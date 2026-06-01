Cơ quan Thuế vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những người có tên trong danh sách sau
Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 34 người đại diện pháp luật.
Ngày 1/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 34 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.
Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.
Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Quảng Trị, cơ quan thuế đã ban hành thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện.
Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày 29/5/2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.
Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.
Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị gồm:
STT
Tên NNT
Nơi làm việc
MST tổ chức
Lý do tạm hoãn xuất cảnh
1
Phạm Tuân
Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh và Dịch vụ Tổng hợp Thành Đạt
3101030503
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
2
Võ Quốc Hoài
Công ty TNHH Tổng hợp Hoài Linh
3101030976
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
3
Lê Sỹ Tiến
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lê Huy
3101033825
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
4
Võ Đại Dương
Công ty TNHH TM&DV SIM Đại Dương
3101035597
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
5
Trần Thị Tú Linh
Công ty TNHH
Thương mại và vận tải Gia Long
3101035780
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
6
Đặng Văn Tuất
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TH Thành Nhân
3101044898
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
7
Trần Đình Tiến
Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng kiến tạo Việt
3101053620
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
8
Lê Thanh Ngọc
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TH Hoàng Hà
3101057135
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
9
Võ Anh Linh
Công ty TNHH Vận tải Tân Thịnh Phát Quảng Bình
3101057576
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
10
Trương Thị Len
Thương mại Dịch vụ Kiếm Len
3101059125
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
11
Nguyễn Hoàng Long
Công ty TNHH Du lịch lữ hành Tân Đại Dương
3101067817
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
12
Phạm Văn Công
Công ty TNHH Thành Công Travel
3101072038
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
13
Ngô Trọng Tân
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Quang Thắng
3101072052
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
14
Nguyễn Hải Long
Hợp tác xã Vận tải số 1 Quảng Bình
3101075310
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
15
Nguyễn Văn Hùng
Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Xây dựng Hùng Hoàn
3101079650
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
16
Phạm Ngọc Thanh
Công ty TNHH Xuất khẩu lao động toàn cầu QB
3101079876
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
17
Nguyễn Văn Lục
Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất gỗ mỹ nghệ Thanh Hưng
3101085799
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
18
Bùi Văn Hùng
Công ty TNHH Hùng Phát Telecom
3101085887
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
19
Lê Xuân Bình
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Ngữ Bình
3101114834
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
20
Phạm Thị Mỹ Hạnh
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng hợp Hùng Phong
3101120179
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
21
Nguyễn Văn Quyền
Công ty TNHH Korea mart Quảng Trạch
3101125603
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
22
Phạm Bá Duy
Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Duy Phát
3101133072
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
23
Đậu Bá Lân
DNTN Thương mại Phương Bình
3100105989
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
24
Trần Quang Minh
Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sông Loan
3100300718
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
25
Cao Thị Hường
Doanh nghiệp tư nhân Linh Loan
3100349512
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
26
Nguyễn Văn Lược
Tổ Hợp Chế Biến Hải Sản Cảnh Dương
3100916095
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
27
Nguyễn Ngọc Đông
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Phương Đông
3100958867
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
28
Lê Xuân Bình
Công ty TNHH Ngữ Bình
3101035043
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
29
Đoàn Đức Hạnh
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Hạnh
3101075261
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
30
Phạm Văn Phương
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mộc Phương
3101120725
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
31
Trần Quốc Mỹ
Công ty TNHH Vận tải Nam Mỹ
3100956436
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
32
Trần Đình Tiến
Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Kiến Tạo Việt
3101053620
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
33
Nguyễn Thế Hưng
Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hưng Huệ
3101124039
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
34
Nguyễn Văn Hùng
Công ty TNHH Hương Tiên
3100963313
Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định
Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định?
Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.
Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.
Với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, biện pháp này được áp dụng khi đơn vị bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế, có khoản nợ từ 500 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày.
Nghị định cũng quy định áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế quá hạn và chưa thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo của cơ quan thuế sẽ thuộc diện bị áp dụng biện pháp này.
Ngoài ra, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.
Hướng dẫn tra cứu diện tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế qua eTax Mobile
Người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra thông tin liên quan thông qua ứng dụng eTax Mobile:
Bước 1: Đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID;
Bước 2: Chọn mục “Tra cứu thông báo”;
Bước 3: Tại danh mục thông báo, kiểm tra các mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác” để theo dõi tình trạng nghĩa vụ thuế.
