Tin vui: Gần 2 triệu thùng dầu thô vừa cập cảng vào Việt Nam

Theo thông tin mới nhất từ Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam, gần 2 triệu thùng dầu thô từ Iraq đã cập cảng Nghi Sơn ngày 31/5, nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất xăng dầu trong nước.

Cụ thể, tàu chở dầu thô siêu lớn AGIOS FANOURIOS I vận chuyển gần 2 triệu thùng dầu thô Basrah Medium từ Iraq đã cập cảng Nghi Sơn hôm qua, theo thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN).

Lô hàng được Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) nhập khẩu cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP), nhằm bảo đảm nguồn nguyên liệu cho sản xuất xăng dầu trong nước.

Lọc dầu Nghi Sơn là dự án liên doanh do các tập đoàn lớn của Việt Nam, Nhật Bản và Kuwait góp vốn đầu tư. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 200.000 thùng dầu thô một ngày (tương đương 10 triệu tấn một năm). Trong điều kiện bình thường, nhà máy cung cấp các sản phẩm xăng dầu cho thị trường Việt Nam, đáp ứng khoảng 35% nhu cầu nội địa. Như vậy, 2 triệu thùng tương đương khoảng 10 ngày vận hành ở 100% công suất thiết kế của Lọc dầu Nghi Sơn.

Theo PVN, nguồn dầu thô nhập khẩu này góp phần duy trì hoạt động ổn định của nhà máy, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng xăng dầu trong nước, an ninh năng lượng quốc gia.

Lô hàng được cung cấp bởi PVOIL Singapore (PVOSN) - đơn vị thành viên của PVOIL chuyên kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu trên thị trường quốc tế.

PVOIL hiện là đầu mối kết nối các nguồn dầu thô từ thị trường thế giới về Việt Nam, phục vụ hoạt động chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước. Cùng các đơn vị trong hệ sinh thái PVN, doanh nghiệp này tham gia chuỗi giá trị từ tìm kiếm, khai thác, chế biến dầu thô đến phân phối sản phẩm năng lượng.

Lô dầu về Nghi Sơn trong bối cảnh eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới - liên tục chịu tác động từ căng thẳng Mỹ - Iran và các bất ổn an ninh tại Trung Đông thời gian qua. Phần lớn dầu thô xuất khẩu từ Iraq phải đi qua tuyến hàng hải này trước khi tới các thị trường tiêu thụ.

Hà Anh

Nhịp sống thị trường

Hà Nội sắp công bố bản đồ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành sân bay Long Thành, khai thác từ tháng 12

Việt Nam ký kết 71 văn kiện hợp tác với Thái Lan, Singapore và Philippines

