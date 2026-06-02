Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Agribank, VietinBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau

Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Trong 2 ngày 28 và 29/5, Thuế TP. Đồng Nai đã đăng tải các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế TP. Đồng Nai như sau:

Tên người nộp thuếĐịa chỉMã số thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chếHiệu lực thi hành QĐ
CTCP Phát triển Khu công nghiệp Lộc KhangVăn phòng Nông trường Long Thành, Khu 13, xã Bình An, TP. Đồng Nai3600985033NHTMCP Công thương Việt Nam5.623.000 đồng27/05/2026 - 25/06/2026
CTCP Đồng Việt ThànhTổ 6, Ấp 7, xã An Phước, TP. Đồng Nai3602269042NHTMCP Công thương Việt Nam3.137.698.238 đồng26/05/2026 - 24/06/2026
CTCP Đồng Việt ThànhTổ 6, Ấp 7, xã An Phước, TP. Đồng Nai3602269042NHTMCP Phát triển Nông thôn Việt Nam3.137.698.238 đồng26/05/2026 - 24/06/2026
CTCP Đồng Việt ThànhTổ 6, Ấp 7, xã An Phước, TP. Đồng Nai3602269042NHTMCP Quốc tế Việt Nam 3.137.698.238 đồng26/05/2026 - 24/06/2026
CTCP Đầu tư Thương mại Xây dựng Phúc Long LpmSố 9, Tổ 27, KP 5, phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai3603937158NHTMCP Hàng Hải Việt Nam 426.835.660 đồng26/05/2026 - 24/06/2026
Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Cội Nguồn Số 45, ấp 4, phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai3602968298NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Nai9.645.318 đồng27/05/2026 - 25/06/2026
CTCP Xây dựng và Đầu tư Đại CátSố 119C, đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai3603517530NHTMCP Ngoại thương Việt Nam47.372.659 đồng27/05/2026 - 25/06/2026

Quyết định chỉ rõ, những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Với lý do trên, Thuế TP. Đồng Nai yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 71111054274 mở tại kho bạc - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII.

Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Hà Nội sắp công bố bản đồ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành sân bay Long Thành, khai thác từ tháng 12

Chính phủ quy định mức phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế áp dụng từ 15/7

TP.HCM xác định 8 nhiệm vụ để kinh tế tăng trưởng 2 con số liên tục trong 20 năm

Tổ hợp Công nghiệp Năng lượng Vân Phong là dự án đầu tiên phát hành trái phiếu năng lượng xanh quốc tế

Samsung Thái Nguyên làm một việc chưa từng có tại Việt Nam

