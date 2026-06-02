Đề xuất đầu tư trung tâm công nghiệp năng lượng tại khu kinh tế Ninh Cơ tỉnh Ninh Bình

Theo đề xuất của Liên danh INDEL - Bình An, khu vực Ninh Cơ được đánh giá có vị trí chiến lược khi tiếp giáp biển, có luồng hàng hải thuận lợi và nằm trong vùng quy hoạch phát triển trọng điểm của tỉnh Ninh Bình. Đây được xem là địa điểm phù hợp để hình thành một trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp, có khả năng cạnh tranh cấp vùng và quốc tế.

Bên cạnh đó, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 10/4/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 78-KH/ĐU ngày 11/5/2026 của Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh Ninh Bình đã chính thức ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/5/2026.

Đây được xem là bước đi chiến lược mang tính đột phá, định hình lại không gian và động lực phát triển kinh tế biển của địa phương thông qua danh mục các siêu dự án trọng điểm có tổng quy mô đầu tư lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Để bảo đảm tiến độ, tỉnh triệt để áp dụng mô hình điều hành 2 cấp, chỉ đạo trực tiếp từ cấp tỉnh xuống hệ thống các sở, ngành và chính quyền cấp xã, phường ven biển.

Cụ thể, khu đất đề xuất nghiên cứu nằm trong phạm vi Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình. Ranh giới và tọa độ khu đất sẽ được thể hiện chi tiết tại bản vẽ kèm theo trong quá trình lập hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi. Quy mô, diện tích đất nghiên cứu đầu tư của từng hạng mục thuộc Trung tâm công nghiệp năng lượng Ninh Cơ sẽ được xác định theo danh mục dự án trọng điểm ưu tiên triển khai tại Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Liên danh nhà đầu tư cho biết, Trung tâm công nghiệp năng lượng Ninh Cơ được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp năng lượng đa hạng mục. Các hạng mục chính dự kiến gồm cảng khí/lỏng và kho LNG, LPG, xăng dầu; nhà máy sản xuất hydro xanh; nhà máy sản xuất ethanol; cùng nhà máy sản xuất thiết bị điện gió đất liền và ngoài khơi.

Đối với hạng mục cảng khí/lỏng và kho LNG, LPG, xăng dầu, nhà đầu tư đề xuất xây dựng hạ tầng cảng chuyên dụng để tiếp nhận khí hóa lỏng và khí dầu mỏ hóa lỏng, phục vụ nhu cầu cung cấp năng lượng cho khu vực Bắc Bộ. Hạng mục này được cho là phù hợp với định hướng quy hoạch kho LNG khu vực Bắc Bộ công suất từ 1 - 3 triệu tấn/năm trong giai đoạn 2031 - 2050.

Bên cạnh đó, dự án còn hướng tới việc phát triển nhà máy sản xuất hydro xanh, tận dụng lợi thế về nguồn nguyên liệu và hạ tầng cảng để phục vụ nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu. Nhà máy ethanol nhiên liệu được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu nhiên liệu sinh học ngày càng tăng, trong khi nhà máy sản xuất thiết bị điện gió sẽ hướng tới nội địa hóa chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo với turbine, cánh quạt "Made in Vietnam".

Liên danh INDEL - Bình An cho biết mục tiêu nghiên cứu dự án là rà soát hiện trạng quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật khu vực; xác định phương án phân khu chức năng tối ưu cho từng hạng mục; đồng thời đề xuất giải pháp đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông nội khu, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải tập trung, cây xanh, chiếu sáng và trung tâm điều hành.

Đại diện liên danh nhà đầu tư cho biết, việc hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng Ninh Cơ sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng hiện đại, liên kết cao, từng bước đưa Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng quan trọng của khu vực Bắc Bộ.

Nhà đầu tư cũng cam kết tự bố trí toàn bộ kinh phí, thuê đơn vị tư vấn đủ năng lực để lập dự án và tham mưu cho tỉnh trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư. Được biết, nhà đầu tư này cũng đang đầu tư Tổ hợp năng lượng Vân Phong với TMĐT 17.000 tỷ đồng.

Về năng lực liên danh, INDEL là doanh nghiệp có hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng, sở hữu mạng lưới phân phối xăng dầu gần 100 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời là chủ đầu tư, đơn vị nghiên cứu nhiều dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp tại khu vực phía Nam. Trong khi đó, Bình An là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, hiện là thương nhân phân phối xăng dầu được cấp phép, có hệ thống phân phối được xây dựng hoàn thiện và đang hoàn thiện thủ tục để trở thành thương nhân đầu mối nhập khẩu xăng dầu.

Hà Anh