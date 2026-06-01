Cơ quan Thuế phát thông tin quan trọng đến tất cả người nộp thuế trên cả nước

Thông tin từ cơ quan thuế tỉnh Nghệ An, ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2025. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và siết chặt công tác quản lý thuế trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ.

Rút ngắn thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế xuống còn 5 năm

Khoản 5 Điều 12 Luật Quản lý thuế sửa đổi năm 2025 quy định, người nộp thuế khi phát hiện hồ sơ khai thuế có sai sót được phép khai bổ sung trong thời hạn 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ của kỳ tính thuế phát sinh sai sót.

Việc khai bổ sung được thực hiện trong các trường hợp như trước thời điểm công bố quyết định thanh tra, kiểm tra hoặc hồ sơ không thuộc phạm vi thanh tra, kiểm tra của cơ quan chức năng.

Hộ kinh doanh tự xác định doanh thu để tính thuế

Một thay đổi đáng chú ý khác là Luật Quản lý thuế 2025 bỏ dần cơ chế khoán thuế theo hướng tăng tính tự khai, tự chịu trách nhiệm của hộ và cá nhân kinh doanh.

Theo Điều 13, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ tự xác định doanh thu phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thực hiện khai và tính thuế theo quy định.

Cơ quan thuế sẽ sử dụng dữ liệu quản lý để hỗ trợ người nộp thuế trong quá trình kê khai và xác định nghĩa vụ thuế.

Bổ sung quy định quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử

Luật Quản lý thuế 2025 cũng bổ sung quy định về khai và nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Theo đó, đối với các nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán, đơn vị quản lý nền tảng sẽ có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thay số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh.

Trong trường hợp nền tảng không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ trực tiếp thực hiện kê khai, tính và nộp thuế theo quy định.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế

Một trong những nội dung nổi bật khác của Luật Quản lý thuế 2025 là việc bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Cụ thể, tại các Điều 32, 33 và 35, luật quy định cơ quan thuế ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, tự động hóa trong thu thập, xử lý dữ liệu, đánh giá mức độ tuân thủ cũng như phân loại rủi ro của người nộp thuế.

Hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ được sử dụng để tích hợp, xử lý dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro và tự động hóa các hoạt động nghiệp vụ. Đồng thời, cơ quan thuế được phép ban hành văn bản, thông báo, quyết định hành chính thuế tự động trên nền tảng dữ liệu số và quy trình điện tử.

Các văn bản điện tử này được ký số và có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy. Toàn bộ quá trình xử lý sẽ được lưu vết trên hệ thống, cho phép người nộp thuế tra cứu, phản hồi hoặc kiến nghị khi cần thiết.

Bên cạnh đó, Luật Quản lý thuế 2025 cũng bổ sung cơ chế hoàn thuế, miễn giảm thuế tự động dựa trên dữ liệu quản lý, tiêu chí đánh giá rủi ro và quy trình xử lý tự động, bảo đảm an toàn thông tin.

Các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2026 sẽ xử lý theo luật mới

Theo Điều 53 Luật Quản lý thuế 2025, các khoản thuế được miễn, giảm hoặc không thu phát sinh trước ngày 1/7/2026 sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019.

Tuy nhiên, đối với các khoản tiền thuế còn nợ đến hết ngày 30/6/2026, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế 2025.

Sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính về thuế

Luật Quản lý thuế 2025 không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới nhưng sửa đổi, bổ sung 7 nhóm thủ tục hành chính quan trọng.

Các nội dung được điều chỉnh gồm: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; khấu trừ thuế; nộp thuế; gia hạn nộp thuế; hoàn thuế; miễn, giảm thuế; xử lý tiền thuế nộp thừa; khoanh nợ, xóa nợ thuế; kiểm tra thuế và ấn định thuế.

Việc sửa đổi nhằm đơn giản hóa thủ tục, đồng thời tăng tính minh bạch và phù hợp với quá trình số hóa công tác quản lý thuế.

Làm rõ đối tượng nộp thuế là tổ chức, cá nhân nước ngoài

Tại khoản 1 Điều 2, Luật Quản lý thuế 2025 quy định cụ thể hơn về đối tượng nộp thuế, trong đó bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh hoặc phát sinh thu nhập tại Việt Nam.

Đáng chú ý, luật bổ sung quy định đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và các nền tảng số khác cũng thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật Việt Nam.

Phân nhóm người nộp thuế để quản lý theo mức độ rủi ro

Theo Điều 3 của luật, cơ quan thuế sẽ thực hiện phân nhóm người nộp thuế dựa trên nhiều tiêu chí như ngành nghề hoạt động, loại hình pháp lý, quy mô doanh thu, số nộp ngân sách cũng như lịch sử tuân thủ pháp luật thuế.

Việc phân nhóm nhằm phục vụ công tác quản lý rủi ro, phân bổ nguồn lực quản lý phù hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp giám sát, hỗ trợ tương ứng với từng nhóm đối tượng.

Bổ sung thêm nhiều hành vi bị nghiêm cấm

Luật Quản lý thuế 2025 bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực quản lý thuế.

Trong đó có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm lộ thông tin người nộp thuế; làm sai lệch kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm; chống đối hoặc trì hoãn cung cấp thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế.

Ngoài ra, luật cũng nghiêm cấm hành vi tạo lập hóa đơn, chứng từ điện tử trái phép; truy cập trái phép, phá hoại hệ thống dữ liệu thuế hoặc phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan quản lý thuế.