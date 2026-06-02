HĐND Hà Nội xem xét Đề án vùng phát thải thấp, chính sách hỗ trợ chuyển đổi xe xăng

Sáng 2/6, Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã chính thức khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, Mỗi kỳ họp của HĐND Thành phố được tổ chức để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền và quan trọng của thực tiễn; nhưng có những kỳ họp không chỉ dừng lại ở việc xử lý công việc thường xuyên, mà còn mang sứ mệnh mở đường cho một giai đoạn phát triển mới.

Trước thềm kỳ họp, tại Hội nghị toàn quốc về hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, những đổi mới của HĐND Thành phố, nhất là định hướng xây dựng "cơ quan dân cử thông minh", đã được Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao.

"Sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, bản lĩnh và hành động của HĐND Thành phố trong giai đoạn phát triển mới. Mang theo tinh thần đó vào Kỳ họp thứ 3 chúng ta sẽ cùng xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách có ý nghĩa nền tảng, tạo động lực triển khai Luật Thủ đô và mở ra không gian phát triển mới cho Thủ đô trong thời gian tới", bà Hà cho biết.

Theo Chủ tịch HĐND, cả Thành phố đang chạy đua với thời gian để đưa Luật Thủ đô sớm vào cuộc sống, áp lực hết sức lớn, yêu cầu rất cao, nhưng tinh thần xuyên suốt là càng khẩn trương, càng phải đảm bảo chất lượng, tính thực tiễn và hiệu quả của từng cơ chế chính sách được ban hành.

Thường trực HĐND Thành phố đã cùng UBND, UBMTTQ Thành phố họp, bàn, thống nhất, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, trách nhiệm các nội dung, đặc biệt các đại biểu HĐND là thành viên các Ban đã dành cả ngày thứ bảy, chủ nhật vừa qua để họp xem xét cho ý kiến thẩm tra các nội dung trình HĐND Thành phố trong đó có một số nội dung mới, khó, tác động sâu rộng đến sự phát triển của Thành phố và đời sống nhân dân cần tiếp tục được thảo luận, lấy ý kiến, hoàn thiện kỹ lưỡng trước khi HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị theo quy trình hai kỳ họp đối với những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và định hướng phát triển đô thị xanh, bền vững của Thủ đô trong nhiều năm tới.

Đó là: Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường, Đề án vùng phát thải thấp khu vực Vành đai 1 của thành phố Hà Nội, không gian tầm thấp, TOD.

Bà Phùng Thị Hồng Hà cho biết, Thường trực HĐND Thành phố đã quyết định chia thành 5 tổ thảo luận. Việc bố trí các tổ đảm bảo hài hòa giữa lĩnh vực, địa bàn và kinh nghiệm thực tiễn của các đại biểu, đồng thời tăng cường tính đại diện của các xã, phường sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị với các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân Thủ đô, tập trung thảo luận sâu sắc nội dung còn có ý kiến khác nhau, đánh giá đầy đủ tác động của từng cơ chế, chính sách để các nghị quyết khi ban hành có tính khả thi cao, sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống.

Thường trực HĐND đã cùng với UBND bàn bạc và cho thấy trong thực tiễn mỗi bước phát triển của Thủ đô đều gắn với những quyết sách đúng, kịp thời. Mỗi quyết sách thông qua tại kỳ họp này không chỉ phục vụ yêu cầu trước mắt mà góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô.

"Với trách nhiệm là Cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. HĐND thành phố đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ trong công tác xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách và bảo đảm các chính sách khi ban hành có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển, và phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp hơn", bà Hà nhấn mạnh đồng thời tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND Thành phố.

Quy định biện pháp cắt điện, nước; cắt giảm thủ tục hành chính

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, HĐND thành phố Hà Nội sẽ thảo luận về các Nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế, đô thị, khoa học, công nghệ.

Đối với nhóm các nghị quyết lĩnh vực kinh tế - ngân sách, dự kiến, kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét, thông qua Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết quy định về việc cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 8 Luật Thủ đô).

Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô (thực hiện điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô); Nghị quyết quy định việc thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp (thực hiện điểm a, điểm b khoản 3 Điều 16 Luật Thủ đô).

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 9/7/2025 của HĐND thành phố Hà Nội quy định nội dung mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách của thành phố Hà Nội (thực hiện điểm e khoản 1 Điều 17 Luật Thủ đô).

Dự kiến, kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 3 Điều 26 Luật Thủ đô); Nghị quyết quy định tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm c khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô).

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm g khoản 1 Điều 13 Luật Thủ đô); Nghị quyết quy định về thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 19 Luật Thủ đô); Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội...

Đồng thời, tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét về công tác nhân sự theo thẩm quyền.