Cơ quan Thuế vừa thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với những người có tên trong danh sách sau

Ngày 1/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị đã công khai danh sách 34 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và xuất nhập cảnh.

Các trường hợp bị áp dụng biện pháp này chủ yếu là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, đồng thời phát sinh khoản nợ thuế quá thời hạn nộp theo quy định.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế tỉnh Quảng Trị, cơ quan thuế đã ban hành thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để phối hợp thực hiện.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng kể từ ngày 29/5/2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế và bảo đảm người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh tổng hợp từ các Quyết định của Thuế cơ sở 7 tỉnh Quảng Trị gồm:

STT Tên NNT Nơi làm việc MST tổ chức Lý do tạm hoãn xuất cảnh 1 Phạm Tuân Công ty TNHH Điện tử Điện lạnh và Dịch vụ Tổng hợp Thành Đạt 3101030503 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 2 Võ Quốc Hoài Công ty TNHH Tổng hợp Hoài Linh 3101030976 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 3 Lê Sỹ Tiến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lê Huy 3101033825 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 4 Võ Đại Dương Công ty TNHH TM&DV SIM Đại Dương 3101035597 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 5 Trần Thị Tú Linh Công ty TNHH Thương mại và vận tải Gia Long 3101035780 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 6 Đặng Văn Tuất Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TH Thành Nhân 3101044898 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 7 Trần Đình Tiến Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng kiến tạo Việt 3101053620 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 8 Lê Thanh Ngọc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TH Hoàng Hà 3101057135 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 9 Võ Anh Linh Công ty TNHH Vận tải Tân Thịnh Phát Quảng Bình 3101057576 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 10 Trương Thị Len Thương mại Dịch vụ Kiếm Len 3101059125 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 11 Nguyễn Hoàng Long Công ty TNHH Du lịch lữ hành Tân Đại Dương 3101067817 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 12 Phạm Văn Công Công ty TNHH Thành Công Travel 3101072038 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 13 Ngô Trọng Tân Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Quang Thắng 3101072052 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 14 Nguyễn Hải Long Hợp tác xã Vận tải số 1 Quảng Bình 3101075310 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 15 Nguyễn Văn Hùng Công ty TNHH Vận tải Thương mại và Xây dựng Hùng Hoàn 3101079650 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 16 Phạm Ngọc Thanh Công ty TNHH Xuất khẩu lao động toàn cầu QB 3101079876 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 17 Nguyễn Văn Lục Công ty TNHH Dịch vụ và Sản xuất gỗ mỹ nghệ Thanh Hưng 3101085799 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 18 Bùi Văn Hùng Công ty TNHH Hùng Phát Telecom 3101085887 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 19 Lê Xuân Bình Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Ngữ Bình 3101114834 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 20 Phạm Thị Mỹ Hạnh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tổng hợp Hùng Phong 3101120179 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 21 Nguyễn Văn Quyền Công ty TNHH Korea mart Quảng Trạch 3101125603 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 22 Phạm Bá Duy Công ty TNHH Xây lắp Hoàng Duy Phát 3101133072 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 23 Đậu Bá Lân DNTN Thương mại Phương Bình 3100105989 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 24 Trần Quang Minh Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Sông Loan 3100300718 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 25 Cao Thị Hường Doanh nghiệp tư nhân Linh Loan 3100349512 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 26 Nguyễn Văn Lược Tổ Hợp Chế Biến Hải Sản Cảnh Dương 3100916095 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 27 Nguyễn Ngọc Đông Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Phương Đông 3100958867 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 28 Lê Xuân Bình Công ty TNHH Ngữ Bình 3101035043 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 29 Đoàn Đức Hạnh Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Đức Hạnh 3101075261 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 30 Phạm Văn Phương Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Mộc Phương 3101120725 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 31 Trần Quốc Mỹ Công ty TNHH Vận tải Nam Mỹ 3100956436 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 32 Trần Đình Tiến Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Kiến Tạo Việt 3101053620 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 33 Nguyễn Thế Hưng Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hưng Huệ 3101124039 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định 34 Nguyễn Văn Hùng Công ty TNHH Hương Tiên 3100963313 Người đại diện theo pháp luật của thuộc trường hợp doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định

Những trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế theo quy định?

Theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, có 4 nhóm đối tượng thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ bị xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, biện pháp này được áp dụng khi đơn vị bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế, có khoản nợ từ 500 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày.

Nghị định cũng quy định áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có nợ thuế quá hạn và chưa thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo của cơ quan thuế sẽ thuộc diện bị áp dụng biện pháp này.

Ngoài ra, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế quá hạn cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.