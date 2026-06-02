Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Agribank, VietinBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên sau
Những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.
Trong 2 ngày 28 và 29/5, Thuế TP. Đồng Nai đã đăng tải các Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.
Danh sách cụ thể được tổng hợp từ các Quyết định của Thuế TP. Đồng Nai như sau:
|Tên người nộp thuế
|Địa chỉ
|Mã số thuế
|Trích tiền từ tài khoản được mở tại
|Số tiền bị cưỡng chế
|Hiệu lực thi hành QĐ
|CTCP Phát triển Khu công nghiệp Lộc Khang
|Văn phòng Nông trường Long Thành, Khu 13, xã Bình An, TP. Đồng Nai
|3600985033
|NHTMCP Công thương Việt Nam
|5.623.000 đồng
|27/05/2026 - 25/06/2026
|CTCP Đồng Việt Thành
|Tổ 6, Ấp 7, xã An Phước, TP. Đồng Nai
|3602269042
|NHTMCP Công thương Việt Nam
|3.137.698.238 đồng
|26/05/2026 - 24/06/2026
|CTCP Đồng Việt Thành
|Tổ 6, Ấp 7, xã An Phước, TP. Đồng Nai
|3602269042
|NHTMCP Phát triển Nông thôn Việt Nam
|3.137.698.238 đồng
|26/05/2026 - 24/06/2026
|CTCP Đồng Việt Thành
|Tổ 6, Ấp 7, xã An Phước, TP. Đồng Nai
|3602269042
|NHTMCP Quốc tế Việt Nam
|3.137.698.238 đồng
|26/05/2026 - 24/06/2026
|CTCP Đầu tư Thương mại Xây dựng Phúc Long Lpm
|Số 9, Tổ 27, KP 5, phường Trảng Dài, TP. Đồng Nai
|3603937158
|NHTMCP Hàng Hải Việt Nam
|426.835.660 đồng
|26/05/2026 - 24/06/2026
|Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Cội Nguồn
|Số 45, ấp 4, phường Nhơn Trạch, TP. Đồng Nai
|3602968298
|NHTMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Đồng Nai
|9.645.318 đồng
|27/05/2026 - 25/06/2026
|CTCP Xây dựng và Đầu tư Đại Cát
|Số 119C, đường Hà Huy Giáp, phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai
|3603517530
|NHTMCP Ngoại thương Việt Nam
|47.372.659 đồng
|27/05/2026 - 25/06/2026
Quyết định chỉ rõ, những người nộp thuế trong danh sách trên bị cưỡng chế do có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Với lý do trên, Thuế TP. Đồng Nai yêu cầu các ngân hàng trích tiền từ tài khoản để nộp vào tài khoản số 71111054274 mở tại kho bạc - Kho bạc Nhà nước Khu vực XVII.
Trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế thì ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.
