3 NGÀNH HỌC được dự báo ít bị AI thay thế: Nhu cầu nhân lực lớn, thu nhập hấp dẫn trong năm 2026

AI đang làm thay đổi cuộc chơi trên thị trường lao động

Những năm gần đây, sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đã khiến không ít người lao động lo lắng về tương lai nghề nghiệp. Từ các công việc văn phòng, kế toán, chăm sóc khách hàng cho đến lập trình cơ bản, AI ngày càng chứng minh khả năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả hơn con người ở nhiều tác vụ lặp đi lặp lại.

Dữ liệu từ nền tảng tuyển dụng Adzuna cho thấy số lượng vị trí dành cho sinh viên mới tốt nghiệp đã giảm đáng kể kể từ khi ChatGPT xuất hiện vào cuối năm 2022. Điều này phản ánh xu hướng các doanh nghiệp đang ưu tiên ứng dụng công nghệ để tối ưu chi phí và nâng cao năng suất.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn ngành học không còn đơn thuần dựa trên mức lương hay độ "hot" của nghề nghiệp. Thay vào đó, khả năng chống chịu trước làn sóng AI đang trở thành tiêu chí quan trọng hàng đầu.

Trong tương lai gần, đây là những ngành nghề được dự đoán khó bị thay thế

Các chuyên gia cho rằng tương lai sẽ không phải là cuộc cạnh tranh giữa con người và máy móc, mà là thời đại hợp tác giữa hai bên. Những người có khả năng sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, đồng thời sở hữu tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp vượt trội sẽ có nhiều cơ hội hơn trên thị trường lao động.

3 ngành học được dự báo khó bị AI thay thế

1. Khoa học máy tính và kỹ thuật phần mềm cấp cao

Nghe có vẻ nghịch lý khi chính AI lại khiến ngành công nghệ trở thành một trong những lĩnh vực khó bị thay thế nhất. Tuy nhiên, điều AI có thể làm tốt hiện nay chủ yếu là hỗ trợ lập trình hoặc xử lý các đoạn mã đơn giản.

Trong khi đó, việc xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế sản phẩm công nghệ quy mô lớn, phát triển các mô hình AI mới hay giải quyết các bài toán kỹ thuật phức tạp vẫn đòi hỏi chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế của con người.

Các chuyên gia nhận định nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong nhiều năm tới. Những người vừa hiểu công nghệ vừa có khả năng quản lý dự án, tư duy chiến lược và làm việc đa quốc gia sẽ đặc biệt được săn đón.

2. Chăm sóc sức khỏe và điều dưỡng

Trong khi nhiều ngành nghề đang chịu sức ép ngày càng lớn từ làn sóng tự động hóa, lĩnh vực y tế vẫn được xem là một trong những "thành trì" vững chắc nhất trước sự phát triển của AI.

Công nghệ có thể hỗ trợ bác sĩ đọc phim chụp, phân tích dữ liệu y khoa hay đưa ra các gợi ý chẩn đoán với tốc độ vượt trội. Tuy nhiên, sự tận tâm trong chăm sóc bệnh nhân, khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp và những quyết định mang tính nhân văn vẫn là điều mà máy móc khó có thể thay thế.

Đặc biệt, xu hướng già hóa dân số đang diễn ra tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến nhu cầu về điều dưỡng viên, chuyên gia phục hồi chức năng, nhân viên chăm sóc người cao tuổi và các chuyên gia y tế cộng đồng không ngừng gia tăng. Đây được xem là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng việc làm bền vững nhất trong thập kỷ tới.

Không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp rộng mở, ngành chăm sóc sức khỏe còn được đánh giá cao nhờ tính ổn định, ít chịu tác động bởi các chu kỳ suy thoái kinh tế. Dù công nghệ phát triển đến đâu, nhu cầu được chăm sóc, chữa bệnh và đồng hành về mặt tinh thần của con người vẫn sẽ luôn tồn tại, tạo nên lợi thế lâu dài cho những người theo đuổi lĩnh vực này.

3. Tâm lý học và khoa học hành vi

Khi xã hội ngày càng hiện đại, các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, áp lực công việc và các mối quan hệ xã hội cũng gia tăng. Điều này khiến nhu cầu về các chuyên gia tâm lý, tư vấn hành vi và trị liệu ngày càng lớn tại nhiều quốc gia.

Mặc dù AI có thể phân tích dữ liệu và mô phỏng hội thoại, nhưng khả năng thấu hiểu cảm xúc, xây dựng sự đồng cảm và hỗ trợ con người vượt qua những khó khăn tâm lý vẫn là lợi thế đặc biệt mà công nghệ chưa thể thay thế.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho lĩnh vực này. Trong kỷ nguyên AI, những nghề nghiệp gắn liền với cảm xúc và sự kết nối giữa con người với con người được dự báo sẽ ngày càng trở nên giá trị.

Tương lai không thuộc về người giỏi nhất, mà thuộc về người biết tận dụng

Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang làm thay đổi cục diện thị trường lao động toàn cầu. Nhiều ngành nghề từng được xem là "mỏ vàng" như: tài chính, kế toán, luật hay kinh tế,... đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn do phần lớn công việc liên quan đến xử lý dữ liệu và các quy trình có thể tiêu chuẩn hóa và bị thay thế.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa những ngành nghề này sẽ biến mất. Thay vào đó, nhu cầu nhân lực đang dịch chuyển từ những người thực hiện công việc sang những người có khả năng phân tích, sáng tạo, tư duy chiến lược và đưa ra quyết định. Trong kỷ nguyên AI, giá trị của con người không nằm ở việc cạnh tranh với máy móc, mà ở khả năng khai thác sức mạnh của công nghệ để tạo ra những giá trị mới.

Nhiều chuyên gia nhận định lợi thế cạnh tranh lớn nhất trong tương lai sẽ thuộc về những người biết kết hợp kiến thức chuyên môn với AI. Vì vậy, khi lựa chọn ngành học, điều quan trọng không chỉ là mức lương hay độ "hot" của nghề nghiệp, mà còn là khả năng phát triển bền vững trong dài hạn. Khoa học máy tính, chăm sóc sức khỏe và tâm lý học hiện được xem là ba lĩnh vực nổi bật nhờ nhu cầu nhân lực lớn, thu nhập hấp dẫn và khả năng chống chịu tốt trước làn sóng tự động hóa.

Nguồn: Baidu, sohu