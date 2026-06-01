Chi 340 triệu đồng/tháng chỉ để AI viết email, vị CEO này đang âm thầm toan tính điều gì?

Theo tờ Business Insider (BI), trong khi nhiều doanh nghiệp vẫn đang thử nghiệm cách đưa AI vào quy trình làm việc thì một số công ty công nghệ đã tiến xa hơn nhiều.

Với họ, AI không còn là công cụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành một phần trong cơ cấu vận hành hằng ngày, tương tự như máy tính hay bảo hiểm nhân viên.

Dan Shipper, CEO của Every, một công ty hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, phần mềm và tư vấn tập trung vào AI của Mỹ đã cho biết, chi phí sử dụng ứng dụng Codex của ông trong một tháng đã lên tới khoảng 13.000 USD (tương đương khoảng hơn 342 triệu VNĐ).

Con số này không chỉ phản ánh mức độ phụ thuộc ngày càng lớn vào AI, mà còn hé lộ cách một doanh nghiệp mới vận hành.

Khi CEO không còn tự viết email của mình

Ông Dan Shipper thừa nhận rằng ông không còn tự tay viết nhiều email công việc thường nhật.

Thay vào đó, ông sử dụng Codex của OpenAI để xử lý hàng loạt các tác vụ văn phòng như đọc hộp thư đến, kiểm tra lịch làm việc, đề xuất thời gian họp và soạn thảo các thư phản hồi.

Dù hệ thống chưa được phép tự động gửi email nếu không có sự phê duyệt cuối cùng từ ông nhưng Dan Shipper cho biết: “Gần như toàn bộ câu chữ đều do Codex viết”.

CEO này thậm chí còn đang cân nhắc thay đổi tên mục “Người gửi” (From) trong email nhằm thông báo cho người nhận biết khi nào nội dung được soạn thảo với sự hỗ trợ của các Agent AI.

Chính cách làm việc đó phản ánh đúng bản chất của Every, doanh nghiệp được xây dựng xoay quanh AI ngay từ những ngày đầu.

Công ty được ông Dan Shipper đồng sáng lập vào năm 2020 với sự hậu thuẫn của quỹ đầu tư Starting Line và doanh nhân Reid Hoffman. Hiện Every vừa vận hành bản tin công nghệ riêng, vừa cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn AI, đồng thời phát triển các ứng dụng phần mềm như Sparkle, công cụ tự động hóa xử lý tệp tin trên máy tính.

Lợi thế đáng chú ý của Every nằm ở việc doanh nghiệp thường được tiếp cận sớm với các mô hình và công cụ mới từ những tên tuổi hàng đầu ngành AI như OpenAI hay Anthropic.

Điều đó giúp CEO Dan Shipper có góc nhìn khá trực tiếp về hướng phát triển của công nghệ này.

Và từ những gì ông quan sát được, tương lai mà AI hiện diện trong mọi quy trình làm việc dường như đang đến nhanh hơn nhiều người nghĩ.

Hình ảnh chân dung CEO Dan Shipper.

Sự lạc quan dành cho AI không hề rẻ

Theo chia sẻ của ông Dan Shipper với tờ Business Insider, riêng khoản chi phí mức sử dụng Codex cá nhân trong tháng trước của ông đã đạt khoảng 13.000 USD, một trong những hóa đơn AI lớn nhất mà ông từng nhớ.

Ông chia sẻ rằng: “Tôi đã nhận được không ít ánh nhìn nghi ngại từ Giám đốc vận hành (COO) của chúng tôi, Brandon Gell, về khoản chi này”.

Khi được hỏi mức chi tiêu hiện tại khác biệt như thế nào so với cùng kỳ năm trước, phản ứng của Shipper rất ngắn gọn nhưng đầy hàm ý: “Lớn hơn rất nhiều. Nhiều hơn rất nhiều”.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khoản chi này không phải trường hợp cá biệt tại Every.

Shipper cho biết công ty xem quyền truy cập AI là một phần trong chi phí nhân sự cơ bản. Toàn bộ 27 nhân viên toàn thời gian đều được cung cấp gói thuê bao AI trị giá 20 USD/tháng.

Trong khi đó, các nhân viên kỹ thuật được sử dụng gói 200 USD/tháng, còn công ty sẽ thanh toán các khoản vượt hạn mức phát sinh.

Theo ông, ngân sách token ngày nay nên được nhìn nhận tương tự như các khoản đầu tư dành cho người lao động, chẳng hạn bảo hiểm y tế hoặc máy tính công ty.

Điều đó đồng nghĩa với việc AI không còn là khoản chi thử nghiệm mà đang dần trở thành một hạng mục chi phí vận hành chính thức.

Ngay cả khi chi phí sử dụng tăng mạnh, Every vẫn chưa áp đặt những giới hạn quá chặt chẽ đối với nhân viên. Ông cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu xây dựng cách đánh giá các khoản vượt hạn mức. Miễn là bạn không tiêu đến mức khiến công ty phá sản thì mọi chuyện vẫn ổn”.

Bên cạnh đó, mức đầu tư lớn cho AI không chỉ nằm ở việc sử dụng chatbot hay mô hình ngôn ngữ thông thường. Tại Every, AI đã được tích hợp sâu vào quy trình vận hành nội bộ.

Ông Dan Shipper tiết lộ công ty từng thử nghiệm mô hình mỗi nhân viên sở hữu một tác nhân AI riêng. Tuy nhiên, ý tưởng này cuối cùng bị từ bỏ vì việc duy trì và quản lý số lượng lớn tác nhân AI tiêu tốn quá nhiều nguồn lực.

Hình ảnh giao diện trang web chính thức của công ty Every.

Thay vào đó, Every chuyển sang mô hình tập trung hơn, sử dụng một số lượng nhỏ tác nhân AI nhưng phục vụ cho từng nhóm hoặc toàn công ty.

Ví dụ như Claudie, tác nhân AI hỗ trợ bộ phận tư vấn. Công cụ này có khả năng soạn thảo các bộ slide trình bày ban đầu, chuẩn bị đề xuất bán hàng, đọc bản ghi cuộc họp với khách hàng và tự động cập nhật các đầu việc vào hệ thống quản lý nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Như vậy, những công việc vốn đòi hỏi nhiều giờ xử lý thủ công giờ đây được chuyển sang cho AI thực hiện ở giai đoạn đầu, giúp nhân viên tập trung hơn vào các phần việc có giá trị cao.

Tuy nhiên, ông Dan Shipper không cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc AI sẽ thay thế hoàn toàn con người. Theo ông, tác động lớn hơn của AI có thể nằm ở việc thay đổi cấu trúc nghề nghiệp trong doanh nghiệp.

Nói một cách khác, AI có thể biến nhiều nhân viên thành “nhà quản lý” sớm hơn.

CEO Dan Shipper chia sẻ: “Mọi người thường cho rằng rất ít người thực sự có cơ hội trở thành nhà quản lý, bởi việc quản lý con người rất tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tôi nghĩ có nhiều người đủ khả năng làm điều đó hơn chúng ta vẫn tưởng”.

Theo cách nhìn này, AI có thể trở thành lớp nhân sự hỗ trợ mới, cho phép một cá nhân điều phối và quản lý khối lượng công việc lớn hơn trước đây mà không cần đội ngũ nhân lực tương ứng.

Điều đó có thể làm thay đổi cách doanh nghiệp tổ chức bộ máy vận hành, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội lãnh đạo hơn cho những người trẻ.

Mặt khác, ông Dan Shipper cũng nhấn mạnh rằng AI vẫn còn những hạn chế rất rõ ràng. Là một người nghiên cứu chuyên sâu về AI, ông đánh giá công nghệ này đặc biệt hữu ích trong nghiên cứu, soạn thảo và biên tập nội dung. Nhưng khi nói đến việc xác định đâu là chủ đề thực sự thú vị hoặc đáng quan tâm, AI vẫn chưa thể hiện được thế mạnh tương tự.

Đó là lý do ông tin rằng vai trò quan trọng nhất của con người trong tương lai sẽ không nằm ở việc tự tay thực hiện mọi tác vụ. Thay vào đó, giá trị cốt lõi nằm ở khả năng nhận biết điều gì thực sự đáng để làm.

Khép lại câu chuyện về công nghệ và chi phí, ông Dan Shipper cũng chia sẻ một lời khuyên hóm hỉnh nhưng không kém phần sâu sắc dành cho bất kỳ ai đang nỗ lực cải thiện kỹ năng đặt câu lệnh khi làm việc với AI.

CEO Dan Shipper đã chia sẻ bằng một câu nói đầy hài hước: “Tôi thường rất lịch sự, vì chẳng ai biết được khi nào chúng sẽ tiếp quản thế giới”.

Có lẽ đó chỉ là một câu nói đùa vui. Thế nhưng phía sau câu nói ấy là một thực tế ngày càng rõ nét: AI đang hiện diện sâu hơn bao giờ hết trong cuộc sống và công việc của con người.

Từ hộp thư điện tử, lịch làm việc, các cuộc họp cho đến quy trình bán hàng và quản lý doanh nghiệp, những hệ thống AI đang dần đảm nhận nhiều nhiệm vụ vốn thuộc về con người.

Câu chuyện của CEO Dan Shipper, công ty Every vì vậy là một lát cắt điển hình cho thấy, trong kỉ nguyên mới, những doanh nghiệp thành công sẽ là những cái tên biến biến dòng token thành hiệu suất quản trị vượt trội.

*Nguồn: Business Insider, Wired