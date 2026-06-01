Tất cả người dân đang nhận lương hưu chú ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Sớm hoàn tất thủ tục gia hạn giấy ủy quyền trước ngày 1/7

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhiều giấy ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được lập theo quy định trước đây sẽ không còn giá trị sau ngày 30/6. Vì vậy, những người vẫn có nhu cầu nhờ người khác nhận thay cần sớm hoàn tất thủ tục gia hạn trước ngày 1/7 hoặc chuyển sang hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng để bảo đảm quyền lợi không bị ảnh hưởng.

Việc ủy quyền nhận lương hưu được áp dụng đối với các trường hợp người thụ hưởng không thể trực tiếp đến điểm chi trả do tuổi cao, sức khỏe yếu, sinh sống xa nơi nhận hoặc các lý do cá nhân khác. Khi đó, người được ủy quyền sẽ thay mặt người hưởng thực hiện việc nhận khoản trợ cấp hằng tháng.

Theo quy định mới, văn bản ủy quyền phải được lập bằng văn bản có công chứng và chỉ có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký. Trước đây, thời gian hiệu lực có thể do các bên tự thỏa thuận; nếu không ghi rõ thì mặc định được tính trong vòng một năm kể từ ngày xác lập.

Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết quy định giới hạn thời hạn ủy quyền nhằm tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro trong quá trình chi trả và bảo đảm chế độ đến đúng đối tượng. Hiện nay, cả nước có khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó có nhiều người cao tuổi hoặc sinh sống xa nơi nhận tiền.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người hưởng nên chủ động kiểm tra thời hạn của giấy ủy quyền hiện có và thực hiện thủ tục gia hạn sớm, tránh dồn vào những ngày cuối tháng 6. Người dân có thể liên hệ trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội, bưu điện hoặc trung tâm phục vụ hành chính công tại nơi cư trú để được hỗ trợ. Các cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ phối hợp với bưu điện, chính quyền cơ sở và trung tâm phục vụ hành chính công để xác minh dữ liệu, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý không gửi đường link hay tin nhắn yêu cầu làm thủ tục qua mạng xã hội, do đó người dân cần cảnh giác với các hình thức lừa đảo.

Thủ tục ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Văn bản ủy quyền nhận lương hưu hiện nay đang được áp dụng theo Mẫu số 13-HSB ban hành kèm Quyết định 2222/QĐ-BHXH ngày 29/7/2025 của BHXH Việt Nam.

Bước 1. Lập hồ sơ

Người hưởng lập hồ sơ theo quy định:

Ghi đầy đủ địa chỉ của người ủy quyền; nếu đang chấp hành án tù thì ghi thông tin trại giam;

Nêu rõ nội dung ủy quyền như làm thủ tục BHXH, nhận hồ sơ, nhận lương hưu/trợ cấp, đổi thẻ BHYT, điều chỉnh chế độ...;

Ghi rõ thời hạn ủy quyền; nếu để trống thì mặc định có hiệu lực 1 năm từ ngày lập;

Chữ ký người ủy quyền phải được chứng thực theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ

a) Đối với nhận chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp: Đến kỳ chi trả, người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan Bưu điện, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả. Người được ủy quyền có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ BHXH.

b) Đối với nhận chế độ BHXH một lần: Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả hoặc Giấy nhận tiền.

c) Đối với nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK: Người được ủy quyền nộp giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên phiếu chi.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Cơ quan Bưu điện, cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Đối với lĩnh thay chế độ hàng tháng, các chế độ một lần đi kèm hàng tháng, chế độ một lần, trợ cấp thất nghiệp: Người hưởng nộp hồ sơ cho cơ quan Bưu điện;

Đối với lĩnh thay chế độ một lần, chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK: người hưởng nộp hồ sơ cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện.