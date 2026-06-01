Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ lòng đất sâu hàng chục mét tại trung tâm Hà Nội, 'quái vật' khổng lồ nặng 500 tấn xuất hiện trên mặt đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Một dự án hạ tầng tại TP. Hà Nội vừa hoàn thành một cột mốc quan trọng.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội, trong đêm 29 và rạng sáng 30/5, tại ga ngầm S12-Ga Hà Nội, các kỹ sư, công nhân và chuyên gia của Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội khẩn trương triển khai công tác tháo dỡ, cẩu nâng các cấu kiện của robot đào hầm TBM lên mặt đất sau khi máy hoàn thành nhiệm vụ khoan hầm đoạn ngầm cuối cùng của dự án.

Từng cấu kiện khổng lồ của máy TBM đã được cẩu lên từ độ sâu hàng chục mét dưới lòng đất. Đây là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao và được thực hiện chủ yếu vào ban đêm nhằm bảo đảm an toàn cũng như hạn chế ảnh hưởng đến giao thông khu vực trung tâm Thủ đô.

Ông Vũ Mạnh An - Chỉ huy trưởng FECON tại gói khoan hầm TBM tuyến Metro số 3 cho biết, trước khi triển khai tháo dỡ, nhà thầu phải xây dựng phương án thi công chi tiết, trình các đơn vị liên quan thẩm tra và phê duyệt. Khi tất cả các bên thống nhất và chấp thuận, công tác tháo dỡ mới được triển khai. Toàn bộ quá trình đều được kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn, từ nâng hạ, vận chuyển đến tổ chức giao thông.

Ông An thông tin, phần thân chính của máy TBM có khối lượng khoảng 500 tấn, trong đó cấu kiện nặng nhất gần 100 tấn. Khó khăn lớn nhất là thực hiện công tác cẩu lắp trong điều kiện mặt bằng chật hẹp giữa khu vực trung tâm Hà Nội, xung quanh là nhiều công trình và tòa nhà hiện hữu.

"Các vị trí đặt cẩu, vị trí xe vận chuyển và phương án nâng hạ đều phải được tính toán rất kỹ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoặc an toàn của toàn bộ quá trình thi công", đại diện FECON thông tin thêm.

Dưới lòng đất sâu hàng chục mét tại Hà Nội, ‘quái vật’ khổng lồ nặng 500 tấn được đưa lên mặt đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng - Ảnh 1.
Dưới lòng đất sâu hàng chục mét tại Hà Nội, ‘quái vật’ khổng lồ nặng 500 tấn được đưa lên mặt đất sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng - Ảnh 2.

Máy TBM được đưa lên mặt đất (Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội)

Đại diện nhà thầu cho biết, toàn bộ quá trình tháo dỡ một máy TBM dự kiến kéo dài khoảng 2,5 tháng. Sau khi được đưa về kho, các thiết bị sẽ được lắp ráp lại, bảo dưỡng và đánh giá kỹ thuật để phục vụ các dự án tiếp theo nếu phù hợp về điều kiện kỹ thuật và địa chất.

Trước đó, công tác khoan hầm bằng hai robot TBM (TBM 1 mang tên “Thần tốc”, TBM 2 mang tên “Táo bạo") tại Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đã hoàn thành toàn bộ. Việc tháo dỡ TBM số 2 tại ga S12 đánh dấu một cột mốc quan trọng của gói thầu CP03 - Hầm và các ga ngầm, tạo điều kiện để dự án chuyển sang các công đoạn thi công tiếp theo, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong thời gian tới.

Hiện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục xử lý một số tồn tại về giải phóng mặt bằng tại khu vực ga S12 và ga S9 nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các hạng mục còn lại của dự án.

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội do Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 12,5 km. Đây là dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống vận tải công cộng và bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.

Đoạn trên cao của tuyến đường sắt dài 8,5 km với 8 nhà ga từ S1 đến S8; đoạn đi ngầm dài khoảng 4 km gồm 4 ga ngầm từ S9 đến S12 và một giếng thoát hiểm. Đoạn trên cao từ Nhổn đến Cầu Giấy đã hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024. Đối với đoạn ngầm, hiện các nhà thầu đang triển khai đồng loạt các hạng mục xây dựng với tiến độ chung đạt khoảng 79,3%.

6,5 triệu người dân Việt Nam đón tin vui: Tuyến cao tốc dài 257km, đi qua 3 tỉnh được đề xuất đầu tư, quyết hoàn thành trước 2030

Hà Giang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI ngành sản xuất Việt Nam có tín hiệu vui trong tháng 5/2026, chuyên gia quốc tế lưu ý: Tăng nhưng chưa vững

PMI ngành sản xuất Việt Nam có tín hiệu vui trong tháng 5/2026, chuyên gia quốc tế lưu ý: Tăng nhưng chưa vững Nổi bật

Nhiều cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhiều cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Nổi bật

Một xã tại Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất để triển khai tuyến đường 6 tỷ USD do Vingroup đầu tư

Một xã tại Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất để triển khai tuyến đường 6 tỷ USD do Vingroup đầu tư

11:30 , 01/06/2026
Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 6

Những chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 6

11:00 , 01/06/2026
Người bán xổ số, bảo hiểm và bán hàng đa cấp cần lưu ý: Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục khai thuế này

Người bán xổ số, bảo hiểm và bán hàng đa cấp cần lưu ý: Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục khai thuế này

10:27 , 01/06/2026
Công an phát thông báo quan trọng tới người sắp làm hộ chiếu, thủ tục xuất nhập cảnh: Áp dụng từ hôm nay, người dân lưu ý để tránh thiệt thòi

Công an phát thông báo quan trọng tới người sắp làm hộ chiếu, thủ tục xuất nhập cảnh: Áp dụng từ hôm nay, người dân lưu ý để tránh thiệt thòi

10:25 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên