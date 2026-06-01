Khi công nghệ đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau", hiện thực hóa khát vọng số của người trẻ

Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược then chốt để đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Trong tiến trình đó, thanh niên được xác định là lực lượng quan trọng trong xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số. Không chỉ tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, tuổi trẻ hôm nay còn mang trên mình trách nhiệm lan tỏa tri thức, tinh thần nhân văn và các giá trị phát triển bao trùm tới cộng đồng, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Tinh thần đó được thể hiện rõ nét thông qua “Road to English 2026” - một sáng kiến thiện nguyện do đoàn viên thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia khởi xướng và được triển khai thường niên nhiều năm, hướng tới việc kết nối giữa giáo dục, công nghệ và trách nhiệm xã hội.

Road to English 2026 là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ hưởng ứng chủ trương của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng xã hội số bao trùm, nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Chương trình không chỉ là sân chơi tiếng Anh dành cho trẻ em khiếm thị, mà còn là mô hình thanh niên hành động vì cộng đồng gắn với tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát huy trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và công nghệ số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức học tập, lao động và quản trị xã hội, chủ đề “Me & My AI: Life in the Age of Technology” được lựa chọn với mong muốn tạo điều kiện để các em học sinh khiếm thị tiếp cận gần hơn với tư duy công nghệ, khả năng sử dụng ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập.

Tại chương trình, các thí sinh sẽ được chia thành các đội để tham gia phần thi hùng biện và thuyết trình bằng tiếng Anh xoay quanh chủ đề của năm. Thông qua các bài trình bày, các em không chỉ thể hiện khả năng sử dụng ngoại ngữ mà còn bộc lộ tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng trình bày, cùng tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên mạnh mẽ trước những thay đổi của xã hội trong thời đại công nghệ.

Chương trình đồng thời tạo cơ hội để các em mạnh dạn chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ và khát vọng của mình về cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần tự tin, chủ động hội nhập cộng đồng. Ban Giám khảo sẽ đánh giá, chấm điểm và trao giải cho các phần thi xuất sắc nhằm ghi nhận nỗ lực của các em, đồng thời khuyến khích tinh thần học tập và phát triển bản thân.

Kết quả chung cuộc, team Robot AI đã giành Quán quân với phần trình bày ấn tượng mang tên "Những người hùng AI: Cứu lấy tương lai của chúng ta!". Nhóm đã đưa ra ví dụ về khả năng của công nghệ trong việc bảo vệ môi trường thông qua xử lý rác thải và làm sạch không gian sống. Bên cạnh đó, AI còn hỗ trợ y tế bằng cách giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh nhanh hơn và nhắc nhở bệnh nhân chăm sóc sức khỏe. Trong giáo dục, ứng dụng này giúp việc học trở nên thú vị và linh hoạt hơn qua các trò chơi hay hoạt động tương tác...

Cuối cùng, team Robot AI đã đưa ra thông điệp cốt lõi khẳng định rằng con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất, và chúng ta cần sử dụng công nghệ một cách tử tế để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại chương trình, chị Bùi Hải Vy, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, đổi mới sáng tạo không chỉ được đo bằng số lượng công nghệ mới được tạo ra, mà còn bằng khả năng lan tỏa tri thức, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội. Một quốc gia đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững là quốc gia không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

"Thông qua Road to English 2026, chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian học tập truyền cảm hứng, nơi các em học sinh yếu thế được tiếp cận tri thức, công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong thời đại mới. Đó cũng chính là cách thế hệ trẻ hôm nay đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam phát triển bao trùm, nhân văn và hùng cường", bà Vy chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính và các đại biểu đã tham gia chương trình Innovation Tour tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Tại đây, đoàn đại biểu được tham quan không gian văn phòng làm việc, phòng thí nghiệm dùng chung, Trung tâm trải nghiệm số, Trung tâm ươm tạo và đào tạo về bán dẫn của NIC và được lắng nghe những chia sẻ về văn hóa và môi trường làm việc hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam thông qua các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, In 3D, công nghệ sinh học, giải mã gen đang được ươm tạo tại NIC như Genetica, ADT Global, Digman, Onion; đồng thời tiếp cận nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo và sản phẩm công nghệ mới của Việt Nam.

Đặc biệt, các em học sinh yếu thế đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và tương tác với những giải pháp công nghệ hiện đại như Robot phục vụ tự động, người ảo AI Hạ Vy, được tìm hiểu về các giải pháp công nghệ sinh học, giải mã gen của Genetica và ứng dụng công nghệ in 3D hỗ trợ cho y tế và giáo dục của Digman.

Những trải nghiệm thực tế này không chỉ giúp các em hình dung rõ hơn về sự phát triển của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, mà còn góp phần truyền cảm hứng, khơi dậy niềm yêu thích học tập, khám phá công nghệ và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số.

Cùng chia sẻ tại chương trình, anh Hoàng Hà, Bí thư Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, cho rằng, Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, đầu tư cho giáo dục, ngoại ngữ và khả năng thích ứng của thế hệ trẻ cần được xem là một ưu tiên chiến lược.

Những chương trình như Road to English không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng, mà còn góp phần nuôi dưỡng nguồn nhân lực có khả năng hội nhập, thích ứng và phát triển trong tương lai số. Một xã hội phát triển bền vững là xã hội tạo điều kiện để mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận tri thức và phát huy tiềm năng của mình", Bí thư Chi đoàn Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính nhấn mạnh.