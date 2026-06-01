Người bán xổ số, bảo hiểm và bán hàng đa cấp cần lưu ý: Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục khai thuế này

Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế, trong đó có quy định về khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và một số hoạt động kinh doanh khác.

Theo Quyết định 1272/QĐ-BTC, cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác mà trong năm chưa được khấu trừ, nộp thuế phải thực hiện kê khai tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư số 50/2026/TT-BTC.

Sau khi người nộp thuế gửi hồ sơ, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận theo quy định. Đây là thủ tục hành chính không phát sinh kết quả giải quyết trả lại cho người nộp thuế.

Nhiều hình thức nộp hồ sơ

Theo hướng dẫn, người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục bằng phương thức điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng định danh quốc gia theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đối với các trường hợp đặc biệt không thể thực hiện giao dịch điện tử như người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc gặp tình huống bất khả kháng khác, hồ sơ có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích, thuê dịch vụ của tổ chức, cá nhân hoặc thông qua hình thức ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ khai thuế gồm 1 bộ, trong đó thành phần duy nhất là tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-CNKD ban hành kèm Thông tư số 50/2026/TT-BTC.

Theo quy định, thủ tục này không thu phí, lệ phí. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính là cơ quan Thuế cơ sở.

Lưu ý với người nộp hồ sơ điện tử

Bộ Tài chính cho biết trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ bằng phương thức điện tử, người nộp thuế phải tuân thủ đầy đủ các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC và Thông tư số 46/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung.

Thủ tục trên được thực hiện trên cơ sở các quy định tại Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Nghị định số 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cùng các văn bản hướng dẫn liên quan của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Việc công bố thủ tục nhằm hướng dẫn cụ thể cho nhóm cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đại lý xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp và các hoạt động kinh doanh khác thực hiện nghĩa vụ khai thuế theo quy định hiện hành.