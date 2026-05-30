Hơn 6 tháng nữa, dự kiến khởi công tuyến cao tốc gần 30.000 tỷ đồng, dài 82km rút ngắn thời gian đi Thái Nguyên - Cao Bằng

Chiều 29/5, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên và UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị làm việc về Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng được triển khai theo phương thức đầu tư công, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 29.996 tỷ đồng. Tổng chiều dài nghiên cứu tuyến đường khoảng 82,5 km quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h; nền đường rộng 22 m, bố trí làn dừng xe khẩn cấp liên tục.

Điểm đầu tại Km0+00 khớp nối với đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn thuộc địa phận phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên. Điểm cuối tại Km82+500 thuộc địa phận phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên có chiều dài 60,66 km. Đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng có chiều dài 21,84 km qua các phường: Tân Giang, Thục Phán, xã Minh Khai, Canh Tân, Bạch Đằng.

Hướng tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng theo đơn vị tư vấn thiết kế.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh đều thống nhất: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện kết nối hạ tầng vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian liên kết giữa Thái Nguyên - Cao Bằng và các địa phương trong khu vực.

Dự án không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn đáp ứng mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh trong việc tăng cường liên kết vùng, tạo dư địa phát triển cho các địa bàn còn nhiều khó khăn. Lãnh đạo hai tỉnh cũng bày tỏ quyết tâm, trên tinh thần "tiếng nói chung, trách nhiệm chung, hành động chung", hai tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, quyết tâm triển khai Dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng theo mục tiêu đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án, kết quả làm việc giữa Sở Xây dựng hai tỉnh; đồng thời thảo luận, thống nhất các nội dung trọng tâm nhằm bảo đảm tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và khởi công Dự án theo kế hoạch.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết biên bản phối hợp thúc đẩy Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để khởi công Dự án vào tháng 12/2026 (Ảnh: UBND tỉnh Thái Nguyên)

Để hoàn thành các thủ tục, phấn đấu khởi công Dự án trong tháng 12/2026, UBND tỉnh và các sở, ngành của hai địa phương đã thảo luận và thống nhất cao phương án giao chủ đầu tư Dự án thành phần 1 thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên; đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ GPMB và bố trí các bãi đổ thải phục vụ thi công Dự án.

UBND hai tỉnh cũng thống nhất thiết lập kênh liên lạc trực tiếp thông qua Tổ công tác liên tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên được giao làm đầu mối trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời xử lý các vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, bãi đổ thải và chuyển mục đích sử dụng rừng; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo trực tiếp Chủ tịch UBND hai tỉnh xem xét, quyết định.



Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, lãnh đạo UBND hai tỉnh ký biên bản phối hợp triển khai Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Đây là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, hướng tới mục tiêu khởi công tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng trong tháng 12/2026.