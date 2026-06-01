Samsung Thái Nguyên làm một việc chưa từng có tại Việt Nam

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) thuộc Samsung Electronics có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Yên Bình, Phường Vạn Xuân, Tỉnh Thái Nguyên, đã hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp (Direct Power Purchase Agreement - DPPA) đầu tiên tại Việt Nam thông qua lưới điện quốc gia và chính thức sử dụng nguồn điện tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất.

Với hợp đồng DPPA này, SEVT sẽ được đảm bảo sản lượng điện từ nguồn điện mặt trời với quy mô khoảng 70 GWh mỗi năm - tương đương với sản lượng điện cấp cho khoảng 17.000 hộ gia đình tại Việt Nam.

Nguồn điện tái tạo cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy Điện mặt trời Đức Huệ 2 (công suất thiết kế 49 MWp/ 41,4 MWAc, nằm tại tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) do Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An đầu tư và phát triển. Việc đưa nhà máy điện này vào vận hành góp phần gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện quốc gia của Việt Nam.

Trong quá trình triển khai đàm phán, ký kết hợp đồng này, Schneider Electric - Công ty tư vấn năng lượng toàn cầu đóng vai trò là đơn vị tư vấn cho phía Samsung Electronics.

Đây là hợp đồng giao dịch thực tế đầu tiên kể từ sau khi cơ chế DPPA của Việt Nam được chính thức ban hành. Qua đó chứng minh rằng các doanh nghiệp toàn cầu như Samsung điện tử có thể triển khai thành công việc huy động năng lượng tái tạo.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: "Thông qua hợp đồng DPPA đầu tiên này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam, đồng thời tích cực đồng hành cùng các nỗ lực ứng phó với khủng hoảng biến đổi khí hậu toàn cầu."

Bên cạnh dự án cung cấp điện DPPA đầu tiên của SEVT trong năm nay, trước đó, vào năm 2025, hai pháp nhân khác của Samsung Việt Nam là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đẩy mạnh sử dụng nguồn điện tái tạo thông qua việc triển khai các dự án điện mặt trời áp mái tại chỗ. Hiện tại hai pháp nhân này cũng đang xúc tiến bổ sung, tăng thêm nguồn cấp điện DPPA.