayfarer đến các thiết kế hình bầu dục hoặc tròn với nhiều kích cỡ khác nhau.

Thiết bị dự kiến được trang bị camera phục vụ chụp ảnh, quay video, cùng hệ thống micro và loa để thực hiện cuộc gọi, nhận thông báo và phát nhạc. Đáng chú ý, sản phẩm sẽ tích hợp AI đa phương thức, cho phép người dùng tương tác thông qua trợ lý Siri.