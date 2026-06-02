Người dân cần chú ý thông tin sau về hộ chiếu kẻo gặp rắc rối khi xuất, nhập cảnh

Ngày 31/5, Công an tỉnh Ninh Bình đã có khuyến cáo tới người dân về việc không sử dụng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa ảnh chân dung đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước.

Lực lượng chức năng cho biết, thời gian qua, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (mức độ 4) đã mang lại nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, qua công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình ghi nhận tình trạng nhiều công dân sử dụng các phần mềm, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa ảnh chân dung quá đà. Tình trạng này dẫn đến hồ sơ bị trả lại hoặc khiến người dân gặp rắc rối khi xuất, nhập cảnh.

Để bảo đảm quyền lợi và tiết kiệm thời gian cho người dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình lưu ý một số nội dung sau:

Rủi ro khi lạm dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh (AI)

Việc lạm dụng công nghệ này gây ra sai lệch đặc điểm sinh trắc học: Hệ thống nhận diện khuôn mặt của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và hệ thống kiểm soát tại các cửa khẩu quốc tế (Autogate) sử dụng công nghệ đối sánh sinh trắc học chính xác cao.

Do đó, việc sử dụng AI để làm mịn da, thay đổi cấu trúc xương mặt, xóa nếp nhăn... sẽ làm thay đổi các tỷ lệ nhân trắc học tự nhiên. Điều này dẫn đến việc ảnh không khớp với dữ liệu gốc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, khiến hồ sơ bị từ chối.

Nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân: Nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí không rõ nguồn gốc thường yêu cầu quyền truy cập sâu vào thiết bị (kho ảnh, vị trí, danh bạ...). Việc tải ảnh chân dung lên các máy chủ nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu khuôn mặt bị thu thập để sử dụng vào mục đích xấu (như tạo video giả mạo - Deepfake để lừa đảo).

Khó khăn khi làm thủ tục xuất nhập cảnh: Ngay cả khi được cấp hộ chiếu, nếu ảnh trên hộ chiếu quá khác biệt so với thực tế do chỉnh sửa, người dân có thể bị lực lượng an ninh tại sân bay/cửa khẩu giữ lại để kiểm tra, xác minh thủ công, gây chậm trễ chuyến đi.

Công an khuyến cáo người dân không sử dụng ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa ảnh chân dung đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình)

Quy định về ảnh chân dung cấp hộ chiếu

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị khi nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến, người dân cần tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ICAO, cụ thể:

- Thời gian chụp: Ảnh chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Kích thước: 4x6cm.

- Phông nền: Phông nền trắng.

- Trang phục: Lịch sự (khuyên dùng áo có cổ), không đeo kính mắt, đầu để trần (trừ trường hợp dân tộc, tôn giáo)

- Diện mạo: Mặt nhìn thẳng, lộ rõ hai vành tai, không cười, biểu cảm nghiêm túc.

- Chất lượng ảnh: Ảnh rõ nét, không bị lóa, độ phân giải cao (tối thiểu 300dpi).

Người dân tuyệt đối không sử dụng công cụ AI để cắt ghép phông nền hoặc thay đổi các đặc điểm nhận dạng (nốt ruồi, sẹo, hình dáng mắt/mũi/miệng); chỉ nên chỉnh sửa nhẹ về độ sáng/tương phản nếu cần thiết.

Để tránh việc phải nộp lại hồ sơ nhiều lần, lực lượng chức năng khuyến khích người dân nên chụp ảnh tại các cơ sở chuyên nghiệp và yêu cầu thợ ảnh gửi file gốc đúng chuẩn, không chỉnh sửa quá mức.

Trong quá trình thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trên ứng dụng VNeID nếu gặp vướng mắc, có thể liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn, giải đáp.