Dụ dỗ qua mạng bằng “vỏ bọc” phụ nữ thành đạt, nhóm lừa đảo chiếm đoạt 36,5 tỷ đồng

Ngày 4/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Cụ thể, từ ngày 20 - 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an các xã Nghĩa Hành, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Tiên Đồng, Phúc Lộc, Trung Lộc, Nghĩa Lâm và phường Trường Vinh... thành lập 24 tổ công tác, huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sỹ, phá thành công chuyên án, triệt xóa băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc.

Tang vật thu giữ gồm 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc ô tô cùng nhiều tang vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở đối tượng liên quan, Cơ quan Công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại.

3 đối tượng Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một băng nhóm với hàng chục đối tượng nghi vấn trong thời gian làm việc tại Phnôm Pênh, Campuchia đã sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Băng nhóm trên hoạt động rất tinh vi, có quy mô, tổ chức, được phân công, phân cấp theo từng tổ để dễ dàng điều hành, quản lý. Mỗi tổ do một người phụ trách từ 6-8 nhân viên thực hiện lừa đảo.

Cơ quan Công an xác định, đối tượng trực tiếp cầm đầu, điều hành băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia trên là Nguyễn Đăng Dũng (sinh năm 1990), trú tại xã Tân Kỳ; giúp sức đắc lực cho Dũng còn có Phạm Văn Tùng (sinh năm 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Tân Kỳ.

Theo đó, trong thời gian tại Campuchia, Nguyễn Đăng Dũng lập công ty và trực tiếp điều hành với tư cách Giám đốc sau đó tuyển nhân viên vào công ty để hoạt động. Thực chất đây là một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Sau khi Campuchia ra quân tấn công trấn áp tội phạm lừa đảo tại các đặc khu, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia do Nguyễn Đăng Dũng cầm đầu đã bàn bạc trốn về Việt Nam rồi lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành phố, tiếp tục lên kế hoạch phạm tội tại Việt Nam ngay trong thời gian đợi dịp quay trở lại Campuchia.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm đối tượng đã lập nhiều tài khoản facebook ảo (thường là phụ nữ, có ngoại hình xinh đẹp, công việc, thu nhập, cuộc sống khá giả) sau đó kết bạn, nhắn tin làm quen nhằm xây dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, đối tượng sẽ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Trước những lời mời tham gia bán hàng tại trang thương mại điện tử trong và ngoài nước, người dân cần chú ý đường link giả mạo (đối chiếu với website thương mại điện tử chính thức hoặc website đã được đăng ký với Bộ Công thương).

Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chuyên án đang tiếp tục được đấu tranh, mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo những ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 55, Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.