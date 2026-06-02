Trường đại học nổi tiếng của Nga bất ngờ quan tâm tới loạt công nghệ Việt Nam đang phát triển

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và đoàn công tác Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia "Viện Năng lượng Moscow" (MPEI) do GS. Nikolay Rogalev, Hiệu trưởng nhà trường dẫn đầu.

Tại cuộc gặp ngày 23/5 vừa qua, GS.TS. Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, Viện hiện đang tập trung nguồn lực cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm như năng lượng nguyên tử, năng lượng mới, công nghệ môi trường, thiết bị bay không người lái, hàng không vũ trụ và vật liệu tiên tiến.

Đây đều là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược trong quá trình phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo lãnh đạo Viện Hàn lâm, Việt Nam mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất với các đối tác khoa học hàng đầu của Liên bang Nga, không chỉ ở cấp độ trao đổi học thuật mà còn hướng tới triển khai các đề tài nghiên cứu chung, phát triển sản phẩm khoa học - công nghệ có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

GS.TS. Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm và GS. Nikolay Rogalev, Hiệu trưởng Trường Đại học Nghiên cứu Quốc gia “Viện Năng lượng Moscow” (MPEI) trao đổi tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, phía MPEI đánh giá cao tiềm năng nghiên cứu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực công nghệ mới nổi. GS. Nikolay Rogalev cho biết nhà trường sẵn sàng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong thời gian tới.

MPEI là một trong những cơ sở đào tạo kỹ thuật và năng lượng có uy tín của Nga, đào tạo hàng chục nghìn kỹ sư, chuyên gia phục vụ các ngành công nghiệp năng lượng và công nghệ cao. Nhà trường cũng liên tục cập nhật chương trình đào tạo theo xu hướng phát triển khoa học công nghệ toàn cầu.

Không dừng lại ở các cuộc trao đổi trên bàn làm việc, đoàn công tác của MPEI còn trực tiếp tới tham quan Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Viện Khoa học vật liệu.

Chuyến khảo sát thực tế giúp các chuyên gia Nga có cái nhìn rõ hơn về năng lực nghiên cứu, cơ sở vật chất cũng như những thành tựu mà các nhà khoa học Việt Nam đang theo đuổi.

Theo đại diện Viện Hàn lâm, các nội dung được phía MPEI quan tâm tập trung vào những lĩnh vực công nghệ cao đang được Việt Nam đầu tư phát triển mạnh như công nghệ vệ tinh, UAV và vật liệu mới.

Đây đều là các lĩnh vực có vai trò quan trọng trong nhiều ngành kinh tế, từ quốc phòng, nông nghiệp thông minh, quản lý tài nguyên môi trường đến công nghiệp chế tạo và chuyển đổi số.

Buổi làm việc cũng mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài các chương trình nghiên cứu chung, hai bên dự kiến thúc đẩy trao đổi chuyên gia, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên trong các ngành khoa học - kỹ thuật mũi nhọn.

Giới chuyên môn đánh giá, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, việc mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới sẽ góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu trong nước, đồng thời tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt Nam tiếp cận những công nghệ tiên tiến nhất.

Sự quan tâm của một trường đại học danh tiếng của Nga đối với các lĩnh vực mà Việt Nam đang theo đuổi cũng cho thấy những bước tiến đáng chú ý của khoa học công nghệ Việt Nam trên bản đồ nghiên cứu quốc tế, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao được xem là nền tảng của tương lai.