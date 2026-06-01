Gặp DN có dịch vụ phủ khắp 34 tỉnh thành, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực gì?

Doanh nghiệp này là Tập đoàn Grab.

Chiều 31/5 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo của một số tổ chức, doanh nghiệp tại Philippines. Trong số đó có bà Chin Yin Ong, Đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động và đóng góp của Tập đoàn Grab tại Việt Nam, đặc biệt trong việc phát triển thương mại điện tử và thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho người dân và các đơn vị kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh những định hướng phát triển của Grab phù hợp với điều kiện và xu hướng phát triển của Việt Nam. Đồng thời, lãnh đạo Việt Nam khuyến khích Grab tham gia đầu tư vào lĩnh vực đô thị thông minh, phát triển hệ thống giao thông công cộng ở Việt Nam hướng tới xây dựng hệ thống giao thông xanh, thông minh; cùng với đó quảng bá du lịch, ẩm thực Việt Nam trên nền tảng Grab, góp phần cải thiện kỹ năng số của người dân.

Về phía Grab, bà Chin Yin Ong khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng của Grab. Hiện nay, tập đoàn đang hoạt động tại các tỉnh, thành phố của Việt Nam với mức độ thâm nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với ít nhất 3 dịch vụ (bao gồm GrabBike, GrabFood, GrabTaxi), qua đó giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Đồng Chủ tịch, Tổng Giám đốc Năng lực Tổ chức Tập đoàn Grab cam kết đồng hành cùng Việt Nam, hợp tác thực hiện các giải pháp kết nối vận tải đa phương thức, hỗ trợ giao thông công cộng đô thị và hạ tầng hỗ trợ phương tiện xanh; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng số thông qua nền tảng học tập trực tuyến của Grab.

Ngoài ra, Grab cam kết quảng bá hình ảnh Việt Nam ra khu vực và nghiên cứu cơ chế thử nghiệm đối với một số công nghệ mới như phương tiện tự hành, robot giao hàng.

Lãnh đạo Tập đoàn Grab khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư, hoạt động lâu dài tại Việt Nam để phục vụ người dân và đóng góp tích cực vào các mục tiêu, chiến lược quan trọng của đất nước. Tập đoàn luôn cởi mở với mọi khả năng, cơ hội hợp tác và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền các cấp.

Grab hiện phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Tính đến ngày 5/3/2026, Grab Việt Nam chính thức mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố khắp cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường. Bên cạnh việc mở rộng về mặt địa lý, Grab còn gia tăng mức độ thâm nhập theo cả chiều rộng và chiều sâu với ít nhất 3 dịch vụ (GrabBike, GrabFood, GrabTaxi) được triển khai tại mỗi địa phương, giúp người dân có thể tiếp cận dịch vụ số an toàn, chất lượng và đáng tin cậy cũng như tiếp cận với cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Việc hiện diện trên phạm vi toàn quốc không chỉ thể hiện năng lực vận hành mạnh mẽ của Grab, mà còn khẳng định cam kết phát triển bền vững tại từng địa phương. Thông qua việc mở rộng này, Grab tiếp tục đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế – xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.