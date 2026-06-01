PGS.TS Tạ Hải Tùng: "Tiếp tục đà cải cách, có lẽ 5-10 năm tới Việt Nam sẽ chỉ còn thua kém mỗi Singapore trong ASEAN"

Mở đầu bài viết trên trang cá nhân, PGS.TS Tạ Hải Tùng đưa ra nhận định: "Tiếp tục đà cải cách, có lẽ 5-10 năm tới Việt Nam sẽ chỉ còn thua kém mỗi Singapore trong ASEAN".

Theo ông Tùng, đây là điều đáng lẽ đã có thể đạt được từ sớm hơn nếu Việt Nam không phải xuất phát từ một vị thế quá thấp sau chiến tranh.

"Chiến tranh kéo vạch xuất phát của chúng ta xuống quá thấp, để sau 40 năm (thực ra nên lấy mốc 1995 bình thường hóa với Mỹ, và 2007 hội nhập WTO) tất tả chạy thì giờ đã về cùng mức với các bạn, nhưng... với tốc độ và gia tốc thay đổi hiện đang nhanh hơn nhiều", ông viết.

Từ góc nhìn đó, PGS.TS Tạ Hải Tùng cho rằng khi đã dần bắt kịp các quốc gia trong khu vực, Việt Nam cần hướng tới những khát vọng lớn hơn cho chặng đường tiếp theo.

"Có lẽ giờ nên hướng tới mục tiêu khác, ví dụ: vươn lên chiếm vị trí cao hơn trong khối văn hóa Đông Á", ông chia sẻ.

Lý giải thêm về định hướng này, ông Tùng nhận định Đông Á là khu vực quy tụ nhiều nền kinh tế phát triển hàng đầu châu lục, đồng thời có không ít điểm tương đồng với Việt Nam về lịch sử và văn hóa. Việc nâng cao vị thế trong nhóm các nền kinh tế này sẽ là mục tiêu nhiều thách thức nhưng cũng rất đáng để theo đuổi, bởi có lẽ lịch sử phát triển luôn xuất hiện những bước ngoặt mà trước đó rất ít người có thể hình dung.

"30 năm trước ai tính được ngày: Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản ở nhiều lĩnh vực, hay Đài Loan lại quan trọng đến vậy", PGS.TS Tạ Hải Tùng chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo ông, lịch sử phát triển luôn xuất hiện những bước ngoặt mà trước đó rất ít người có thể hình dung. Ngay tại Việt Nam, nhiều thay đổi đáng chú ý cũng đã diễn ra chỉ trong vài năm.

Vị chuyên gia dẫn chứng rằng cách đây 10 năm, không nhiều người nghĩ gạo Việt có thể được đánh giá cao hơn nhiều sản phẩm của Thái Lan.

Hay chỉ 5 năm trước, cũng ít ai hình dung xe máy điện VinFast có thể tạo ra áp lực cạnh tranh lớn đối với Honda tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam cũng đang từng bước mở rộng ra khu vực và cạnh tranh trực tiếp với những tên tuổi lớn như Grab.

Từ những minh chứng trên, PGS.TS Tạ Hải Tùng khẳng định điều quan trọng không nằm ở việc cố gắng dự đoán chính xác tương lai, mà ở việc dám đặt ra những mục tiêu đủ lớn nhằm thúc đẩy sự phát triển.

"Cơ bản phải biết... nghĩ lớn. Nghĩ lớn tạo việc khó. Việc khó sinh áp lực. Áp lực là cơ hội để phát huy khả năng sinh tồn và sự linh hoạt của người Việt Nam: vốn quý ngàn đời cha ông để lại", PGS.TS Tạ Hải Tùng nói thêm.



