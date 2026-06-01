Một xã tại Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất để triển khai tuyến đường 6 tỷ USD do Vingroup đầu tư

Ngày 30/5, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hồng Vân (thành phố Hà Nội) phối với Tổ giúp việc UBND xã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Vân, các phòng chuyên môn cùng các hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong phạm vi dự án tại các xóm Thượng Hiền, Phạm Hồng Thái và Đinh Tiên Hoàng.



Tại buổi làm việc, các cơ quan chức năng đã thông tin tới người dân về chủ trương thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và các chính sách an sinh liên quan. Nhiều nội dung được người dân quan tâm như mức bồi thường về đất, hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ lương thực trong thời gian chuyển đổi đã được giải đáp cụ thể, công khai.

Qua ghi nhận, đa số người dân bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương triển khai dự án, đồng thời mong muốn quá trình thực hiện được tiến hành minh bạch, đúng quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có đất bị thu hồi.

Đồng thời, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hồng Vân cho biết, công tác tuyên truyền, vận động được xã định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước khi triển khai các bước tiếp theo của dự án. Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các thôn, xóm và các hộ dân để rà soát, kiểm đếm, giải quyết kịp thời các kiến nghị phát sinh, bảo đảm quá trình giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hồng Vân triển khai tuyên truyền chủ trương thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A tới người dân (Ảnh: CTTĐT xã Hồng Vân - TP. Hà Nội)

Trước đó, ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế là 80km/h.

Theo kế hoạch, Dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm.

Bên cạnh việc mở rộng không gian và tăng tốc độ di chuyển, Dự án sẽ góp phần phân bổ hợp lý lưu lượng giữa các tuyến vành đai và các khu vực trong Thành phố, thuận lợi kết nối lõi trung tâm với các đại đô thị lớn và khu vực phía Nam Hà Nội, cũng như giữa Thủ đô với các tỉnh phía Nam và vùng duyên hải.

Để bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả vận hành lâu dài, Dự án sẽ ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến ngay từ giai đoạn chuẩn bị đến khai thác vận hành. Công tác khảo sát được triển khai bằng công nghệ UAV và ảnh hàng không; thiết kế ứng dụng mô hình 3D hiện đại; thi công sử dụng vật liệu và thiết bị công nghệ mới.

Toàn bộ quá trình xây dựng sẽ được chủ đầu tư giám sát thông qua hệ thống hình ảnh trực tuyến. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ được vận hành trên nền tảng giao thông thông minh với hệ thống SCADA, CCTV và các giải pháp quản lý hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.