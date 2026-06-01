Tổ hợp Công nghiệp Năng lượng Vân Phong là dự án đầu tiên phát hành trái phiếu năng lượng xanh quốc tế

Thông tin này được công bố nhân dịp Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa INDEL CORP và Công ty Cổ phần Chứng khoán UP, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược huy động vốn xanh, nâng cao năng lực tài chính và hiện thực hóa các dự án năng lượng trọng điểm của doanh nghiệp.

Tọa lạc tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa, Tổ hợp Công nghiệp Năng lượng Vân Phong có tổng mức đầu tư gần 17.000 tỷ đồng, quy mô hơn 354 ha. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp công nghiệp năng lượng tích hợp, gắn với các mục tiêu về an ninh năng lượng, hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Các hạng mục trọng điểm của dự án bao gồm cảng lỏng/khí có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn, tổng kho LNG công suất từ 1-3 triệu tấn mỗi năm, kho xăng dầu - dung môi - hóa chất cơ bản với tổng dung tích khoảng 1 triệu m³, nhà máy sản xuất hydro xanh và nhà máy sản xuất pin năng lượng. Đây là những cấu phần quan trọng góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Với định hướng phát triển phù hợp các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị, Tổ hợp Công nghiệp Năng lượng Vân Phong được kỳ vọng mở ra cơ hội tiếp cận các nguồn tài chính xanh từ tổ chức tín dụng phát triển, quỹ đầu tư quốc tế và các nhà đầu tư ưu tiên tiêu chí ESG. Đây không chỉ là nền tảng giúp dự án huy động nguồn vốn trung và dài hạn, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường tài chính bền vững.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, INDEL CORP và UP Securities sẽ tập trung vào ba trụ cột chính: tư vấn phát hành trái phiếu năng lượng xanh, tư vấn IPO và niêm yết doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và quan hệ nhà đầu tư. Sự đồng hành của UP Securities được kỳ vọng sẽ hỗ trợ INDEL CORP hoàn thiện cấu trúc tài chính, gia tăng tính minh bạch và tiệm cận các chuẩn mực quản trị quốc tế.

Đại diện INDEL CORP cho biết, việc hợp tác với UP Securities là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực huy động vốn và tiếp cận các chuẩn mực ESG quốc tế. Với định hướng phát triển bền vững của Tổ hợp Công nghiệp Năng lượng Vân Phong, doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch năng lượng, phát triển công nghiệp sạch và tăng trưởng kinh tế xanh của Việt Nam.

Thành lập từ năm 2012, INDEL CORP hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, xăng dầu và đầu tư hạ tầng. Bên cạnh Tổ hợp Công nghiệp Năng lượng Vân Phong, doanh nghiệp cũng đang tham gia nghiên cứu, đề xuất và triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, góp phần mở rộng hệ sinh thái đầu tư theo hướng bền vững.

Việc Tổ hợp Công nghiệp Năng lượng Vân Phong đáp ứng định hướng tiếp cận tín dụng xanh quốc tế, cùng với thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa INDEL CORP và UP Securities, được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của doanh nghiệp. Đây cũng là bước đi góp phần thúc đẩy nguồn vốn xanh cho các dự án hạ tầng năng lượng, đồng hành cùng mục tiêu chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam.