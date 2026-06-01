Công an cảnh báo đến người dùng AI

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gia tăng các hình thức lừa đảo bằng hình ảnh, video và giọng nói giả mạo, gây thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những bước tiến mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, an ninh, truyền thông và tài chính. Công nghệ này giúp xử lý dữ liệu nhanh hơn, hỗ trợ ra quyết định, tự động hóa quy trình và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Cà Mau, bên cạnh những lợi ích mang lại, việc lạm dụng AI hoặc sử dụng công nghệ này sai mục đích đang tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng về mặt xã hội, pháp lý và đạo đức.

Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng AI để tạo hình ảnh, video và giọng nói giả mạo (deepfake) nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bôi nhọ danh dự cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật hoặc phục vụ các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Theo cơ quan công an, nhiều trường hợp người dân đã bị các đối tượng giả danh người thân hoặc cán bộ cơ quan nhà nước gọi điện, nhắn tin yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Những thủ đoạn này gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự.

Không chỉ vậy, việc phụ thuộc quá mức vào AI trong học tập, nghiên cứu và công việc cũng có thể làm suy giảm khả năng tư duy độc lập, tính sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề của con người.

Một số cá nhân còn sử dụng AI để sao chép, đạo văn, tạo nội dung giả mạo hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng. Điều này góp phần làm gia tăng tình trạng tin giả, gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.

Đối với lực lượng công an, AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và cải cách hành chính. Tuy nhiên, các loại tội phạm công nghệ cao cũng đang tận dụng AI để che giấu hành vi phạm tội, tạo lập tài khoản giả, phát tán mã độc và tổ chức các đường dây lừa đảo trực tuyến với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước thực tế trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, kỹ năng số và tinh thần cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng; kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP cho người lạ.

Đồng thời, người dân cần sử dụng AI đúng mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Theo cơ quan công an, AI là xu thế tất yếu trong thời đại chuyển đổi số. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự mang lại giá trị tích cực khi được sử dụng một cách có trách nhiệm, minh bạch và đúng pháp luật. Vì vậy, mỗi tổ chức, cá nhân cần chung tay xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, phát huy lợi ích của AI đồng thời hạn chế những nguy cơ phát sinh từ việc lạm dụng công nghệ này.

Khánh Huy

