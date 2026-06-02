Cơ quan Thuế khuyến nghị người dân, người nộp thuế trên cả nước cần phải thường xuyên làm điều này

Theo Thuế tỉnh Đắk Lắk, ngày 28/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, theo đó có 4 trường hợp tổ chức, cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định; Nghị định số 49/2025/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ai có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định?

Căn cứ Điều 3, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP quy định các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, gồm các trường hợp sau:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

- Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Để kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế và tránh ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân, công việc, Thuế tỉnh Đắk Lắk khuyến nghị người dân, người nộp thuế cần thường xuyên cập nhật địa chỉ nhận thông báo từ cơ quan Thuế, đặc biệt là các thông tin về nợ thuế, thông báo tạm hoãn xuất cảnh…

Ngoài ra, cơ quan Thuế khuyến khích tất cả người nộp thuế thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan Thuế, cài đặt ứng dụng Etax Mobile để thực hiện giao dịch với cơ quan Thuế một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, người nộp thuế có thể thực hiện tra cứu thông tin về nợ thuế, tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh thông qua Trang thông tin điện tử Ngành thuế, ứng dụng Etax Mobile để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi thực hiện xuất cảnh, tránh bị tạm hoãn xuất cảnh.

Quy trình thông báo và áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Cơ quan thuế thực hiện quy trình thông báo và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo các bước sau:

- Bước 1: Cơ quan thuế gửi thông báo nợ thuế và thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh qua phương thức điện tử như tài khoản giao dịch thuế điện tử, ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp không gửi được bằng phương thức điện tử, thông báo được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

- Bước 2: Sau 15 ngày kể từ ngày gửi thông báo lần đầu, nếu người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế nợ, hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế tự động gửi thông báo nhắc nợ lần hai.

- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế gửi hoặc đăng tải thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, người nộp thuế cần nộp đủ tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

- Bước 4: Sau thời hạn 30 ngày nêu trên, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế ban hành văn bản tạm hoãn xuất cảnh gửi Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an để thực hiện theo quy định. Dữ liệu được truyền nhận điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

- Bước 5: Khi người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế nợ, cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh. Việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh được thực hiện trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Đối với trường hợp người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam, cơ quan thuế thực hiện thông báo điện tử ngay khi có thông tin chuẩn bị xuất cảnh theo quy định.

Một số hệ quả khi bị tạm hoãn xuất cảnh

Việc bị tạm hoãn xuất cảnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch cá nhân, hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như uy tín của người nộp thuế.

Theo đó, người bị áp dụng biện pháp này có thể phát sinh nhiều thiệt hại về chi phí do vé máy bay, khách sạn hoặc các dịch vụ đã đặt trước không thể sử dụng đúng kế hoạch.

Không chỉ vậy, các chuyến công tác, kế hoạch ký kết hợp đồng, gặp gỡ đối tác hay những cơ hội đầu tư, kinh doanh cũng có nguy cơ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động công việc và sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, việc tạm hoãn xuất cảnh còn tác động đến những dự định cá nhân như du lịch, du học, định cư hoặc các công việc riêng khác ở nước ngoài.

Đáng chú ý, trong trường hợp thông tin nợ thuế và quyết định tạm hoãn xuất cảnh được công khai theo quy định, uy tín của cá nhân và doanh nghiệp cũng có thể bị ảnh hưởng đáng kể.