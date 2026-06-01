Muốn mua nhà ở xã hội tại Đà Nẵng, thu nhập tối đa bao nhiêu?

Ngày 1-6, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông báo triển khai khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn thành phố theo kế hoạch của UBND thành phố.

Theo đó, đợt khảo sát diễn ra từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-6 nhằm thu thập thông tin thực tế về nhu cầu thuê, mua NƠXH và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển nhà ở và triển khai các dự án phù hợp với nhu cầu người dân.

Nhu cầu về nhà ở tại thành phố Đà Nẵng hiện đang rất lớn

Đáng chú ý, đối với nhu cầu mua NƠXH, người thu nhập thấp tại đô thị, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức độc thân phải có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng.

Trường hợp đang nuôi con chưa thành niên, mức thu nhập bình quân tối đa là 35 triệu đồng/tháng.

Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh điều kiện về thu nhập, người đăng ký mua NƠXH phải chưa từng được mua hoặc thuê mua NƠXH; chưa có nhà ở thuộc sở hữu hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15 m² sàn/người.

Trường hợp có nhà ở nhưng cách nơi làm việc từ 20 km trở lên đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc từ 30 km trở lên đối với các khu vực còn lại cũng thuộc diện được xem xét theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, các nhóm đối tượng được tham gia khảo sát gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp tại đô thị; công nhân, người lao động; cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; người đã trả lại nhà ở công vụ và các trường hợp bị thu hồi đất, giải tỏa nhà ở nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trường chuyên biệt được đăng ký khảo sát nhu cầu thuê NƠXH.

Mã QR để người có nhu cầu thực hiện khảo sát trực tuyến

Sở Xây dựng lưu ý đợt khảo sát chỉ áp dụng đối với những người chưa từng được mua hoặc thuê NƠXH. Mỗi người tham gia chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất là thuê hoặc mua NƠXH.

Đối với nhu cầu thuê NƠXH, người dân không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập. Riêng trường hợp thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp.

Người dân có thể tham gia khảo sát trực tuyến thông qua Cổng thông tin khảo sát nhu cầu thuê, mua NƠXH tại địa chỉ khaosatnhaoxahoi.1022.vn hoặc quét mã QR do cơ quan chức năng cung cấp.