Cơ quan Thuế yêu cầu ngân hàng trích tiền/phong tỏa tài khoản của người nộp thuế có tên sau đây

Ngày 1/6, Thuế tỉnh Tuyên Quang đã đăng tải Quyết định số 245 và 246/QĐ-TCS6 ngày 29/05/2026 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng. Hai Quyết định này đều có hiệu lực từ ngày 01/06/2026 đến ngày 30/6/2026.

Theo Quyết định, Cơ quan Thuế thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với 2 người nộp thuế có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Văn Hưng mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Giang để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số: 256/TB-TCS6 ngày 31/07/2025 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang. Số tiền bị cưỡng chế là 133.638.791 đồng.

- Ông Hoàng Liên Sơn mở tài khoản tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chi nhánh Hà Giang để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số: 264/TB-TCS6 ngày 31/07/2025 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang. Số tiền bị cưỡng chế là 311.152.981 đồng.

Hai trường hợp trên bị cưỡng chế đều với lý do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thuế Cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Giang và Ngân hàng LPBank Chi nhánh Hà Giang thực hiện trích tiền từ tài khoản/phong tỏa từ các tài khoản ngân hàng của 2 người nộp thuế trên để nộp vào tài khoản số 7111 của Thuế cơ sở 6 tỉnh Tuyên Quang mở tại Phòng Giao dịch số 20 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII.

Trong trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, Cơ quan Thuế yêu cầu Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.