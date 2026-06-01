Tài khoản Facebook của thanh thiếu niên sẽ lọc nội dung như phim 13+

Tài khoản của người dưới 18 tuổi trên Facebook , Instagram và Messenger sắp bị giới hạn thêm nhiều nội dung. Meta cho biết sẽ siết chặt hơn các bộ lọc nhằm hạn chế thanh thiếu niên tiếp cận những nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Bên cạnh việc tiếp tục ẩn hoặc chặn đề xuất các nội dung gợi dục, bạo lực, ghê rợn hay liên quan đến rượu bia, thuốc lá, nền tảng sẽ bổ sung nhiều nhóm nội dung mới vào diện kiểm soát, bao gồm các bài đăng có ngôn từ kích động, thử thách mạo hiểm và những nội dung có nguy cơ khuyến khích hành vi rủi ro.

Đây là một phần trong đợt nâng cấp lớn nhất của tính năng Tài khoản Thanh thiếu niên (Teen Accounts) vừa được Meta công bố tại Việt Nam. Theo đó, các nền tảng của công ty sẽ áp dụng bộ tiêu chuẩn nội dung mới được xây dựng dựa trên tiêu chí phân loại phim dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên (13+), đồng thời bổ sung thêm công cụ kiểm soát dành cho phụ huynh.

Các nội dung nhạy cảm sẽ được phân loại để hạn chế với Tài khoản Thanh thiếu niên trên các nền tảng của Meta. (Ảnh: AI)

Với các thay đổi mới, thanh thiếu niên sẽ không thể theo dõi những tài khoản có tên, phần mô tả hoặc thường xuyên đăng tải nội dung bị Meta đánh giá là không phù hợp với lứa tuổi. Nếu đã theo dõi trước đó, các em sẽ không còn nhìn thấy hay tương tác với nội dung từ các tài khoản này, không thể gửi tin nhắn trực tiếp và cũng không nhìn thấy bình luận của họ trên nền tảng.

Meta đồng thời áp dụng cơ chế bảo vệ hai chiều. Điều này đồng nghĩa các tài khoản bị xác định là không phù hợp cũng không thể theo dõi, gửi tin nhắn hoặc bình luận vào bài viết của người dùng vị thành niên. Những tài khoản này cũng sẽ không được đề xuất và bị hạn chế xuất hiện trong kết quả tìm kiếm đối với thanh thiếu niên.

Công ty cũng mở rộng phạm vi kiểm soát trên công cụ tìm kiếm. Ngoài các chủ đề như tự tử, tự hại hay rối loạn ăn uống vốn đã bị chặn từ trước, người dùng dưới 18 tuổi sẽ không thể tìm thấy các kết quả liên quan đến nhiều từ khóa không phù hợp với lứa tuổi hơn, chẳng hạn như rượu bia hoặc bạo lực. Hệ thống cũng được nâng cấp để nhận diện và chặn cả những trường hợp cố tình viết sai chính tả nhằm vượt qua bộ lọc.

Không chỉ bị loại khỏi các mục đề xuất như Khám phá, Reels hay Bảng tin, những nội dung vi phạm quy định mới còn bị ẩn khỏi Feed, Stories và phần bình luận, ngay cả khi chúng được chia sẻ bởi những tài khoản mà thanh thiếu niên đang theo dõi. Nếu có người gửi liên kết dẫn tới các nội dung này qua tin nhắn riêng, người dùng dưới 18 tuổi cũng sẽ không thể mở xem.

Meta cho biết các công cụ trí tuệ nhân tạo trên Instagram, Facebook và Messenger cũng được điều chỉnh theo tiêu chuẩn nội dung 13+. Theo đó, AI sẽ không tạo ra các phản hồi bị đánh giá là không phù hợp với lứa tuổi, nhằm đảm bảo trải nghiệm của thanh thiếu niên không vượt ra ngoài giới hạn tương tự một bộ phim được gắn nhãn 13+.

Bà Manila Enlund, Trưởng bộ phận chính sách an toàn châu Á-Thái Bình Dương của Meta, chia sẻ về cập nhật mới trên Tài khoản Thanh thiếu niên. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo Meta, mỗi gia đình có những tiêu chuẩn khác nhau và một số phụ huynh vẫn cho rằng nội dung được xếp loại 13+ có thể chưa phù hợp với con em mình. Khi kích hoạt "Giới hạn Nội dung", bộ lọc sẽ được tăng cường hơn so với mức mặc định, giúp hạn chế tối đa khả năng tiếp xúc và tương tác với các nội dung nhạy cảm.

Đây là đợt nâng cấp lớn nhất đối với Tài khoản Thanh thiếu niên kể từ khi Meta triển khai tính năng này trên Instagram, Facebook và Messenger tại Việt Nam vào năm 2025. Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, đại diện Meta cho biết Threads cũng dự kiến được cập nhật các tính năng bảo vệ tương tự tại Việt Nam vào cuối năm nay.