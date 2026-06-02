Xăng E10 vừa bán đại trà, Bộ Công Thương lập chatbot giải đáp cho người dân

Công cụ này được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của người dân khi xăng E10 chính thức được triển khai bán đại trà trên phạm vi cả nước theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Theo giới thiệu, chatbot được vận hành trên cơ sở kho dữ liệu gồm hàng trăm nội dung hỏi - đáp do Báo Công Thương biên soạn và kiểm duyệt. Nội dung tập trung vào những vấn đề được người tiêu dùng quan tâm như đặc điểm của xăng E10, phương tiện phù hợp để sử dụng, cách dùng, mức tiêu hao nhiên liệu cũng như các quy định liên quan đến lộ trình chuyển đổi.

Khi người dùng nhập nội dung cần tìm hiểu, hệ thống sẽ đối chiếu với dữ liệu hiện có để đưa ra thông tin phù hợp. Đồng thời, chatbot cũng đề xuất thêm các chủ đề liên quan, giúp người dùng tiếp cận nhanh các nội dung đã được biên tập và xác thực.

Đối với các nội dung chưa có trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ ghi nhận để đơn vị vận hành bổ sung, thay vì tự động tạo câu trả lời. Cách thức này được áp dụng nhằm bảo đảm thông tin cung cấp đến người dân có nguồn gốc chính thống và hạn chế sai lệch.

Giao diện và một số câu hỏi được trả lời bởi Chatbot

Chatbot hiện có thể sử dụng trên cả máy tính và điện thoại thông minh thông qua Báo điện tử Công Thương và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ moit.gov.vn.

Sản phẩm do Tổ công tác chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của Báo Công Thương (Tổ công tác 57) nghiên cứu và phát triển. Đây được xem là bước thử nghiệm ban đầu trong việc ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ người dân tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Việc đưa chatbot vào vận hành diễn ra sau khi Bộ Công Thương công bố Cẩm nang sử dụng xăng sinh học E10 cùng bộ 85 nội dung giải đáp các thắc mắc phổ biến liên quan đến loại nhiên liệu này.

Theo Bộ Công Thương, việc triển khai xăng E10 nằm trong lộ trình đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. Sau khi xăng E5 được sử dụng trên toàn quốc từ năm 2018, các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng phối trộn và phân phối tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện để triển khai xăng E10.

Theo quy định tại Thông tư 50/2025/TT-BCT, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol trước khi đưa ra tiêu thụ. Theo đó, xăng RON 95 được phối trộn 10% ethanol nhiên liệu để trở thành xăng E10.

Bộ Công Thương cho biết việc sử dụng xăng E10 nhằm đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào xăng khoáng, đồng thời góp phần giảm phát thải khí nhà kính theo các cam kết của Việt Nam tại COP26 hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Bên cạnh đó, việc mở rộng sử dụng nhiên liệu sinh học cũng được kỳ vọng tạo thêm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như sắn, ngô, góp phần thúc đẩy kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.



