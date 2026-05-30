Công an đề nghị 376 chủ xe ô tô có biển số sau nhanh chóng đến nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh mới đây đã đăng tải danh sách hơn 300 xe ô tô dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông được Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh ghi hình, xử phạt vào ngày 29/5.

Theo đó, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kéo giảm ùn tắc và xây dựng ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, thời gian qua Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng ô tô dừng, đỗ sai quy định tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực đông dân cư, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra trực tiếp trên các tuyến đường, đơn vị còn đẩy mạnh công tác ghi hình xử phạt đối với các trường hợp vi phạm về dừng, đỗ xe không đúng quy định.

Chỉ riêng từ đầu tháng 5 đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã ghi hình, gửi thông báo vi phạm 376 trường hợp xe ôtô dừng, đỗ sai quy định. Việc xử lý được thực hiện khách quan, đúng trình tự pháp luật thông qua hình ảnh, video ghi nhận hành vi vi phạm tại hiện trường, bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong công tác xử lý.

Danh sách cụ thể như sau:

Nguồn: Phòng Cảnh sát Giao thông TP. Hồ Chí Minh

Tại thông báo này, lực lượng chức năng đề nghị chủ xe đến Đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Người tham gia giao thông có thể tra cứu phạt nguội tại nhà như thế nào?

Người dân có thể tra cứu phạt nguội ngay tại nhà bằng ứng dụng VNeTraffic qua các bước sau đây:

Các bước tra cứu phạt nguội trên ứng dụng VNeTraffic

Bước 1: Tìm kiếm ứng dụng VNeTraffic trên App Store/CH Play và tiến hành tải về điện thoại

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì người tham gia giao thông có 2 cách đăng ký:

Cách 1: Nhấn chọn “Đăng ký”, sau đó quét mã QR trên góc thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận". Sau đó, hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu

Cách 2: Những ai đã có tài khoản VNeID cấp độ 2 hoàn toàn có thể thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội, cá nhân chọn mục “Tra cứu phạt nguội”

Bước 4: Người dân tiến hành chọn loại phương tiện, nhập biển số xe và bấm “Kiểm tra”. Hệ thống sau đó sẽ trả kết quả thông tin phạt nguội của biển số xe này.