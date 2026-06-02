Ba ông lớn Nvidia, Unitree và Sharpa sản xuất robot hình người có thể lắp ráp máy tính hay truyền tĩnh mạch

Tờ StraitTimes của Singapore đưa tin, viễn cảnh robot được triển khai trên quy mô lớn để thực hiện các công việc đòi hỏi sự khéo léo trong dây chuyền sản xuất hoặc chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện đang tiến gần hơn tới hiện thực, nhờ sự hợp tác giữa công ty phát triển bàn tay robot Sharpa có trụ sở tại Singapore, ông lớn công nghệ Nvidia và nhà sản xuất robot hình người hàng đầu Trung Quốc Unitree.

Ba bên đang phối hợp phát triển các robot hình người dự kiến được cung cấp cho giới nghiên cứu vào cuối năm 2026. Mục tiêu là hỗ trợ huấn luyện "bộ não" của robot thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi chuyển động bàn tay chính xác, chẳng hạn lắp ráp máy tính hoặc thực hiện truyền dịch tĩnh mạch. Đây là những công việc vốn rất thách thức lớn đối với robot.

Thông tin hợp tác được CEO Nvidia, ông Jensen Huang, công bố bên lề sự kiện công nghệ lớn nhất châu Á - triển lãm công nghệ Computex ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

"Robot hình người sẽ đưa AI vật lý vào những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới, mở ra cơ hội kinh tế trị giá hàng nghìn tỷ USD", ông Huang phát biểu.

Robot Nvidia Isaac GR00T Reference Humanoid Robot, hay còn gọi là H2 Plus, là dự án hợp tác lớn nhất từ trước đến nay của Sharpa. Robot được trang bị bộ bàn tay robot 22 bậc tự do của Sharpa, được thiết kế nhằm mô phỏng sự khéo léo và khả năng cảm nhận xúc giác của bàn tay con người.

Phó chủ tịch phụ trách mô phỏng AI vật lý của Nvidia, Rev Lebaredian, cho biết các bàn tay robot của Sharpa giúp các nhà nghiên cứu huấn luyện hệ thống AI thực hiện những tác vụ như cầm nắm, thao tác, điều chỉnh và sử dụng đồ vật với độ chính xác cao hơn.

"Điều đó rất quan trọng bởi "bộ não" của robot hình người không chỉ cần hiểu thế giới xung quanh mà còn phải học được cảm giác và cách các hành động vận hành trên phần cứng thực tế. Các bàn tay này cung cấp dữ liệu và phản hồi vật lý cần thiết để kết nối quá trình học của robot với các kỹ năng thao tác có thể chuyển giao sang các nhiệm vụ ngoài đời thực", ông Lebaredian nói.

Phó chủ tịch phụ trách thương mại toàn cầu của Sharpa, Alicia Veneziani, cho biết bàn tay có khả năng vận động giống con người sẽ mở ra nhiều ứng dụng mới cho robot.

"Lắp ráp chính xác, chế biến thực phẩm, công việc vệ sinh hay thậm chí là là quần áo là những việc mà robot sẽ không thể làm được nếu thiếu những bàn tay có độ chính xác rất cao, đặc biệt là khả năng cảm nhận xúc giác", bà Alicia Veneziani nói.

Sharpa được thành lập năm 2024, thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Thượng Hải và vận hành kinh doanh tại bang California (Mỹ). Trước đó, công ty từng hợp tác với Nvidia để thu thập dữ liệu huấn luyện cho các mô hình AI nền tảng phục vụ robot của tập đoàn này.

Đầu năm 2026, bàn tay robot của Sharpa đã thu hút sự chú ý tại triển lãm công nghệ CES ở Las Vegas khi trình diễn khả năng chia bài blackjack và lắp ráp chong chóng.

Bộ bàn tay chỉ là một phần của robot hình người mới. Hệ thống còn tích hợp thân robot hình người H2 của Unitree, cao khoảng 1,83 m, nặng 68 kg, cùng bộ xử lý AI Jetson Thor của Nvidia đóng vai trò "bộ não" của robot.

Ngoài phần cứng, các nhà nghiên cứu cũng sẽ được tiếp cận bộ công cụ AI, nền tảng mô phỏng và phần mềm của Nvidia để huấn luyện và vận hành robot hình người.

"Chúng tôi xây dựng hệ thống này dành cho các trường đại học và các nhà nghiên cứu giáo dục đại học, bởi việc tự phát triển một hệ thống như vậy là cực kỳ khó khăn", tỷ phú công nghệ, CEO của Nvidia cho biết.

Cũng theo ông Lebaredian, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là các nhà nghiên cứu thường phải tự ghép nối nhiều thành phần phần cứng, phần mềm và hệ thống tính toán khác nhau.

"Những robot này giống như các "robot Frankenstein" được ghép từ nhiều bộ phận khác nhau. Các phòng thí nghiệm phải dành rất nhiều thời gian và công sức chỉ để các thành phần cơ bản hoạt động trước khi có thể bắt đầu nghiên cứu thực sự", ông Lebaredian nói.

Ông cho rằng robot mới sẽ giúp các nghiên cứu tiên tiến về robot hình người không còn chỉ giới hạn trong phạm vi các tập đoàn công nghệ hàng đầu hay các kỳ lân AI, mà có thể tiếp cận tới mọi phòng thí nghiệm nghiên cứu.

Những đơn vị đầu tiên triển khai robot H2 Plus bao gồm Ai2, ETH Zurich, Stanford University và University of California San Diego.

Theo Sharpa, robot H2 Plus sẽ được phân phối thông qua Unitree, tuy nhiên các thông tin chi tiết hơn hiện vẫn chưa được công bố.

Trong bài phát biểu kéo dài hơn hai giờ, ông Huang nhấn mạnh sự chuyển dịch của ngành công nghệ sang AI tác nhân (agentic AI). Đây là công nghệ có khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra quyết định với mức độ can thiệp tối thiểu từ con người.

Ông cho rằng việc các tác nhân AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi sẽ đòi hỏi một thế hệ hạ tầng điện toán mới, đồng thời khẳng định Nvidia đang ở vị thế cung cấp cả phần cứng và phần mềm làm nền tảng cho xu hướng này.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đó, tập đoàn có giá trị vốn hóa khoảng 5.000 tỷ USD (6.400 tỷ SGD) đã giới thiệu bộ vi xử lý trung tâm Vera dành cho các trung tâm dữ liệu, đồng thời ra mắt thế hệ máy tính AI mới được trang bị chip RTX Spark. Con chip này được thiết kế để vận hành các mô hình AI và các tác tử AI trực tiếp trên thiết bị, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điện toán đám mây.

Triển lãm Computex diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/6, với các bài phát biểu quan trọng của nhiều lãnh đạo ngành bán dẫn, trong đó có CEO Tan Lip-Bu của Intel, CEO Cristiano Amon của Qualcomm, CEO Matt Murphy của Marvell Technology và Chủ tịch Rafael Sotomayor của NXP Semiconductors.