Ba tuần cao điểm chống xâm phạm sở hữu trí tuệ: Xử phạt 12,6 tỷ đồng

Sau ba tuần triển khai Công điện 38, cơ quan chức năng xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với tổng số tiền phạt 12,6 tỷ đồng.

Sau ba tuần triển khai Công điện 38 của Thủ tướng về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc vi phạm trên phạm vi cả nước.

Thông tin được ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cho biết tại họp báo thường kỳ của Bộ ngày 1/6.

Cụ thể, tính đến ngày 27/5, cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 1.146 vụ việc, khởi tố hình sự 28 vụ. Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đạt 12,6 tỷ đồng, trong khi giá trị hàng hóa vi phạm ước gần 36 tỷ đồng.

Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), phát biểu tại họp báo ngày 1/6.

Trong số các vụ việc được phát hiện, có gần 30 vụ vi phạm nghiêm trọng, phức tạp và điển hình đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý.

"Kết quả sau ba tuần ra quân cho thấy hiệu quả rõ rệt của đợt cao điểm. Số vụ xử lý vi phạm hành chính đã cao gấp khoảng ba lần mức trung bình của một tháng trong năm 2025. Số vụ án hình sự được khởi tố tương đương khoảng 60% tổng số vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị khởi tố trong cả năm 2025" , Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng nói.

Ông cho biết thêm: "Riêng lực lượng Quản lý thị trường ghi nhận số vụ việc được xử lý tăng khoảng 210% so với tháng 5/2025 và vượt khoảng 158% chỉ tiêu được giao cho cả năm 2026".

Theo đại diện Cục Sở hữu trí tuệ, ngay sau khi Thủ tướng ban hành Công điện 38 vào đầu tháng 5, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định 2309 để triển khai thực hiện. Cùng ngày 6/5, Cục Sở hữu trí tuệ cũng ban hành Quyết định 185 nhằm thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bộ KH&CN đồng thời thiết lập cơ chế đôn đốc, tổng hợp và báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình xử lý vi phạm trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng.

Nhiều địa phương đã thành lập tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa công an, quản lý thị trường, hải quan và các cơ quan liên quan trong kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm.

Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã cung cấp 9 ý kiến chuyên môn để hỗ trợ xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đồng thời công khai đầu mối tra cứu và phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi.

Để nâng cao hiệu quả thực thi trong thời gian tới, Bộ KH&CN đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2026.

Hệ thống này dự kiến tích hợp dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, hình sự, các vụ việc điển hình, thông tin về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, kết quả giám định và xử lý vi phạm trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ KH&CN, cơ sở dữ liệu khi đi vào vận hành sẽ giúp các cơ quan thực thi tra cứu, chia sẻ và đối chiếu thông tin nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ thống kê, dự báo xu hướng vi phạm để phục vụ công tác hoạch định chính sách và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bện cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Nghị định mới bổ sung thẩm quyền xử phạt cho một số cơ quan nhằm hạn chế khoảng trống trong thực thi pháp luật, đồng thời bổ sung biện pháp ngăn chặn truy cập đối với các tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm trên môi trường số.

