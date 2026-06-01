Mỹ đã dùng xăng E10 song song với xăng khoáng gần nửa thế kỷ, tại sao từ 1/6 Việt Nam chỉ sử dụng mỗi xăng E10: Đại diện Bộ Công Thương lý giải

Từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 chính thức được phân phối, kinh doanh trên toàn quốc, thay thế cho xăng truyền thống. Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học là xu thế toàn cầu, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta từ yêu cầu về phát triển bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính.

Trên thực tế, xăng E10 đã được bán thí điểm tại một số địa phương trong gần 1 năm qua và bước đầu chưa ghi nhận sự khác biệt đáng kể nào so với việc sử dụng xăng khoáng. Lộ trình chuyển đổi cũng được các cơ quan chức năng xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không đường đột, không nóng vội.

Trên thế giới đã có nhiều quốc gia sử dụng xăng E10, E15 và có nơi dùng E20. Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam cho biết, trên thế giới, có khoảng 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm khoảng 97% dân số thế giới, áp dụng xăng sinh học. Con số 65 có thể không phản ánh được toàn bộ khoảng 200 quốc gia, nhưng thực sự gần như là phủ khắp dân số thế giới. Ví dụ ở Mỹ, tỷ lệ xăng E10 sử dụng đến 98%, đâu đó chỉ có khoảng 2% là xăng khoáng dành cho những khu vực vẫn phải có những trạm bơm.

Còn châu Âu sử dụng xăng E10 phổ biến. Hay là châu Á, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines, Thái Lan đều sử dụng xăng E10. Australia cũng sử dụng xăng E10. Nhật Bản rất thận trọng nhưng cũng có lộ trình đến năm 2027 sử dụng xăng E10. Như vậy, tại những khu vực và các quốc gia phổ biến trên thế giới, hầu hết E10 đã trở thành xăng tiêu chuẩn.

Làm rõ nguyên nhân vì sao Việt Nam quyết định phân phối độc quyền xăng E10 từ ngày 1/6/2026, thay vì duy trì song song với xăng khoáng như nhiều quốc gia khác đang áp dụng, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, để triển khai lộ trình nhiên liệu sinh học theo Thông tư 50/2025/TT-BCT, Bộ Công Thương đã nghiên cứu và triển khai hết sức thận trọng trên cơ sở đánh giá, khảo sát tất cả các điều kiện, từ nguồn cung cho đến hạ tầng lưu chứa, phối trộn, vận chuyển và phân phối đến người dùng tiêu dùng.

Cùng với mục tiêu của chương trình nhiên liệu sinh học hay việc Việt Nam sử dụng xăng sinh học, đó là cách Việt Nam bảo vệ môi trường, giảm phát thải, tăng khả năng tự chủ và bảo đảm góp phần vào an ninh lượng năng lượng quốc gia.

"Khi chúng ta đã khảo sát, đánh giá và có đầy đủ thông tin thì không có lý do gì để chúng ta vẫn tiếp tục giữ lại và lưu thông xăng khoáng. Nếu như chúng ta vẫn sử dụng xăng khoáng thì làm sao có thể nói giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tự chủ được an ninh năng lượng quốc gia. Đó là lý do Bộ Công Thương cũng như Chính phủ quyết tâm đã chuyển đổi thì chuyển đổi một cách triệt để để đạt được những mục tiêu", đại diện Bộ Công Thương khẳng định.

Thông tin thêm về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, ông Đào Duy Anh cho hay, từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025", quy định những vấn đề liên quan đến nhiên liệu sinh học từ việc chúng ta sản xuất cũng như sử dụng nhiên liệu sinh học và đánh giá những tác động của nhiên liệu sinh học đối với các mục tiêu sử dụng.

Trên cơ sở Đề án nhiên liệu sinh học đó, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 53/2012 ngày 22/11/2012 quy định về lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn giữa nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Đây là lộ trình đưa ra hỗn hợp nhiên liệu giữa xăng khoáng và nhiên liệu sinh học để sử dụng cho động cơ xăng.

Theo lộ trình đó, sau một thời gian thử nghiệm, chính thức từ 1/12/2015 thì xăng E5 được phối trộn và phân phối trên toàn quốc. Tiếp theo sau 2 năm, tức là mùng 1/12/2017, xăng E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc.

Sau đó, Việt Nam đã triển khai thí điểm và chính thức là từ ngày mùng 1/1/2018, tất cả các loại xăng gọi là RON 92 đã được phối trộn 5% ethanol để trở thành xăng E5 RON 92 và phân phối trên toàn quốc. Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo là xăng E10 thì chúng ta chưa triển khai được.

Trong bối cảnh nguồn nhiên liệu khoáng là tài nguyên hữu hạn, càng ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác, đồng thời, với mục tiêu cần phải xây dựng một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để hướng tới phát triển bền vững đất nước, Việt Nam đã đặt ra rất nhiều mục tiêu, định hướng về việc giảm phát thải, cũng như thực hiện các cam kết quốc tế đưa phát thải ròng về 0 vào giữa thế kỷ này.

Một mục tiêu nữa, ông Đào Duy Anh cho hay, Việt Nam cũng cần phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp cũng như giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Vì vậy, Chính phủ nhận thấy rằng phải tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng nhiên liệu sinh học để đạt được các mục tiêu mà tôi vừa nêu.

Do đó, Bộ Công Thương từ cuối năm 2024 đã tiến hành xây dựng một lộ trình mới. Để thực hiện lộ trình mới, chúng tôi thực hiện rất chi tiết, cụ thể, từng bước tuần tự. Đầu tiên là đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 53 của Thủ tướng Chính phủ, từ đó rút ra những nguyên nhân của thành công cũng như việc chưa đạt được như mong muốn, trên cơ sở đó đặt ra các mục tiêu cho lộ trình mới.

Đồng thời, chúng tôi cũng tổ chức nhiều cuộc khảo sát, làm việc với các nhà khoa học để thực hiện các nghiên cứu cũng như gửi thông tin đến Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) để đánh giá tính tương thích của các loại xe lưu thông tin trên lãnh thổ Việt Nam.

"Trên cơ sở tất cả những thông tin đó cùng với thông tin từ các nhà khoa học trên thế giới thông qua các hội thảo quốc tế tại Việt Nam và tại nước ngoài mà chúng tôi tham dự cũng như mời các diễn giả về Việt Nam, chúng tôi đánh giá rằng, nhiên liệu sinh học đạt được mục tiêu như tôi đã nói ở trên, đồng thời khá an toàn với các phương tiện đang lưu thông qua các số liệu từ các nhà sản xuất xuất ô tô, xe máy, từ các hiệp hội", đại diện Bộ Công Thương cho biết.

Sau đó, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành lộ trình nhiên liệu sinh học như tại Thông tư 50, tức là từ ngày 1/1/2026, dừng tiêu thụ tất cả xăng khoáng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, QCVN 01:2022. Quy chuẩn này vừa được sửa đổi bởi QCVN 01:2026 để ban hành quy chuẩn về nhiên liệu.

"Với tất cả những thông tin mà chúng tôi khảo sát, đánh giá thấy rằng, đã đến thời điểm chín muồi, phải thực hiện một chủ trương rất đúng và được cụ thể hóa bằng các nghị quyết của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng như quyết tâm của các bộ, ngành; do đó, chúng ta phải triển khai một cách quyết liệt để đạt được tất cả những mục tiêu mà tôi đã nêu", ông Đào Duy Anh cho biết.



