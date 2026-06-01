Công an phát thông báo quan trọng tới người sắp làm hộ chiếu, thủ tục xuất nhập cảnh: Áp dụng từ hôm nay, người dân lưu ý để tránh thiệt thòi

Theo đó, từ ngày 01/6/2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ: số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội (Cổng số 01).



Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được thực hiện tại cổng số 02 (phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội).



Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 - 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15/6/2026.



Kể từ ngày 16/6/2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội﻿.