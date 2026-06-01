Cần Thơ xin thí điểm chuyển đất lúa làm sân golf

TP. Cần Thơ có diện tích đất nông nghiệp chiếm 83% tổng diện tích, trong đó đất lúa chiếm 55%. Theo Thành ủy Cần Thơ, sau sáp nhập, thành phố có định hướng phát triển một số dự án sân golf, gắn với hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, do có diện tích đất trồng lúa lớn, phân bố rộng, các vị trí quy hoạch sân golf đều có khả năng ảnh hưởng một phần đến đất trồng lúa. Điều này dẫn đến khó khăn trong triển khai sân golf, do quy định hạn chế dùng đất lúa làm sân golf .

TP. Cần Thơ có tỷ trọng đất nông nghiệp, trồng lúa lớn.

Cụ thể, Nghị định 52/2020/NĐ-CP quy định, đất trồng lúa thuộc nhóm không được sử dụng để xây dựng sân golf và công trình phụ trợ, trừ một số trường hợp đặc thù đối với vùng trung du, miền núi. Luật đất đai cũng quy định, Nhà nước thu hồi đất đối với các hạng mục sân golf, sân tập, cảnh quan, điều hành, không bao gồm cơ sở lưu trú và dịch vụ cho người chơi golf. Trong khi đó, định hướng quy hoạch hiện nay là phát triển các dự án sân golf theo mô hình tổ hợp, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ.

Do vậy, Cần Thơ kiến nghị Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng cho phép sử dụng đất trồng lúa để xây dựng sân golf, hoặc cho phép Cần Thơ thí điểm chuyển một phần đất lúa sang đất thể dục, thể thao để xây dựng sân golf tại các vị trí đã được quy hoạch. Cần Thơ cam kết thực hiện đúng quy hoạch sử dụng đất, không ảnh hưởng đến chỉ tiêu đất lúa cấp tỉnh...

Cần Thơ cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về đất đai, theo hướng cho phép thu hồi đất đối với các dự án sân golf kết hợp du lịch nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ theo phạm vi dự án.

Liên quan Dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, với diện tích gần 3.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 272.700 tỷ đồng. Hiện, trong vùng dự án có diện tích đất lúa hơn 1.700ha. Tuy nhiên, thực trạng có nhiều diện tích người dân đã tự chuyển sang trồng cây lâu năm và loại đất khác, nhưng chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Theo quy định, dự án thuộc diện Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tháng 3/2026, Cần Thơ đã phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000, đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án gửi Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Thành phố kiến nghị Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo các bộ ngành liên quan hỗ trợ để dự án sớm triển khai.

Sơ đồ dự án Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong.

Liên quan đến các kiến nghị trên, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng vừa giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản trả lời, hướng dẫn UBND TP. Cần Thơ, hoàn thành trước ngày 10/6/2026. Tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của Cần Thơ trong quá trình tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2024.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan và UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tác động, đề xuất cụ thể các cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố. Trong đó có các cơ chế, chính sách về đất đai như kiến nghị của Cần Thơ, báo cáo Thủ tướng trong tháng 6/2026.