Cơ quan Thuế vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những người có tên trong danh sách sau

Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 34 người đại diện pháp luật.

Ngày 1/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 34 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Quảng Trị, cơ quan thuế đã ban hành thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày 29/5/2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị gồm:

STT

Tên NNT

Nơi làm việc

MST tổ chức

Lý do tạm hoãn xuất cảnh

1

Phạm Tuân

Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh và Dịch vụ Tổng hợp Thành Đạt

3101030503

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

2

Võ Quốc Hoài

Công ty TNHH Tổng hợp Hoài Linh

3101030976

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

3

Lê Sỹ Tiến

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lê Huy

3101033825

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

4

Võ Đại Dương

Công ty TNHH TM&DV SIM Đại Dương

3101035597

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

5

Trần Thị Tú Linh

Công ty TNHH

Thương mại và vận tải Gia Long

3101035780

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

6

Đặng Văn Tuất

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TH Thành Nhân

3101044898

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

7

Trần Đình Tiến

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng kiến tạo Việt

3101053620

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

8

Lê Thanh Ngọc

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TH Hoàng Hà

3101057135

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

9

Võ Anh Linh

Công ty TNHH Vận tải Tân Thịnh Phát Quảng Bình

3101057576

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

10

Trương Thị Len

Thương mại Dịch vụ Kiếm Len

3101059125

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

11

Nguyễn Hoàng Long

Công ty TNHH Du lịch lữ hành Tân Đại Dương

3101067817

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

12

Phạm Văn Công

Công ty TNHH Thành Công Travel

3101072038

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

13

Ngô Trọng Tân

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Quang Thắng

3101072052

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

14

Nguyễn Hải Long

Hợp tác xã Vận tải số 1 Quảng Bình

3101075310

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

15

Nguyễn Văn Hùng

Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Xây dựng Hùng Hoàn

3101079650

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

16

Phạm Ngọc Thanh

Công ty TNHH Xuất khẩu lao động toàn cầu QB

3101079876

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

17

Nguyễn Văn Lục

Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất gỗ mỹ nghệ Thanh Hưng

3101085799

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

18

Bùi Văn Hùng

Công ty TNHH Hùng Phát Telecom

3101085887

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

19

Lê Xuân Bình

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Ngữ Bình

3101114834

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

20

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng hợp Hùng Phong

3101120179

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

21

Nguyễn Văn Quyền

Công ty TNHH Korea mart Quảng Trạch

3101125603

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

22

Phạm Bá Duy

Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Duy Phát

3101133072

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

23

Đậu Bá Lân

DNTN Thương mại Phương Bình

3100105989

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

24

Trần Quang Minh

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sông Loan

3100300718

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

25

Cao Thị Hường

Doanh nghiệp tư nhân Linh Loan

3100349512

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

26

Nguyễn Văn Lược

Tổ Hợp Chế Biến Hải Sản Cảnh Dương

3100916095

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

27

Nguyễn Ngọc Đông

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Phương Đông

3100958867

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

28

Lê Xuân Bình

Công ty TNHH Ngữ Bình

3101035043

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

29

Đoàn Đức Hạnh

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Hạnh

3101075261

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

30

Phạm Văn Phương

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mộc Phương

3101120725

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

31

Trần Quốc Mỹ

Công ty TNHH Vận tải Nam Mỹ

3100956436

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

32

Trần Đình Tiến

Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Kiến Tạo Việt

3101053620

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

33

Nguyễn Thế Hưng

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hưng Huệ

3101124039

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

34

Nguyễn Văn Hùng

Công ty TNHH Hương Tiên

3100963313

Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định?

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, biện pháp này được áp dụng khi đơn vị bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế, có khoản nợ từ 500 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày.

Nghị định cũng quy định áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế quá hạn và chưa thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo của cơ quan thuế sẽ thuộc diện bị áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Hướng dẫn tra cứu diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế qua eTax Mobile

Người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra thông tin liên quan thông qua ứng dụng eTax Mobile:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;

Bước 2: Chọn mục “Tra cứu thông báo”;

Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác” để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.

Thư Lương

antt.nguoiduatin.vn

PMI ngành sản xuất Việt Nam có tín hiệu vui trong tháng 5/2026, chuyên gia quốc tế lưu ý: Tăng nhưng chưa vững

Nhiều cơ chế đặc thù cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Việt Nam - Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Thoát mác "thầu phụ", làm chủ loạt dự án nghìn tỷ: Lãnh đạo Trungnam Group nói gì về dấu ấn vươn mình lịch sử tại siêu dự án gần 57.400 tỷ đồng

PGS.TS Tạ Hải Tùng: "Tiếp tục đà cải cách, có lẽ 5-10 năm tới Việt Nam sẽ chỉ còn thua kém mỗi Singapore trong ASEAN"

Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

