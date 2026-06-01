Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an phát thông báo quan trọng tới người sắp làm hộ chiếu, thủ tục xuất nhập cảnh: Áp dụng từ hôm nay, người dân lưu ý để tránh thiệt thòi

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Mới đây, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc.

Theo đó, từ ngày 01/6/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ: số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội (Cổng số 01).

Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được thực hiện tại cổng số 02 (phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội).

Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 - 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15/6/2026.

Kể từ ngày 16/6/2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội﻿.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
PMI ngành sản xuất Việt Nam có tín hiệu vui trong tháng 5/2026, chuyên gia quốc tế lưu ý: Tăng nhưng chưa vững

PMI ngành sản xuất Việt Nam có tín hiệu vui trong tháng 5/2026, chuyên gia quốc tế lưu ý: Tăng nhưng chưa vững Nổi bật

Nhiều cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nhiều cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Nổi bật

Hà Nội đề xuất tăng quy mô đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô lên 8 làn xe

Hà Nội đề xuất tăng quy mô đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô lên 8 làn xe

09:57 , 01/06/2026
Hà Nội dự kiến phát triển xe đạp điện, xe máy điện công cộng trong vành đai 1

Hà Nội dự kiến phát triển xe đạp điện, xe máy điện công cộng trong vành đai 1

09:46 , 01/06/2026
Cần Thơ xin thí điểm chuyển đất lúa làm sân golf

Cần Thơ xin thí điểm chuyển đất lúa làm sân golf

09:26 , 01/06/2026
Hà Nội dự kiến chưa cấm xe máy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

Hà Nội dự kiến chưa cấm xe máy xăng tại vùng lõi Hoàn Kiếm từ 1/7

09:10 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên